Отпуск в пандемию

Коронавирус подпортил планы всех — как простых россиян, планировавших отдохнуть от ненастной России, так и туроператоров, желавших заработать на очередном сезоне отпусков. Туротрасль терпит убытки, а тут новая напасть — в Турции зафиксирован первый случай заражения. И все же соотечественники, которые купили путевки еще до распространения COVID-2019, чаще готовы рискнуть и улететь, чем сдать билеты и остаться дома.
Май, прямой перелет Москва — Рим — Москва — 4600 рублей.
Недельное путешествие в Тунис по тарифу «все включено» — 14 707 рублей.
Тур на пять дней во Вьетнам — 14 900 рублей.
Выходные в Турции. Туры на три ночи — от 4700 рублей.
Это реальные цены, на которые сейчас вынуждены соглашаться туроператоры и авиаперевозчики. Особенно не повезло продавцам, сделавшим ставку на страны, в которые Ростуризм ввел мораторий на продажу туров: Италия, Иран, Южная Корея, Китай. По этому поводу уже высказалась Ассоциация туроператоров России (АТОР). Прежде всего, их не устраивает бессрочный характер ограничений. Туристы аннулируют путевки, выкупленные не только на весну, но и на лето, хотя ситуация к этому времени может измениться.
Игорь Блинов, директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru, подтверждает: снижение продаж колоссальное. По некоторым направлениям, таким как Юго-Восточная Азия, Вьетнам и Таиланд, цены упали на 50-60%. На 35% снизилась стоимость туров в Мексику, на Кубу и все Карибское направление. «Естественно, отрасль недобирает те деньги, которые привыкла зарабатывать. Несут убытки отели и авиакомпании, скоро могут отмениться чартеры, сократится количество регулярных рейсов. Туристы и рынок — в ожидании», — констатирует Блинов.
Однако спад цен и сокращение туров — явление временное. Но то, что последует за выравниваем ситуации, будет едва ли лучше. Ближе к лету возникнет дефицит готовых турпакетов. Это связано с тем, что ряд компаний будут вынуждены уйти с рынка, потому что не выдержат экономической ситуации.
«Потом цены взлетят, спрос родит предложение, а предложение будет не успевать за спросом, и помимо привычных сезонных цен появится наценка. Поэтому здесь две крайности: проседание в продажах и дефицит предложения в сезон отпусков. Отскок неизбежен».
Небольшие вспышки роста поездок заметны уже сейчас. На праздничные выходные в честь 23 февраля резко вырос спрос на авиабилеты в Индонезию (+90%) и в ОАЭ (+73%), в Таиланд (Пхукет — плюс 78%, Бангкок — плюс 22%) и Вьетнам (Нячанг — плюс 38%). При этом желающих посетить Таиланд в период с 20 по 26 февраля было значительно больше (+31%), чем годом ранее.
По поводу аннулирования туров, на которое жалуется АТОР, Игорь Блинов не переживает. Такие случаи единичны. Отказы оформляют либо из-за паникеров, которые бросились сдавать билеты, либо по различным субъективным причинам. Что касается поездок, купленных на лето, то тут лучше подождать и не суетиться. «Летнее бронирование было открыто еще в ноябре. Надо быть не очень дальновидным человеком, чтобы в ноябре купить тур дисконтом, со скидкой 35-40%, а сейчас, услышав, что в Турции зафиксирован один случай заражения, сдавать его и потерять деньги. Большинство людей придерживают покупки», — объяснил Блинов.
На новые случаи заражения (вчера не было, сегодня есть) клиенты практически не реагируют. Единичный случай в Турции не влечет массовые отказы. Не сдают билеты и те, кто копил, например, на поездку в Марокко, где также на днях обнаружили коронавирус. «Да и в Китай массовых отказов не было, все просто схлопнулось в какой-то момент», — рассказал глава OnlineTur.ru.
«Улететь из России безопаснее, чем остаться в ней»
Отказываться от долгожданных отпусков за рубежом согласны не все, но многие все же побаиваются выезжать из страны. Коронавирус в разных странах мира — одна из самых популярных тем на форумах для туристов. Одни то и дело мониторят, не отменились ли рейсы в страну отдыха, другие придумывают необычные способы, чтобы успокоить волнующихся родителей, а третьи готовятся в вылету, как к настоящему бою.
