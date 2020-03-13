Пиво без спорта. Как пауза в футболе и отмена телетрансляций повлияет на жизнь спортбаров

Из-за пандемии коронавируса до 10 апреля на матчи РПЛ в Москве будут пускать не более 5000 человек: это зрители, члены команды, персонал, журналисты и так далее. Не так уж и много, но учитывая, что игры плей-офф КХЛ пройдут вовсе при пустых трибунах, то на футбольных стадионах сохранится хоть какое-то подобие атмосферы. Так или иначе, болельщикам нужно себя куда-то девать, однако не все готовы осесть дома на диванах. Очевидный выбор — московские спортбары. Daily Storm пообщался с их сотрудниками и выяснил, что изменилось с приходом коронавируса и закрытием трибун.
COVID-19 прошелся настоящим ураганом по всем спортивным мероприятиям: большинство перенесены, приостановлены или вовсе отменены, а в отдельных случаях их приходится проводить без зрителей.
В Европе футбольные болельщики собирались у стадионов и хотя бы таким образом пытались поддержать любимую команду. В Сети шутили, что получается странная логика: толпа людей на стадионе — опасно, а такое же скопление болельщиков за его пределами — почему-то нет.
Правда, теперь и это уже не вариант, учитывая, что большая часть европейских чемпионатов сейчас в режиме паузы, равно как и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. А 17 марта УЕФА соберет видеоконференцию с представителями 55 национальных ассоциаций, где, по всей видимости, окончательно решится судьба Евро-2020.
У российских болельщиков пока еще есть возможность понаблюдать за футболом или хоккеем — правда, опять же, удаленно. У тех, кто сидит на карантине, вариантов не много: только домашний ТВ-просмотр. У остальных опций чуть больше, например спортбары.
Кажется, что питейные заведения на этом фоне должны остаться в выигрыше, но на деле все выглядит по-другому. То, что в РПЛ и КХЛ пока еще проводят матчи, — это лишь малая часть от общего объема спортивных трансляций. Все остальное, ранее запланированное и анонсированное, — просто отменилось. Но последствия этого оказались неоднородными.
Daily Storm связался с двумя десятками московских баров и пабов, которые постоянно транслируют различные матчи, и никто из согласившихся дать комментарий не подтвердил теорию о том, что из-за закрытых трибун количество посетителей заведения увеличилось.
В пабе «Джон Донн», например, сухо ответили, что никаких изменений не увидели: ни положительных, ни отрицательных. В сети пабов 69 Pints тоже не почувствовали последствий всеобщей отмены футбола, но отметили, что делать окончательные выводы лучше спустя некоторое время:
«У нас пока хорошая неделя! Другое дело, что массовые отмены начались совсем недавно, поэтому в полной мере это можно будет оценить через неделю-две, когда статистику наберем. Но такого, чтоб у нас массово отменяли брони из-за отсутствия трансляций, пока нет».
Ничего не изменилось и у паба St. Peters & St. Anton. Однако там придерживаются интересной точки зрения, что в шумихе вокруг коронавируса виноваты средства массовой информации: «Нас вопрос коронавируса вообще никак не беспокоит. Да, мы приняли все меры предосторожности согласно предписаниям: антисептики, маски и прочее. Но, на мой взгляд, вся эта история раздута вами — СМИ. Вот почему вас не беспокоит тема гепатита, СПИДа или туберкулеза, от которого умирают сотни людей каждый день?»
А вот в одном из самых известных спортивных баров Москвы «Лига Пап» царят другие настроения: там уже ощутили на себе последствия бесконечной череды отмен.
«Тут не прирост, а скорее потеря гостей, — рассказали в баре. — Да, вчера вот был матч КХЛ «Спартак» — «Динамо». Но это все — больше не будет никаких трансляций: Лигу Европы и Лигу чемпионов приостановили. По всем этим трансляциям у нас были брони, и теперь их автоматически не стало, потому что люди просто не придут. Хоккей, может, и будет, но это если у нас никто не заразится и матчи точно так же не приостановят, как это случилось с НХЛ».