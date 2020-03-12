Отпуск в пандемию





На новые случаи заражения (вчера не было, сегодня есть) клиенты практически не реагируют. Единичный случай в Турции не влечет массовые отказы. Не сдают билеты и те, кто копил, например, на поездку в Марокко, где также на днях обнаружили коронавирус. «Да и в Китай массовых отказов не было, все просто схлопнулось в какой-то момент», — рассказал глава OnlineTur.ru.

«Улететь из России безопаснее, чем остаться в ней»





Отказываться от долгожданных отпусков за рубежом согласны не все, но многие все же побаиваются выезжать из страны. Коронавирус в разных странах мира — одна из самых популярных тем на форумах для туристов. Одни то и дело мониторят, не отменились ли рейсы в страну отдыха, другие придумывают необычные способы, чтобы успокоить волнующихся родителей, а третьи готовятся в вылету, как к настоящему бою.

Так, на портале «Форум Винского» пользователь под ником ИМО рассказывает о своих планах улететь 1 апреля в Шарм-эль-Шейх, Египет (на сегодняшний день там зафиксировано 67 зараженных, 1 умерший и 27 вылечившихся).





«Решили лететь, но с предварительной подготовкой. У нас есть годовая «золотая» турстраховка. Купили пару противовирусных препаратов, пару антисептиков; за две недели не смогли купить маски из-за их отсутствия в аптечных сетях Москвы — не судьба», — пишет ИМО.





В ответ другой пользователь предостерегает: «Кто его знает, что будет в апреле...»





Особенно ценны наблюдения наших соотечественников, которые живут за границей. Форумчанин vlad2308 обрисовывает ситуацию для всех, кто сомневается по поводу поездки во Вьетнам (39 случаев заражения, 16 — излечения, погибших нет):





«Я сейчас в Нячанге, неудобств никаких, одни удобства благодаря отливу китайцев. Пляж почти пустой, одни русские, очереди в кафе-ресторанах исчезли — лепота! Правда, ходят слухи о закрытии достопримечательностей, включая [парк развлечений] Винперл».