Так, на портале «Форум Винского» пользователь под ником ИМО рассказывает о своих планах улететь 1 апреля в Шарм-эль-Шейх, Египет (на сегодняшний день там зафиксировано 67 зараженных, 1 умерший и 27 вылечившихся).
«Решили лететь, но с предварительной подготовкой. У нас есть годовая «золотая» турстраховка. Купили пару противовирусных препаратов, пару антисептиков; за две недели не смогли купить маски из-за их отсутствия в аптечных сетях Москвы — не судьба», — пишет ИМО.
В ответ другой пользователь предостерегает: «Кто его знает, что будет в апреле...»
Особенно ценны наблюдения наших соотечественников, которые живут за границей. Форумчанин vlad2308 обрисовывает ситуацию для всех, кто сомневается по поводу поездки во Вьетнам (39 случаев заражения, 16 — излечения, погибших нет):
«Я сейчас в Нячанге, неудобств никаких, одни удобства благодаря отливу китайцев. Пляж почти пустой, одни русские, очереди в кафе-ресторанах исчезли — лепота! Правда, ходят слухи о закрытии достопримечательностей, включая [парк развлечений] Винперл».
Не ушло от vlad2308 и другое любопытное наблюдение: «Местные почти все ходят в намордниках [медицинских масках], от которых нет никакого толка, но выглядит прикольно. Особенно прикольно наблюдать, как хозяева в намордниках выгуливают по набережной собак без намордников».
Еще один путешественник под логином VectorWest собирается лететь из Санкт-Петербург в Японию. Чтобы как-то успокоить волнующихся родителей, он изучил статистику летальных исходов от коронавируса в Японии и сравнил смертность от ДТП в Петербурге и Стране восходящего солнца.
«Так вот, по ОЧЕНЬ грубому подсчету, уезжая в Японию, а не оставаясь эти 10 дней в Питере, ты рискуешь своей жизнью в 35 раз меньше! Просьба не воспринимать цифры очень всерьез, хотя тенденция понятна и вполне даже правдива, — делится результатами VectorWest. — Учитывая меньшее количество ДТП, меньший уровень преступности и более качественную медицину (лечение инфарктов, бытовых травм и т. д.), делаю вывод: находиться в путешествии в развитой стране безопаснее для здоровья, даже если в этой стране коронавирус».
Оказалось, туристов пугает не только COVID-2019: не так страшен сам вирус, как карантинные меры.
«Главное, как мне кажется, не попасть в лагерь смерти а-ля Diamond Princess. Посему я бы тщательно избегал круизов, крупных отелей и небольших деревушек, то есть всего того, что легко изолировать и превратить в концлагерь», — делится переживаниями некто House495.
Кстати, в рейтинге стран, где обнаружен коронавирус, судну Diamond Princess отведена отдельная строчка наравне с государствами. По количеству заболевших лайнер в данном топе занимает девятое место. По последним данным, из всех пассажиров Diamond Princess заразились коронавирусом 696 человек, погибли 7, излечились 245.
Куда еще можно улететь?
Официально коронавирус зафиксирован в 101 стране мира, но некоторые государства остаются все еще не тронутыми. И этим можно воспользоваться. Коронавирус — какой-никакой повод отойти от мейстимных маршрутов и изучить новые направления.
Так, в стороне от коронавируса держится часть стран СНГ — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Плюс северное побережье Южной Америки: Венесуэла, Гайана, Суринам, Французская Гвиана. Или можно устроить экзотический тур в Африку: в Конго, Кот-д'Ивуар, Мали, Танзанию, Мавританию, Анголу.
Единичные случаи заражения наблюдаются в Монако, Армении, Иордании, Лихтенштейне, Бутане, Монголии, Боливии.
На пляжный отдых можно поехать в Индонезию (а значит, и на Бали), на Кипр, Мальту, Крит, Кубу, Мальдивы, Багамы, Гаити.
Наконец, ничто не мешает путешествовать по регионам России.
Правда, не стоит забывать, что аэропорт, а тем более самолет или поезд, — закрытые пространства. И можно подхватить атипичную пневмонию, даже не въезжая на территорию государства.