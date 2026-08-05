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«Он просто странный». Как в школе Владимирской области много лет закрывали глаза на педофила
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Домогательства к ученикам можно было остановить еще давно, если бы взрослые чаще слушали детей Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Общество

«Он просто странный». Как в школе Владимирской области много лет закрывали глаза на педофила

Домогательства к ученикам можно было остановить еще давно, если бы взрослые чаще слушали детей

Алексей Красовский
Коллаж: Daily Storm

Небольшой город Кольчугино во Владимирской области потрясла громкая новость — образцовый учитель и общественник был задержан по подозрению в педофилии. Он был на хорошем счету у руководства школы, но много лет имел дурную славу среди детей. Ученики и даже учителя сплетничали о нездоровых пристрастиях педагога, на него неоднократно жаловались родители, но директор лишь отшучивалась. Почему наклонности задержанного не были секретом, как на это годами закрывали глаза, и могло ли начальство покрывать потенциального преступника — в материале Daily Storm.


Действовал по схеме — от очарования до «дела»


По информации Daily Storm, речь о 38-летнем педагоге школы №4 Алексее Иванове (имя и фамилия изменены). В отношении него возбуждено уголовное дело о развратных действиях без применения насилия в отношении несовершеннолетних (ч. 1 и ч. 2 ст. 135 УК РФ) после заявления одного из пострадавших. Задержанный якобы заводил откровенные разговоры с детьми о сексе и мастурбации, предлагал интим и совершал действия сексуального характера. По данным источников, Иванов уже дал признательные показания и пройдет проверку на полиграфе.


Директор АНО «Центр защиты и развития личности» Леонид Армер занимался расследованием непристойной деятельности Иванова. В беседе с Daily Storm эксперт описал выводы, которые сделал на основе анализа личности задержанного. Тот действовал по стандартной для подавляющего большинства подобных персонажей схеме. Начинал он с осторожного прощупывания ситуации и более близкого общения, затем затрагивал тему взросления, отношений и сексуальности.


«Если он понимал, что удалось добиться доверия и что ребенок им «очарован», как старшим другом или просто оказывающим внимание человеком (при отсутствии домашнего внимания), он повышал тактильность. Объятия, которые становились более двусмысленными, посадка к себе на колени или шею во время игр, прижимания со спины во время работы за компьютером. Уже потом, на выездах или в походах, предварительно убедившись, что на предыдущие действия «не было возражений», следовали предложения о совместном душе, купании без одежды, а в ряде случаев — действия сексуального характера», — описал Армер.


Если после таких событий подросток не начинал избегать своего преподавателя, то разговоры на сексуальную тематику становились постоянными, но в «закодированном» виде. Злодей для описания определенных предложений (например, о мастурбации), действий или смыслов использовал безобидные на первый взгляд слова, подытожил эксперт.

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Фото: ВКонтакте / АНО "Центр защиты и развития личности"

Образцовый педагог и активный гражданин


До задержания Алексей Иванов имел безупречную репутацию педагога, искренне любящего свое дело. Он преподавал сразу несколько предметов — труд, информатику и ОБЖ, руководил школьной телестудией и волейбольной секцией. Также Иванов постоянно придумывал интересные занятия для детей, организовывал походы и возглавлял волонтерский отряд.


Педагог был знаменит и своей общественной деятельностью. Он был членом местного Совета молодежи и Общественного совета района. Помимо этого, активно участвовал в грантовых конкурсах «Движения первых» и совершил 55 добрых дел как волонтер Добро.рф. В 2015 году Иванов баллотировался в депутаты Кольчугинского района самовыдвиженцем, а в 2018 году призывал сограждан поучаствовать в выборах президента России.


Из биографии Иванова следует, что он не был женат и не имел собственных детей. При этом Иванов посвящал почти все свое время воспитанникам — как на учебе, так и во внерабочее время. На всех фотографиях в соцсетях этот улыбчивый мужчина в кепке позирует с ребятами. Знакомые с ситуацией жители Кольчугино рассказали Daily Storm, что его часто можно было увидеть по вечерам на улицах города в компании подростков. Местные считали такое поведение странным для взрослого мужчины, но не более того.


