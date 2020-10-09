Необеденное время: Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с голодом

Продовольственная программа ООН (World Food Program) существует без малого 60 лет. Ее главная задача — помогать неимущим в развивающихся странах мира. WFP работает в конфликтных регионах, где голод превратился в одно из оружий войны. В последний год у организации стало на одного врага больше: к бедности и войне добавился коронавирус.





Всемирная продовольственная программа появилась в 1961 году — поначалу как эксперимент, а затем как постоянная организация внутри ООН.





Боевым крещением для WFP стало землетрясение 1962 года в Иране. Тогда из-за буйства стихии погибли 12 тысяч человек, сильно пострадали дома и оскудел урожай. Программа продовольствия, существовавшая на тот момент всего несколько месяцев, спешно отправила выжившим 1,5 тысячи тонн пшеницы, 270 тонн сахара и 27 тонн чая.





На протяжении XX века WFP откликалась на многие мировые бедствия: тайфун в Таиланде, рост беженцев в Алжире, долгий голод в Сахеле и Эфиопии, геноцид в Руанде, распад Югославии, цунами в Азии.