Прилепин: На Западе не смогут сделать из Леши Навального, царствие ему небесное, Че Гевару

Политик и писатель Захар Прилепин рассказал корреспонденту Daily Storm, что планирует прочитать мемуары Алексея Навального (признан террористом в РФ) «Патриот», которые стали бестселлером в Европе и США. Книга вышла в 36 странах на 26 языках спустя восемь месяцев после того, как оппозиционер в феврале 2024 года умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Прилепин отметил, что сомневается в точности передачи текста Навального. Писатель предположил, что на Западе не смогут сделать из Алексея Навального Че Гевару.





— На Западе вышли мемуары Алексея Навального «Патриот». Как вы относитесь к выходу этой книги?





— Чьи?





— Алексея Навального.





— А-а, Лешки.





— Как вы относитесь к выходу этой книги, ее популярности на Западе (она стала бестселлером)? И будете ли вы сами ее читать?





— Прочитаю. Обсуждал это не так давно со своей женой. Мы вспоминали разные случаи из мировой литературы и лично мои истории: когда рукопись умершего человека попадает в руки ангажированных людей, будь то семья, государство или издатель, гарантировать ее сохранность и точность текста совершенно невозможно. Можно буквально одно слово изменить, можно даже дописать целые главы, изменить финал, дать другое название. Можно вместо «я люблю» написать «я не люблю».





Поэтому я, увы, не доверяю абсолютной точности передачи текста Алексея Навального в этом издании. Не доверяю. И никто меня не заставит этому доверять.





Я с Алексеем разлучился еще в 2013 году, мы в последний раз виделись. С тех пор нас больше ничего не соединяло.