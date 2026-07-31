В контакте с Telegram. Как администрация мессенджера реагировала на запросы силовиков из постсоветских стран

В конце июля 2026 года Павла Дурова в России объявили в международный розыск и внесли в реестр террористов и экстремистов. Создателя «ВКонтакте» и Telegram обвинили в причастности к сбыту наркотиков и оружия, а также к вербовке детей для терактов через ботов в мессенджере. В Госдуме бизнесмена и вовсе назвали пособником киевского режима. Daily Storm изучил картотеку украинских судов, чтобы понять отдает ли администрация мессенджера большее предпочтение другим государствам. Из этих данных мы выяснили, что Telegram отвечал на некоторые запросы Украины, а в одном из случаев предоставил властям Казахстана номер телефона украинского мошенника. Впрочем, для последней страны это распространенная практика.





Помощь в поимке мошенника





Летом 2025 года Печерский районный суд Киева рассматривал запрос об оказании правовой помощи правоохранительным органам Казахстана.





Как следует из материалов, силовики Республики с декабря 2024 года расследовали дело о финансовой пирамиде. Организация, работающая на территории Казахстана, выдавала себя за компанию, внедряющую «современные технологии производства литиевой продукции». Вкладчикам обещали от 13% до 40% дохода в месяц — при взносе от 49 до 1500 долларов. Работала и бонусная система за каждого приведенного человека.





По версии следствия, в апреле 2024 года одной из жительниц Казахстана через Telegram предложили возглавить региональное подразделение пирамиды. Позже, при осмотре ее телефона, силовики обнаружили в мессенджере еще один аккаунт.





Правоохранители направили запрос в Telegram Messenger FZ-LLC. Компания в ответ предоставила номер телефона и IP-адрес, использованные при регистрации профиля.





Номер оказался украинским. Казахстан обратился к Киеву за международной правовой помощью — и Печерский суд разрешил прокурорам изъять у местного оператора связи данные об абоненте.





В случае с Казахстаном Telegram тесно сотрудничает с местными правоохранителями и ежегодно передает по несколько сотен номеров предполагаемых злоумышленников. В том же 2024 году представители мессенджера раскрыли IP и номера телефонов 496 пользователей.





А в первом квартале 2026 года мессенджер ответил на 41 запрос в отношении 991 пользователя. В Telegram утверждают, что готовы передать данные только в случае нарушения пользовательского соглашения Telegram.





Согласно данным из отчетов о прозрачности Telegram, собранным пользователями на платформе GitHub, Казахстан относится к числу постсоветских стран, на запросы которых часто отвечает администрация мессенджера.





Блокировки, игнор и «засекреченный» ответ





В Сети нет информации о количестве запросов в Telegram со стороны силовиков Украины. Однако Daily Storm нашел судебное решение, где упоминалось, что представители мессенджера все же отвечали правоохранительным органам.





Это было дело о мошенниках, которые орудовали с помощью фишинговых ссылок, ведущих на поддельные страницы, копирующие сервис «безопасной оплаты» популярной онлайн-барахолки.





Схему описали в приговоре Приморского районного суда Одессы. Участники группы находили на площадке продавцов одежды и предлагали «оплатить» товар. Жертве присылали ссылку на фальшивую страницу перевода, где она вводила данные карты — номер, срок действия, CVV-код, а затем и пароль из СМС.





Получив реквизиты, мошенники привязывали карту к Apple Pay и Google Pay и выводили деньги через интернет-сервисы. Группа действовала с августа 2023 года, пока в апреле 2025-го ее деятельность не пресекли.





Вся работа координировалась через закрытые Telegram-каналы и специально созданный чат-бот. Он генерировал фишинговые ссылки и передавал украденные реквизиты по цепочке.





В этом деле фигурировали копия запроса к Telegram Messenger Inc. и ответ компании. Их приобщили к вещественным доказательствам. Однако содержание документов в приговоре не раскрыто. Поэтому оценить, передал ли Telegram украинской стороне реальные данные или ограничился формальной отпиской, невозможно.





В других изученных Daily Storm делах, в которых правоохранительные органы пытались получить данные о пользователях, запросы силовиков остались без ответа.





Кроме этого, власти Украины пытались удалить из мессенджера некоторые каналы. Суды, как правило, штамповали решения, не дожидаясь реакции самой компании.





Как минимум в трех случаях суды постановили заблокировать Telegram-каналы. Через них продавали наркотики, помогали незаконно пересекать границу и призывали противодействовать мобилизации и сотрудникам ТЦК.





В решениях нет упоминаний о том, что администрацию онлайн-платформы предварительно просили удалить эти каналы. То есть суды выносили постановления в одностороннем порядке, без согласования с Telegram. Исполняла ли команда Дурова украинские судебные решения — не ясно.





Показателен кейс из Одессы. Под ограничения попала группа «STOP GRAVE / ОСТАНОВИ МОБИЛИЗАЦИЮ». Заявитель пожаловался на опубликованные в ней угрозы убийством, после чего суд постановил «прикрыть» канал.





На момент публикации Daily Storm при переходе по ссылке из материалов дела Telegram выдавал ошибку «Имя не найдено». В уведомлении не указано, почему канал исчез и связано ли это с требованием украинской стороны.





А вот канал «George Ivensiya», блокировки которого также добивался суд, работает до сих пор. У него около 100 тысяч подписчиков. Его ведет пророссийский блогер Георгий Ивенсия.





Судя по информации из сети, после начала СВО автор канала покинул Украину и теперь якобы консультирует мужчин о том, как перейти границу в обход официальных пунктов пропуска.





Против терроризма





В то же время представители мессенджера обычно игнорируют запросы российских силовиков, хотя бывают исключения. Некоторые детали взаимодействия Telegram и спецслужб приводились в деле о мошенничестве, которое в марте 2025 года рассматривал Советский районный суд Уфы. У жительницы города выманили почти 2,6 млн рублей под видом инвестиций. Часть украденных денег осела на карте другой женщины. Та утверждала, что просто продала криптовалюту анониму через Telegram.





Следствие попыталось выяснить, кто скрывался за аккаунтом покупателя. Однако в ФСБ предупредили о трудностях: «Telegram Messenger, Inc не взаимодействует с правоохранительными органами России, за исключением выдачи сведений о лицах, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст.205 Уголовного кодекса России «Террористический акт».





Однако в вопросах удаления аккаунтов и публикаций администрация сервиса действует более лояльно. По данным ТАСС, к апрелю 2025 года по требованию Роскомнадзора было удалено свыше 373 тысяч публикаций и Telegram-каналов.





Но Telegram не стал удалять бота «Дайвинчик / Leo». В результате основателя сервиса Павла Дурова Павла Дурова обвинили в содействии террористической деятельности и продаже запрещенных товаров.





Впрочем, предпринимателя вряд ли экстрадируют в Россию. Источник Daily Storm из окружения Дурова напомнил, что у бизнесмена есть паспорт ОАЭ, и «шейхи вряд ли выдадут его». Кроме того, по словам собеседника, у основателя «ВКонтакте» имеются документы Франции и островного государства Сент-Китс и Невис.