«Часто видела, что он с детьми постоянно ходит, у школы, на площадках. В моем понимании человек, которому практически 40 лет, должен общаться с ровесниками. Я тоже люблю детей, тоже с ними работаю, думала, что и у него (Иванова) это работает подобными образом. Никто не думал о плохом», — рассказала местная жительница Александра (имя изменено).

 

По словам девушки, ее муж давно знаком с обвиняемым. Они общались поверхностно, никаких явных нездоровых наклонностей пара не замечала. Лично мужу Александры Иванов никогда не оказывал знаки внимания, однако при встрече часто жаловался, что тот ему не звонит и не пишет. Также педагог звал мужчину вместе отдохнуть на местном пляже, не упоминая при этом жену.


«Он был каким-то «сладким» в моем понимании. Как он разговаривал и стоял. Были слухи, что он как бы гей*, но никто не думал, что он по детям. Мы узнали (о задержании) в числе первых. Все, конечно, в шоке, что он такое делал. Это все очень страшно», — поведала Александра.


Дядя, который обязательно сделает больно


О самом Иванове в городе знали единицы, зато в школе судачили о нем буквально все. Бывшие ученики поделились с Daily Storm воспоминаниями о печально известном преподавателе. По их словам, он всегда принижал девочек и отдавал предпочтение мальчикам.

 

«Всегда было видно, что он к мужскому полу больше как-то с симпатией относился. Пошутить как-то мог на уроке, что вот «мальчишки мои». Мы просто списывали это на шутку, что он сам по себе такой странный. Все понимали, что какие-то проблемы с головой есть, но никто как-то серьезно к этому не относился. Слухи по школе расходились, что он кого-то там лапал, приставал как-то. Но лично я ничего не знаю, не видела», — поделилась одна из бывших учениц.

 

Старшие ученики даже пугали младших байками о нехорошем преподе.

 

«Я с ним лично не виделась в школьные годы, узнала позже. Точно помню, что меня тогда старшеклассники запугали. Настолько, что я обходила дверь Иванова стороной. На переменах было неловко смотреть в сторону его железной двери. В моей памяти этот человек был обрисован как высокий, толстый мужчина, который обязательно сделает больно», — пересказала другая выпускница школы №4.


Дети хоть и замечали странности за воспитателем, но не всегда спешили делиться всеми подробностями со взрослыми. Кто-то боялся осуждения, кто-то попросту не посчитал это нужным. Одна из мам учившегося у Иванова школьника с ужасом вспоминала, как только после задержания учителя наружу всплыли пугающие детали происходившего.

 

«Мы как раз читали новость о Иванове, и мне ни с того ни с сего ребенок говорит, что он с ними тоже такой был. Он на уроке говорил, что мальчики сейчас стесняются ходить на физкультуру в обтягивающих шортах или даже в лосинах. Говорит, в этом нет ничего стыдного. А потом показал рукой в области паха и говорит, что можете в любое время, где захотите, вытащить «его» и не должны стесняться. Еще рукой там как вертолетиком покрутил. Детям 11 лет! Не понимаю, к чему он это говорил, может уже к чему-то готовил, настраивал», — описала мама ученика Мария (имя изменено). 

 

На вопрос сыну, почему он не рассказывал это раньше, тот ответил Марии, что все дети относились к Иванову как просто к «немножко ненормальному».

 

В распоряжении Daily Storm оказалась переписка Иванова с одним из выпустившихся из школы воспитанников. В ней мужчина не предлагал явных непристойностей, однако демонстрировал свою заинтересованность общением и сетовал, что юноша игнорирует его при встречах.

 Шутки в ответ на жалобы и молчание после ареста

 

Одна из учительниц школы №4 подтвердила Daily Storm, что дети неоднократно жаловались на его жестокое отношение.

