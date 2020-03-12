Все забыли про допинг. Акт Родченкова, криминализирующий допинговые схемы, одобрен комитетом сената США

Коронавирус настолько заполнил собой все информационное пространство, что «вечные» темы отошли далеко на второй план. Даже «любимый всеми» допинг пребывает где-то в тени COVID-19. Тем более что WADA в основном занимается мониторингом ситуации вокруг коронавируса и временно не может проводить полноценные тестирования. А тем временем в США местные законотворцы вспомнили про нашумевший в прошлом году Акт Родченкова и решили пропустить его дальше по бюрократической линии.





В конце октября 2019 года одной из самых горячих тем из мира борьбы с допингом был так называемый Акт Родченкова (The Rodchenkov Anti-Doping Act — RADA), который был одобрен палатой представителей Конгресса США. Но 11 марта история получила продолжение, и документ стал еще на шаг ближе к тому, чтобы стать полноценным законом: он был одобрен комитетом сената США. Правда, сейчас успехи Акта Родченкова остались почти незамеченным из-за того, что все внимание сейчас достается в основном COVID-19.





Тем не менее к настоящему моменту суть документа не изменилась: он все еще предполагает уголовную ответственность для тех, кто участвует или планировал участвовать в схемах, влияющих на результаты крупных международных спортивных соревнований с помощью запрещенных веществ или методов. Причем это не спортсмены, которые руководствуются кодексом WADA, а третьи лица.





Как только закон вступит в силу, он сможет быть применен не только на территории США. Достаточно будет лишь того, что в турнире участвуют американские атлеты или что мероприятие спонсируется какой-либо организацией, зарегистрированной в Штатах.





Наказание за его нарушение — до 10 лет лишения свободы и крупные штрафы (250 тысяч долларов для частных лиц и до миллиона долларов для юридических).





МОК и WADA неоднократно предупреждали американских законотворцев, что новый закон может иметь неоднозначные последствия, но действия сената послали им однозначный сигнал о том, что сдавать назад никто не собирается.





В феврале 2020 года WADA даже отправила письмо сенаторам, где писала, что Акт Родченкова создаст «юридически непредсказуемую хаотичную мировую антидопинговую систему». В МОК, равно как и в WADA, обеспокоены тем, что закон фактически даст властям США возможность самостоятельно принимать антидопинговые меры на территориях других государств.