Кого не спасет ЭКМО? В России не хватает аппаратов для борьбы с коронавирусной пневмонией

Если ЭКМО так чудодейственна, почему я слышу об этой процедуре впервые? Используется ли она в России?

В нашей стране есть клиники с ЭКМО-оборудованием, но дела в них обстоят не очень. Минздрав не ведет собственную статистику по применению оксигенации. Вместо него этим занялась инициативная группа врачей, которая создала альянс РОСЭКМО. По данным, которые им удалось собрать, доступ к ЭКМО есть в 31 российской клинике, но за 10 лет аппараты применяли всего 176 раз. Однако эта цифра, как пояснили в альянсе, сильно занижена. Делиться данными о процедурах ЭКМО готовы не все клиники, поскольку нет соответствующего указания от чиновников.





Согласно другим сведениям, только в 2018 году было зафиксировано около 350 случаев применения ЭКМО. Но и это очень скромные показатели. В идеале на миллион человек в год должно приходиться 50 подключений. По всей России это около 7250 процедур! А в период эпидемии свиного гриппа или коронавируса потребность в ЭКМО может увеличиться в разы.





Почему так происходит? Если в России распространится коронавирус, спасет ли нас оксигенация?

Вряд ли.





Во-первых, не все врачи владеют данным методом, поэтому нередко оборудование простаивает без дела.





«Один из примеров — больница имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге, — рассказал в беседе с Daily Storm главный анестезиолог-реаниматолог МЧС России Даниил Шелухин. — Туда должны уходить тяжелые пациенты с пневмонией, но больница Боткина не имеет ни одного случая ЭКМО-поддержки. У них просто нет опыта, хотя оборудование стоит с 2016 года. А когда появится реальная необходимость, врачи начнут тренироваться на первых пациентах. И результат будет заведомо плохой».





Вторая причина — техническая оснащенность, но по этой части здравоохранение чуть-чуть продвинулось, считает Шелухин: «Еще в 2016 году, когда вспыхнула эпидемия свиного гриппа, чиновники выделили деньги, закупили, отрапортовали... и на этом все. Да, чиновникам интересно закупать оборудование, но неинтересно выстраивать логистику, работать с отчетностью и содержать фонд расходных материалов».





К тому же не во всех городах метод ЭКМО применяется в рамках страховой медицины. Без поддержки чиновников больницам приходится самостоятельно закупать оборудование, если на это есть средства. Чтобы войти в список ОМС, врачи рассчитывают тариф (стоимость подключения к аппарату и пребывания в реанимации в течение первых суток), а чиновники принимают решение — оплачивать его или нет.





«Опять же, в 2014 году мы просили, чтобы Санкт-Петербургу предоставили тарифы на ЭКМО, но с нами никто не стал разговаривать. Дескать, отстаньте с вашими космическими технологиями, которые придут к нам через 100 лет. В итоге, когда в 2016-м началась пандемия свиного гриппа, позвонили уже нам и сказали: «Ну где ваш тариф? Тащите его скорее», — рассказал реаниматолог.





К тарифам привязана закупка расходных материалов. Из-за нехватки средств не всегда можно найти правильные канюли (трубки для процедуры). К примеру, поступает маленький пациент, а трубка куплена на взрослого и подключение к аппарату становится невозможным.





Другая серьезная проблема — переводные пациенты. Если больной находится в одном стационаре, а ЭКМО проводится в другом, пациент не всегда может дождаться помощи. О переводах чаще всего узнают по сарафанному радио. То есть информация поступает не через дежурного специалиста, который должен принимать решения по логистике, а через форумы или по знакомству.





Решением могло бы стать законодательство, которое обязало бы применять ЭКМО хоть с какой-то периодичностью. Тогда у врачей появится необходимый опыт, а система приведет в порядок логистику.