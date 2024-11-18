Прилепин: На Западе не смогут сделать из Леши Навального, царствие ему небесное, Че Гевару

Политик и писатель Захар Прилепин рассказал корреспонденту Daily Storm, что планирует прочитать мемуары Алексея Навального (признан террористом в РФ) «Патриот», которые стали бестселлером в Европе и США. Книга вышла в 36 странах на 26 языках спустя восемь месяцев после того, как оппозиционер в феврале 2024 года умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Прилепин отметил, что сомневается в точности передачи текста Навального. Писатель предположил, что на Западе не смогут сделать из Алексея Навального Че Гевару.
— На Западе вышли мемуары Алексея Навального «Патриот». Как вы относитесь к выходу этой книги?
— Чьи?
— Алексея Навального.
— А-а, Лешки.
— Как вы относитесь к выходу этой книги, ее популярности на Западе (она стала бестселлером)? И будете ли вы сами ее читать?
— Прочитаю. Обсуждал это не так давно со своей женой. Мы вспоминали разные случаи из мировой литературы и лично мои истории: когда рукопись умершего человека попадает в руки ангажированных людей, будь то семья, государство или издатель, гарантировать ее сохранность и точность текста совершенно невозможно. Можно буквально одно слово изменить, можно даже дописать целые главы, изменить финал, дать другое название. Можно вместо «я люблю» написать «я не люблю».
Поэтому я, увы, не доверяю абсолютной точности передачи текста Алексея Навального в этом издании. Не доверяю. И никто меня не заставит этому доверять.
Я с Алексеем разлучился еще в 2013 году, мы в последний раз виделись. С тех пор нас больше ничего не соединяло.
Нельзя отрицать, что это человек со сложным политическим генезисом: он был в «Яблоке», оттуда ушел в радикальные националисты, водил «русские марши», поддерживал в свое время осетин и абхазский народ в конфликте с Грузией. У него были разные периоды.
Если это биографическая книга, наверняка очень многим бы не понравилась даже правда Алексея Навального в нынешнем кастрированном мире.
Ну, бестселлером стала, ну да. Попадет в руки — прочитаю, полистаю.
Но хочу сказать: я в свое время, когда заходил на западный книжный рынок, видел, что книжные полки всех европейских магазинов были заполнены книгами о Политковской. Ее статьям и книгами о ней. Был просто абсолютный культ. Казалось, что он просто пришел навсегда, Политковская — просто европейская святая.
Но прошло 15-20 лет — и никакой Политковской уже нет.
И, увы, при всем желании они не смогут сделать из Алеши Навального, царствие ему небесное, никакого Че Гевару. Сейчас его немного поюзают, пока он им необходим, пять-семь лет пройдет — и все. К сожалению, то, что создается рукотворно, долго не живет. Миф об Алеше Навальном они создают руками. Даже им понятно, из чего они его лепят.
Ну вот, он не любил Путина, был оппозиционером. Этого слишком мало для того, чтобы люди всего мира продолжали верить в Навального, думать о Навальном и серьезно к нему относиться. К сожалению или к счастью, я не считаю его политическую карьеру созидательной в контексте русской истории.
***
Алексей Навальный и Захар Прилепин сотрудничали еще с середины 2000-х вплоть до 2013 года. Оба участвовали в национал-демократическом движении «Народ», также сотрудничали во время протестов на Болотной площади в Москве.
Ранние издания романа Прилепина «Санькя» даже содержали предисловие, написанное Навальным. Позднее политики стали идеологическими противниками. Предисловие к «Санькя» в поздних изданиях удалили.