Необеденное время: Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с голодом

Продовольственная программа ООН (World Food Program) существует без малого 60 лет. Ее главная задача — помогать неимущим в развивающихся странах мира. WFP работает в конфликтных регионах, где голод превратился в одно из оружий войны. В последний год у организации стало на одного врага больше: к бедности и войне добавился коронавирус.
Всемирная продовольственная программа появилась в 1961 году — поначалу как эксперимент, а затем как постоянная организация внутри ООН.
Боевым крещением для WFP стало землетрясение 1962 года в Иране. Тогда из-за буйства стихии погибли 12 тысяч человек, сильно пострадали дома и оскудел урожай. Программа продовольствия, существовавшая на тот момент всего несколько месяцев, спешно отправила выжившим 1,5 тысячи тонн пшеницы, 270 тонн сахара и 27 тонн чая.
На протяжении XX века WFP откликалась на многие мировые бедствия: тайфун в Таиланде, рост беженцев в Алжире, долгий голод в Сахеле и Эфиопии, геноцид в Руанде, распад Югославии, цунами в Азии.
Голод в цифрах
В 2015 году искоренение голода стало одной из главных целей ООН. Всемирная организация с досадой признала: в последнее время ситуация резко ухудшилась. В 2019-м без продуктов остались 135 миллионов человек — это самый высокий показатель за многие годы. Причина такого роста — война и вооруженные конфликты. В том же году WFP сумела помочь почти 100 миллионам человек в 88 странах, лишившимся пропитания.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса голодающих стало еще больше. В Йемене, Демократической Республике Конго, Нигерии, Южном Судане инфекция COVID-19 совпала с жестокими боевыми конфликтами. WFP подсчитала, что к концу года с проблемой голода могут столкнуться 270 миллионов человек. Это на 82% больше, чем до начала пандемии. В ответ WFP запустила глобальную программу поддержки. Как заявила сама организация, «пока не появится медицинская вакцина, еда будет лучшей вакциной против хаоса».
Как и жители Африки, сотрудники WFP тоже рискуют стать жертвами войны. Буквально на днях, 5 октября 2020 года, речной конвой организации подвергся нападению. Он перевозил продовольствие в города Южного Судана. Конвой состоял из трех грузовых судов и одного скоростного катера. На борту находились 13 членов экипажа. Один человек пропал без вести и считается убитым, трое получили огнестрельные ранения.
А спонсор кто?
В идеале Нобелевская премия поможет привлечь финансирование, без которого программа рискует загнуться. Миссии WFP оплачиваются за счет добровольных взносов от мировых правительств. В 2018 году финансирование составило 7,2 миллиарда долларов. Крупнейшими донорами стали США (2,5 миллиарда долларов) и ЕС (1,1 миллиарда долларов).
WFP принимает пожертвования и от простых людей. Деньги идут на питание для голодных школьников и экстренные пайки во время кризиса. Еда становится стимулом отправлять девочек в школу, а также платой рабочим за восстановление учебных заведений, дорог и объектов инфраструктуры после конфликтов и стихийных бедствий.