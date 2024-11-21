Отец Ивлеевой — о ее жизни после голой вечеринки: Настя перевезла маму в Москву и пережила предательство звездных коллег

Блогер Настя Ивлеева перевезла маму в Москву. Теперь она ухаживает за собакой дочери, сообщил Daily Storm отец Ивлеевой — Вячеслав. Он также посетовал, что Настя после скандала с голой вечеринкой не ощутила поддержки от звездных коллег. Мужчина признался, что будет счастлив, если дочь вернется на экраны ТВ и реализует свои новые бизнес-проекты.





«Конечно, обидно, что так получилось с этой вечеринкой. Дернули с дочери кучу денег. Но вроде как она не бедствует. Смотрел, Наташка [мать Ивлеевой] вроде счастливая. Так что все хорошо у них. Мама Насти живет у нее теперь. Ее прямая обязанность сейчас — ходить и ухаживать за собакой. Квартиру в поселке Разметелево под Петербургом Толику [младшему брату Ивлеевой] оставили. Он там живет со своей невестой или женой. А Наташка — в Москве. Как переехала к Насте — перестала со мной общаться. Раньше звонила, все было нормально, но потом связь оборвалась», — заявил Вячеслав Ивлеев.





Он отметил, что ему очень обидно за родную дочь, несмотря на то что она не хочет общаться с отцом. При этом судьба других участников скандальной вечеринки мужчине безразлична и на них ему «плевать абсолютно».





«Почему с ней так поступили, несмотря на извинения, — непонятно. И с рекламы, отовсюду убрали...» — замечает отец блогера. «А с другой стороны, по телевизору показывают ту же Люсю Чеботину, чуть ли не без трусов... Ну вот че творится на всю страну по телевизору?! Всю эту бесштановую команду показывают — и это все нормально», — продолжает он.





Он напомнил, что вечеринка, которую организовала Ивлеева, была закрытая, но в результате «произошла охота на ведьм средневековая». «Отдали команду «фас», и Настя попала. Стала жертвой охоты на ведьм. Я буду счастлив, если у Насти все будет хорошо с ее бизнес-проектами. Будь то свой бренд спиртных напитков или какие-то другие темы. Пусть развивается», — заключил собеседник.





Отец Ивлеевой выразил надежду, что Настя вернется на телевидение и получит новые роли в фильмах, сериалах или шоу. Когда наступит этот момент — мужчина сказать не готов. «Но мне хотелось бы, чтобы ребенок опять реализовался. Конечно, переживаю за нее», — сказал он.





«И все эти звезды, которые от нее отвернулись после скандала... Не считаю, что у Насти с ними изначально была дружба. Все, что происходило, — это их манера такая. Если бы это были люди — может, поступили бы по-людски. Звезды — не та публика, которая должна вести себя по-человечески. У них совсем другие принципы существования. И нам их не понять. А Настя выбрала ту жизнь. И как они поступают друг с другом — надо это было предвидеть. Тот же Киркоров начал оправдываться. Он вообще [после скандала] совсем изменился», — добавил отец блогера.





В праздничном вечере, организованном Ивлеевой в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года, участвовали звезды шоу-бизнеса — Джиган, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Глюкоза, а также журналистка Ксения Собчак. Гости оделись согласно дресс-коду, предполагающему оголяющие тело костюмы. Мероприятие вызвало оглушительную критику, а его участники (в том числе и Ивлеева) после записывали видео с извинениями. Блогер, в частности, просила российский народ дать ей второй шанс. Если ее не простят, то, по словам Ивлеевой, «прилюдную казнь никто не отменял».





Проведение вечеринки ударило по карьере Ивлеевой, которая лишилась ролей и многих рекламных контрактов. Некоторые бизнес-проекты пришлось закрыть. В июне 2024 года Федеральная служба судебных приставов открывала исполнительное производство в отношении Ивлеевой. Это было связано с неуплатой налогов на сумму более 11,3 миллиона рублей. Но в конце июля в ведомстве отчитались, что Ивлеева погасила задолженность.





По данным «Руспрофайл», Ивлеева является соучредителем компании «Коленки Пчелы». На нее зарегистрировано несколько товарных знаков: Hotsy Totsy и Chicha Boom. Под этими знаками выпускали снеки и энергетики. Ранее компания «Коленки Пчелы» смогла взыскать пять миллионов рублей с компании «Сила воина Евразия», производившей энергетики под брендами Ивлеевой.





В 2021 году во время интервью в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!» блогер рассказывала, что полностью обеспечивает маму, но та не желает переезжать из родного поселка Разметелево в Москву. Ивлеева отмечала, что уважает решение близкого человека и при этом всегда готова закрыть все финансовые потребности матери.