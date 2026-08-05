«Он просто странный». Как в школе Владимирской области много лет закрывали глаза на педофила

Небольшой город Кольчугино во Владимирской области потрясла громкая новость — образцовый учитель и общественник был задержан по подозрению в педофилии. Он был на хорошем счету у руководства школы, но много лет имел дурную славу среди детей. Ученики и даже учителя сплетничали о нездоровых пристрастиях педагога, на него неоднократно жаловались родители, но директор лишь отшучивалась. Почему наклонности задержанного не были секретом, как на это годами закрывали глаза, и могло ли начальство покрывать потенциального преступника — в материале Daily Storm.
Действовал по схеме — от очарования до «дела»
По информации Daily Storm, речь о 38-летнем педагоге школы №4 Алексее Иванове (имя и фамилия изменены). В отношении него возбуждено уголовное дело о развратных действиях без применения насилия в отношении несовершеннолетних (ч. 1 и ч. 2 ст. 135 УК РФ) после заявления одного из пострадавших. Задержанный якобы заводил откровенные разговоры с детьми о сексе и мастурбации, предлагал интим и совершал действия сексуального характера. По данным источников, Иванов уже дал признательные показания и пройдет проверку на полиграфе.
Директор АНО «Центр защиты и развития личности» Леонид Армер занимался расследованием непристойной деятельности Иванова. В беседе с Daily Storm эксперт описал выводы, которые сделал на основе анализа личности задержанного. Тот действовал по стандартной для подавляющего большинства подобных персонажей схеме. Начинал он с осторожного прощупывания ситуации и более близкого общения, затем затрагивал тему взросления, отношений и сексуальности.
«Если он понимал, что удалось добиться доверия и что ребенок им «очарован», как старшим другом или просто оказывающим внимание человеком (при отсутствии домашнего внимания), он повышал тактильность. Объятия, которые становились более двусмысленными, посадка к себе на колени или шею во время игр, прижимания со спины во время работы за компьютером. Уже потом, на выездах или в походах, предварительно убедившись, что на предыдущие действия «не было возражений», следовали предложения о совместном душе, купании без одежды, а в ряде случаев — действия сексуального характера», — описал Армер.
Если после таких событий подросток не начинал избегать своего преподавателя, то разговоры на сексуальную тематику становились постоянными, но в «закодированном» виде. Злодей для описания определенных предложений (например, о мастурбации), действий или смыслов использовал безобидные на первый взгляд слова, подытожил эксперт.