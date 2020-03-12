Все забыли про допинг. Акт Родченкова, криминализирующий допинговые схемы, одобрен комитетом сената США

Коронавирус настолько заполнил собой все информационное пространство, что «вечные» темы отошли далеко на второй план. Даже «любимый всеми» допинг пребывает где-то в тени COVID-19. Тем более что WADA в основном занимается мониторингом ситуации вокруг коронавируса и временно не может проводить полноценные тестирования. А тем временем в США местные законотворцы вспомнили про нашумевший в прошлом году Акт Родченкова и решили пропустить его дальше по бюрократической линии.
В конце октября 2019 года одной из самых горячих тем из мира борьбы с допингом был так называемый Акт Родченкова (The Rodchenkov Anti-Doping Act — RADA), который был одобрен палатой представителей Конгресса США. Но 11 марта история получила продолжение, и документ стал еще на шаг ближе к тому, чтобы стать полноценным законом: он был одобрен комитетом сената США. Правда, сейчас успехи Акта Родченкова остались почти незамеченным из-за того, что все внимание сейчас достается в основном COVID-19.
Тем не менее к настоящему моменту суть документа не изменилась: он все еще предполагает уголовную ответственность для тех, кто участвует или планировал участвовать в схемах, влияющих на результаты крупных международных спортивных соревнований с помощью запрещенных веществ или методов. Причем это не спортсмены, которые руководствуются кодексом WADA, а третьи лица.
Как только закон вступит в силу, он сможет быть применен не только на территории США. Достаточно будет лишь того, что в турнире участвуют американские атлеты или что мероприятие спонсируется какой-либо организацией, зарегистрированной в Штатах.
Наказание за его нарушение — до 10 лет лишения свободы и крупные штрафы (250 тысяч долларов для частных лиц и до миллиона долларов для юридических).
МОК и WADA неоднократно предупреждали американских законотворцев, что новый закон может иметь неоднозначные последствия, но действия сената послали им однозначный сигнал о том, что сдавать назад никто не собирается.
В феврале 2020 года WADA даже отправила письмо сенаторам, где писала, что Акт Родченкова создаст «юридически непредсказуемую хаотичную мировую антидопинговую систему». В МОК, равно как и в WADA, обеспокоены тем, что закон фактически даст властям США возможность самостоятельно принимать антидопинговые меры на территориях других государств.
WADA и коронавирус
Помимо Акта Родченкова у Международного антидопингового агентства добавилась еще одна проблема — коронавирус, который уже сильно потоптался на мировом спорте.
В первую очередь для WADA это означает гораздо меньшее количество тестирований, причем не только в соревновательный период. С учетом транспортных ограничений по всему миру офицеры WADA не могут свободно перемещаться между различными локациями для забора проб. Это может привести к тому, что некоторые атлеты воспользуются «дырой» между тестированиями и в Токио WADA увидит целую россыпь позитивных проб.
У главной антидопинговой организации остается не так уж много способов предотвратить «фестиваль читеров» в Токио-2020. Пока что WADA собирается пристально наблюдать за ситуацией с тестированием спортсменов. В случае существенных временных провалов между заборами проб в тех видах спорта, где часто выявляются нарушения, об этом будут уведомлены МОК, МПК и соответствующие национальные антидопинговые агентства.
При этом перед WADA стоит и другой вопрос — обеспечение безопасности как своего персонала, так и атлетов при процедуре тестирования с точки зрения вероятности заражения COVID-19. Агентство предлагает опираться на указания, которые выдают медицинские службы той или иной страны. То есть если атлет в России попал на карантин, то визит антидопингового офицера совершенно точно не состоится.
WADA просит национальные антидопинговые агентства сообщать обо всех важных изменениях, чтобы можно было координировать работу. Так, например, под надзором антидопингового регулятора CHINADA в начале февраля временно приостановила тестирование китайских атлетов. Пробы начали собирать только спустя месяц. При этом в приоритете оказались элитные спортсмены и представители видов спорта с плохой репутацией в плане допинга. Однако в Китае многие атлеты все еще остаются на карантине, поэтому пока тестирование выглядит неполноценным. А с учетом того, что эпидемия перекинулась на Европу, то вне зоны доступа офицеров WADA оказалось еще больше спортсменов.
Хотя сейчас в мире немного профессиональных атлетов заразилось новым коронавирусом — это еще одна проблемная зона для WADA, ведь речь идет об использовании различных медикаментов для лечения. Но даже угроза COVID-19 не освобождает от обязанности соблюдать антидопинговые правила. Поэтому недавно РУСАДА призвало всех российских атлетов в обязательном порядке проверять препараты для лечения коронавируса на наличие запрещенных веществ.