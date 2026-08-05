«Он просто странный». Как в школе Владимирской области много лет закрывали глаза на педофила

Образцовый педагог и активный гражданин





До задержания Алексей Иванов имел безупречную репутацию педагога, искренне любящего свое дело. Он преподавал сразу несколько предметов — труд, информатику и ОБЖ, руководил школьной телестудией и волейбольной секцией. Также Иванов постоянно придумывал интересные занятия для детей, организовывал походы и возглавлял волонтерский отряд.





Педагог был знаменит и своей общественной деятельностью. Он был членом местного Совета молодежи и Общественного совета района. Помимо этого, активно участвовал в грантовых конкурсах «Движения первых» и совершил 55 добрых дел как волонтер Добро.рф. В 2015 году Иванов баллотировался в депутаты Кольчугинского района самовыдвиженцем, а в 2018 году призывал сограждан поучаствовать в выборах президента России.





Из биографии Иванова следует, что он не был женат и не имел собственных детей. При этом Иванов посвящал почти все свое время воспитанникам — как на учебе, так и во внерабочее время. На всех фотографиях в соцсетях этот улыбчивый мужчина в кепке позирует с ребятами. Знакомые с ситуацией жители Кольчугино рассказали Daily Storm, что его часто можно было увидеть по вечерам на улицах города в компании подростков. Местные считали такое поведение странным для взрослого мужчины, но не более того.





«Часто видела, что он с детьми постоянно ходит, у школы, на площадках. В моем понимании человек, которому практически 40 лет, должен общаться с ровесниками. Я тоже люблю детей, тоже с ними работаю, думала, что и у него (Иванова) это работает подобными образом. Никто не думал о плохом», — рассказала местная жительница Александра (имя изменено).

По словам девушки, ее муж давно знаком с обвиняемым. Они общались поверхностно, никаких явных нездоровых наклонностей пара не замечала. Лично мужу Александры Иванов никогда не оказывал знаки внимания, однако при встрече часто жаловался, что тот ему не звонит и не пишет. Также педагог звал мужчину вместе отдохнуть на местном пляже, не упоминая при этом жену.





«Он был каким-то «сладким» в моем понимании. Как он разговаривал и стоял. Были слухи, что он как бы гей*, но никто не думал, что он по детям. Мы узнали (о задержании) в числе первых. Все, конечно, в шоке, что он такое делал. Это все очень страшно», — поведала Александра.





Дядя, который обязательно сделает больно





О самом Иванове в городе знали единицы, зато в школе судачили о нем буквально все. Бывшие ученики поделились с Daily Storm воспоминаниями о печально известном преподавателе. По их словам, он всегда принижал девочек и отдавал предпочтение мальчикам.

«Всегда было видно, что он к мужскому полу больше как-то с симпатией относился. Пошутить как-то мог на уроке, что вот «мальчишки мои». Мы просто списывали это на шутку, что он сам по себе такой странный. Все понимали, что какие-то проблемы с головой есть, но никто как-то серьезно к этому не относился. Слухи по школе расходились, что он кого-то там лапал, приставал как-то. Но лично я ничего не знаю, не видела», — поделилась одна из бывших учениц.

Старшие ученики даже пугали младших байками о нехорошем преподе.

«Я с ним лично не виделась в школьные годы, узнала позже. Точно помню, что меня тогда старшеклассники запугали. Настолько, что я обходила дверь Иванова стороной. На переменах было неловко смотреть в сторону его железной двери. В моей памяти этот человек был обрисован как высокий, толстый мужчина, который обязательно сделает больно», — пересказала другая выпускница школы №4.





Дети хоть и замечали странности за воспитателем, но не всегда спешили делиться всеми подробностями со взрослыми. Кто-то боялся осуждения, кто-то попросту не посчитал это нужным. Одна из мам учившегося у Иванова школьника с ужасом вспоминала, как только после задержания учителя наружу всплыли пугающие детали происходившего.

«Мы как раз читали новость о Иванове, и мне ни с того ни с сего ребенок говорит, что он с ними тоже такой был. Он на уроке говорил, что мальчики сейчас стесняются ходить на физкультуру в обтягивающих шортах или даже в лосинах. Говорит, в этом нет ничего стыдного. А потом показал рукой в области паха и говорит, что можете в любое время, где захотите, вытащить «его» и не должны стесняться. Еще рукой там как вертолетиком покрутил. Детям 11 лет! Не понимаю, к чему он это говорил, может уже к чему-то готовил, настраивал», — описала мама ученика Мария (имя изменено).

На вопрос сыну, почему он не рассказывал это раньше, тот ответил Марии, что все дети относились к Иванову как просто к «немножко ненормальному».

В распоряжении Daily Storm оказалась переписка Иванова с одним из выпустившихся из школы воспитанников. В ней мужчина не предлагал явных непристойностей, однако демонстрировал свою заинтересованность общением и сетовал, что юноша игнорирует его при встречах.