 

«Я знала, что этот человек ведет себя недолжным образом и всячески унижает детей, особенно девочек. Поэтому я детей к нему не подпускала, все общение с ним у детей проходило через меня. У меня было впечатление, что этот человек просто ненавидит женщин, да и детей в принципе. Постоянно выслушивала его разговоры, какие они ужасные и плохие», — поделилась учительница.

 

По ее словам, педсостав был давно в курсе причуд Иванова в образовательном процессе. Между учителями тоже ходили разговоры о чрезмерном внимании мужчины к мальчикам. Но руководство не увольняло сомнительного сотрудника и принимало какие-то меры только в случае, если на Иванова писали жалобы «наверх».


«В последний год среди детей уже какие-то слухи пошли, что он смотрит не так именно на мальчиков. И дети, которые выпускались, уже потом об этом говорили. Конечно, руководство было в курсе этого — город маленький, школа маленькая. Директор не проверяла и мер не принимала. Когда родители писали какие-то жалобы в департамент образования, то этого педагога снимали с уроков. Но на собраниях Ольга Захарова называла Иванова перед школьниками выдающимся педагогом, чуть ли не учителем года», — сообщила собеседница издания.


Задолго до подозрений в педофилии мужчина уже успел заиметь дурную славу за свое эксцентричное поведение. Из пересказов учеников следует, что тот принижал детей (особенно девочек), кричал на них, мог даже стучать по наковальне, чтобы дети перестали шуметь. За это на Иванова неоднократно жаловались. Однако, по словам собеседницы издания Марии, тому все сходило с рук.


«От Иванова отказывались целые классы, жалоб очень много! Но у Захаровой (директрисы школы №4) Иванов был любимчик. Он был везде, на всех мероприятиях, фотографировании, последних звонках, в день учителя. Иванов был самый лучший, на первом месте. И она на все жалобы отхихикивалась. Директор печется только о своем рейтинге и наградах за счет детей. В ГОРОНО (Управлении образования) на жалобы про Иванова тоже хихикали, мол, да, Алексей у нас такой», — посетовала Мария.


По мнению Марии, ситуация с Ивановым произошла в том числе из-за халатности руководства школы. По мнению родителя, они отказываются слушать учеников и предпочитают отмахнуться от проблемы. Девушка не исключает, что директриса могла прикрывать провинившегося учителя, поскольку их связывает многолетнее сотрудничество в органах власти города. Иванов входит в Общественный совет района, а Захарова — действующий муниципальный депутат Кольчугинского округа.


Под постом в соцсетях о задержании Иванова накопилось огромное количество гневных комментариев. Многие рассказывают, что неравнодушное отношение преподавателя к мальчикам было секретом Полишинеля. Некоторые требуют призвать к ответственности школьное руководство, которое допустило такую ситуацию. По словам одного из пользователей, на личной страничке главы Кольчугинского муниципального округа Алексея Андрианова удаляют комментарии с упоминанием Иванова.

Алексей Иванов с подростками
Алексей Иванов с подростками Фото: Соцсети

 

Директриса школы №4 Ольга Захарова не ответила на звонки Daily Storm. В Управлении образования администрации Кольчугинского муниципального округа не стали комментировать ситуацию.


«Сейчас ведется следствие, поэтому я не могу давать комментарии», — заявила изданию глава Управления Елена Прокофьева.


По данным источника издания, директриса Захарова недавно подала заявление на увольнение, но позже отозвала его. Также, по словам собеседника, в Управлении не очень довольны тем, что история получила такую огласку, а возмущенные родители «выносят сор из избы».


«Они слишком долго жили в своем комфортном болоте, и сейчас им это очень не нравится. Прямым текстом говорят: зачем вынесли сор из избы?», — пересказал источник.

 

В местном отделении «Движения Первых» также отказались от разговоров с прессой. В Следственном комитете по Владимирской области отказались комментировать ход дела против Алексея Иванова и возможной проверки школы №4.


Daily Storm направил запросы главе Кольчугино и в администрацию Владимирской области.


* «Международное движение ЛГБТ»/ ЛГБТ признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ. 

#владимирская область #преподаватель #школа #педофил