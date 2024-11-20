«Главное никому не говорить!»: россияне начали интересоваться постройкой бункеров

Скандальное заявление Джо Байдена о том, что он разрешает Украине бить по России ракетами большой дальности, заставило пересмотреть вопросы своей безопасности. Люди скупают воду, запасаются тушенкой, а кто имеет деньги, — приобретает бункеры и частные бомбоубежища. Как они выглядят? И сколько это может стоить?
Итак, реальность не внушает оптимизма. Средняя дальность ATACMS составляет 305 километров, что равно расстоянию от Украины до Смоленска или Калуги. А следом за США такие разрешения дали Франция и Британия, обладающие мощнейшими SCALP/Storm Shadow, которые могут бить и на 560 километров.
Под ударом — десятки российских городов. Поэтому в интернете уже предлагают подумать о спасении. Например, вот о таком убежище, произведенном научно-исследовательским институтом МЧС (ФГБУ ВНИИ ГОЧС)...
Укрытие называется «КУБ-М» и, по уверениям разработчика, способно уберечь от «воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва», «проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности».
Каждый «КУБ» состоит из двух частей: комнаты на 54 человека с полками, как в плацкарте, и технического помещения. Хотя его вместимость можно увеличить. Для этого добавляется дополнительный модуль.
Сколько это стоит — неизвестно, ибо держится в секрете, но в интернете их продают по 38 миллионов, а перед заказом просят заполнить специальную анкету. Кого вы представляете, место установки и чем оно опасно. Проще говоря, чего боитесь: радиоактивного загрязнения или распространения АХОВ (аварийно химически опасных веществ. — Примеч. Daily Storm).
Ищем дешевле и попадаем в ООО НПО «Гарант». Мол, нам бы сразу бункер! Но попроще, не за 40 миллионов. И для частных лиц.
«Сколько это будет стоить? — говорит сотрудник Виктор. — Маленький, на шесть человек? Миллионов 12 с копейками. Убежище будет углублено под землю, а его конструктив состоит из стального каркаса, специального армированного бетона, пенополиуретанового покрытия и насыпного грунта. То есть сверху можно посадить траву, а за происходящим наблюдать с помощью камер».
«Внутри нет ничего особенного, — продолжает мужчина. — Ну, автономка. Генератор, туалет. Душ? Его нет. А вот «в побольше» — там и душ, и склады, да и пребывать можно уже не 30 дней, а до года. Любая комплектация».
Правда, стоит это гораздо больше: от 12 миллионов до 130 миллионов.
«14 человек укрываемых, 365 суток автономного пребывания, 20 суток полной изоляции, 300 квадратных метров, полная защита от радиации и ударной волны», — сообщается на сайте компании. А к каждому проекту представлен подробный расчет защиты.
«Что говорят заказчики? — спрашивает Виктор. — Ну понятно, что идет война. Чего тут объяснять? Все все понимают».
Кстати, вся работа строго конфиденциальна. Это правило! Поэтому о бункере не будут знать даже соседи. А почему это важно, нам рассказывают в компании «Ковчег Мастер»...
«Об этом должны знать только ближайшие родственники, — говорит Daily Storm руководитель организации Михаил Люблин. — Остальные будут думать, что вы строите бассейн, хозблок, пятое, десятое. Это делается по одной простой причине. Как показывает психология, с началом апокалипсиса люди зачастую ведут себя неадекватно. Они теряют человеческий облик, их уже ничто не остановит. Будь это друг, брат, сват».
«В случае ядерной атаки вся еда и вода наверху будут заражены, — продолжает мужчина. — И если кто-то узнает, что у вас есть убежище с запасами, первым делом они придут к вам!»
Стоимость объектов зависит от предполагаемого срока пребывания. Если он короткий, это одна цена. Металлический контейнер можно купить за семь миллионов, а железобетонное убежище — за 10. Если длительный — другая. Но есть один момент!
«Что это не всегда нужно, — говорит Михаил Борисович. — Как доказывают работы ГО и ЧС, чтобы рассеялась химическая или ядерная опасность, обычно надо продержаться около семи дней — это если вы не в эпицентре. После чего можно выбираться на поверхность и двигаться туда, где есть жизнь».
«А сейчас мы ищем инвесторов для масштабирования нового проекта... — продолжает Люблин. — Это контейнер длительного пребывания в условиях ядерной войны. Их встраивают в коттеджи еще на фазе котлована. Цена? От тех же цифр до бесконечности».
Напомним, что на случай опасности лучше иметь «тревожный чемоданчик». Это сложенные вместе документы, деньги, одежда, фонарик и хотя бы минимум еды и воды. В случае сигнала тревоги необходимо включить телевизор или радио и следовать инструкциям. А при невозможности покинуть дом — сдвинуть мебель (она станет защитой на пути взрывной волны) и укрыться в ванной. От ядерной угрозы это может не спасти, а от налета дронов — вполне.