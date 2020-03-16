Яневирус. Что на самом деле происходит с бездомными собаками и кошками в Москве?

Коронавирус — тема, которая не оставляет никого равнодушным. Кто-то предается тотальной панике и массово скупает продукты в магазинах. На случай «мало ли придется изолироваться дома в ожидании лучших времен». Другие же лишь ехидно посмеиваются над паникующими и приговаривают: «Мы русские, с нами Бог!» Еще часть наших соотечественников, не лишенных здравого смысла, обращают внимание на детали. А именно на заявление главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, которая в конце февраля сообщила о том, что в городе проводится масштабный комплекс дератизации, отлов диких и безнадзорных животных. И связано это, по словам неравнодушных, с частью «беспрецедентных» мер профилактического характера по борьбе с чумой XXI века.
На знаменитом сайте Change.org моментально появилась петиция — в настоящее время ее подписали более 18 тысяч человек с требованием «законодательно запретить отлов и истребление беззащитных животных».
«Массовое уничтожение бездомных животных является крайне опасной мерой для экологического равновесия. Потенциально в ближайшем будущем это может привести к увеличению популяции грызунов, переносчиков опасных бактериальных и вирусных инфекций, таких как чума, туляремия, ящур, бешенство и других!» — пишет автор петиции Карина Осипова, ссылаясь на слова заведующего сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николая Никитина, который назвал меры Роспотребнадзора по отлову бродячих животных в рамках борьбы с распространением коронавируса противоречащими рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Эксперты всех мастей подчеркивают, что у ВОЗ нет доказательств того, что животные могут быть переносчиками нового коронавируса COVID-19 и тем более передавать его человеку.
Многие даже запустили в социальных сетях флэшмоб «Я не вирус — не убивайте нас!». Молодые ребята уверены, что из-за дезинформации по поводу китайского коронавируса, которую запускают в народ, многие пользуются случаем и оправдывают массовое истребление бездомных животных необходимыми мерами.
Для того чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в Роспотребнадзор — пусть там объяснят, почему было решено истреблять бездомных животных. И какие на самом деле меры применяются для профилактики распространения страшной заразы.
С первого раза получить внятного ответа на свой запрос у Daily Storm не получилось. Пресс-служба Роспотребнадзора с упорством предлагала нам взять опубликованный материал на портале ТАСС с заголовком «Кошки и собаки не могут быть переносчиком нового коронавируса».
Чуть позже в Роспотребнадзоре все-таки решили ответить, что вопросы регулирования численности безнадзорных и бесхозяйных животных санитарным законодательством не регламентируется. Причем из большого бюрократического ответа было понятно — коронавирус ни при чем и структура выполняет свои работы согласно графику.
«Работы осуществляются в рамках государственных заданий подведомственными префектурам административных округов города Москвы государственными бюджетными учреждениями города Москвы в сфере дорожной деятельности по территориальному признаку, кроме Центрального, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы, где приюты отсутствуют. Работы по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных в этих округах выполняются подведомственным Департаменту ГБУ «Доринвест»», — пояснили Daily Storm в ведомстве.
Из ответа также стало ясно, что ни о каком убийстве братьев наших меньших речь не идет. А все остальное — паника, которую нагоняют местные жители.
«По представленной информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, на основании заявки жителей на отлов безнадзорных животных, направленной в управу района, при выезде сотрудниками бригад отлова осуществляется осмотр животных на предмет наличия чипа. В случае его отсутствия животных отвозят в приют, где они проходят полный осмотр у ветврача и обработку от паразитов, вакцинацию против бешенства, процедуры кастрации или стерилизации, после чего отправляются на 30-дневный карантин», — объяснили в Роспотребнадзоре.
Если переводить с бюрократического языка чиновников, то никто собак и кошек не истербляет — их просто чипируют, обрабатывают и отпускают на свободу.
В настоящее время на территории Москвы функционируют 13 городских приютов для безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек. Проектная мощность данных приютов — 13 480 собак и 1200 кошек. Проведенные в период 2016-2019 гг. работы по модернизации приютов позволили обеспечить содержание 16 145 собак и 1037 кошек.
Впрочем, обеспокоенность профильных чиновников можно понять — регулирование численности безнадзорных животных обусловлена предотвращением случаев укусов населения животными, в том числе животными, являющимися переносчиками опасных инфекционных заболеваний, нередко приводящих к смертельным исходам. И по данным Роспотребнадзора, в 2019 году на территории Москвы было зафиксировано на 16% больше, чем в 2018 году случаев укусов животными, в том числе безнадзорными.
Что касается дератизации — ситуация также стабильна. Благодаря комплексным мерам, опять же со слов чиновников, в Москве удалось снизить количество укусов человека грызунами в 2019 году в 2,5 раза по сравнению с показателями 2015 года. Количество жалоб населения на укусы грызунов с 2015 года снизилось в шесть раз.
Впрочем, некоторые пользователи также уверены в спекуляциях на теме коронавируса. Ирина Бахроменко пишет о том, что этот вирус — политические игры.
«При чем тут животные? Кто разносчик, так это все политики и есть разносчики!» — возмущается девушка.
Напомним, ранее российские врачи-вирусологи рассказали Daily Storm о том, насколько серьезна угроза мировой эпидемии пневмонии, которую вызывает вирус из китайского Уханя. По мнению ряда экспертов, информационный шум вокруг коронавируса SARS-CoV-2 создается искусственно, угроза не такая серьезная, поскольку вирус распространяется не так быстро. Они обратили внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже заявила об отсутствии необходимости вводить чрезвычайное положение. Россияне могут быть спокойны: в нашей стране одна из лучших систем биологической защиты.
Доктор биологических наук, профессор Михаил Щелканов объяснил, почему коронавирус не опаснее гриппа: «Летальность от китайского коронавируса составляет два-три процента. Прямо скажем, летальность не очень большая. Если сравнивать с ближайшим родственником — вирусом острого респираторного синдрома, то там летальность в Китае близка к 10%, если брать по всему миру — то к 11%. А способность передаваться от человека к человеку у китайского коронавируса ниже, чем у гриппа типа А. Относительно большое количество заболевших [несколько тысяч] связано с тем, что заболевание полыхнуло в Ухане, где живет около 11 миллионов человек».
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Поэтому мы все (в том числе и братья наши меньшие) когда-то умрем, но не из-за коронавируса. Не стоит поддаваться панике.