«Главное никому не говорить!»: россияне начали интересоваться постройкой бункеров

Скандальное заявление Джо Байдена о том, что он разрешает Украине бить по России ракетами большой дальности, заставило пересмотреть вопросы своей безопасности. Люди скупают воду, запасаются тушенкой, а кто имеет деньги, — приобретает бункеры и частные бомбоубежища. Как они выглядят? И сколько это может стоить?

Итак, реальность не внушает оптимизма. Средняя дальность ATACMS составляет 305 километров, что равно расстоянию от Украины до Смоленска или Калуги. А следом за США такие разрешения дали Франция и Британия, обладающие мощнейшими SCALP/Storm Shadow, которые могут бить и на 560 километров.

Под ударом — десятки российских городов. Поэтому в интернете уже предлагают подумать о спасении. Например, вот о таком убежище, произведенном научно-исследовательским институтом МЧС (ФГБУ ВНИИ ГОЧС)...

Укрытие называется «КУБ-М» и, по уверениям разработчика, способно уберечь от «воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва», «проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности».

Каждый «КУБ» состоит из двух частей: комнаты на 54 человека с полками, как в плацкарте, и технического помещения. Хотя его вместимость можно увеличить. Для этого добавляется дополнительный модуль.