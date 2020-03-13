Пиво без спорта. Как пауза в футболе и отмена телетрансляций повлияет на жизнь спортбаров

Из-за пандемии коронавируса до 10 апреля на матчи РПЛ в Москве будут пускать не более 5000 человек: это зрители, члены команды, персонал, журналисты и так далее. Не так уж и много, но учитывая, что игры плей-офф КХЛ пройдут вовсе при пустых трибунах, то на футбольных стадионах сохранится хоть какое-то подобие атмосферы. Так или иначе, болельщикам нужно себя куда-то девать, однако не все готовы осесть дома на диванах. Очевидный выбор — московские спортбары. Daily Storm пообщался с их сотрудниками и выяснил, что изменилось с приходом коронавируса и закрытием трибун.





COVID-19 прошелся настоящим ураганом по всем спортивным мероприятиям: большинство перенесены, приостановлены или вовсе отменены, а в отдельных случаях их приходится проводить без зрителей.





В Европе футбольные болельщики собирались у стадионов и хотя бы таким образом пытались поддержать любимую команду. В Сети шутили, что получается странная логика: толпа людей на стадионе — опасно, а такое же скопление болельщиков за его пределами — почему-то нет.





Правда, теперь и это уже не вариант, учитывая, что большая часть европейских чемпионатов сейчас в режиме паузы, равно как и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. А 17 марта УЕФА соберет видеоконференцию с представителями 55 национальных ассоциаций, где, по всей видимости, окончательно решится судьба Евро-2020.





У российских болельщиков пока еще есть возможность понаблюдать за футболом или хоккеем — правда, опять же, удаленно. У тех, кто сидит на карантине, вариантов не много: только домашний ТВ-просмотр. У остальных опций чуть больше, например спортбары.





Кажется, что питейные заведения на этом фоне должны остаться в выигрыше, но на деле все выглядит по-другому. То, что в РПЛ и КХЛ пока еще проводят матчи, — это лишь малая часть от общего объема спортивных трансляций. Все остальное, ранее запланированное и анонсированное, — просто отменилось. Но последствия этого оказались неоднородными.