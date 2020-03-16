Яневирус. Что на самом деле происходит с бездомными собаками и кошками в Москве?

Коронавирус — тема, которая не оставляет никого равнодушным. Кто-то предается тотальной панике и массово скупает продукты в магазинах. На случай «мало ли придется изолироваться дома в ожидании лучших времен». Другие же лишь ехидно посмеиваются над паникующими и приговаривают: «Мы русские, с нами Бог!» Еще часть наших соотечественников, не лишенных здравого смысла, обращают внимание на детали. А именно на заявление главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, которая в конце февраля сообщила о том, что в городе проводится масштабный комплекс дератизации, отлов диких и безнадзорных животных. И связано это, по словам неравнодушных, с частью «беспрецедентных» мер профилактического характера по борьбе с чумой XXI века.





На знаменитом сайте Change.org моментально появилась петиция — в настоящее время ее подписали более 18 тысяч человек с требованием «законодательно запретить отлов и истребление беззащитных животных».





«Массовое уничтожение бездомных животных является крайне опасной мерой для экологического равновесия. Потенциально в ближайшем будущем это может привести к увеличению популяции грызунов, переносчиков опасных бактериальных и вирусных инфекций, таких как чума, туляремия, ящур, бешенство и других!» — пишет автор петиции Карина Осипова, ссылаясь на слова заведующего сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николая Никитина, который назвал меры Роспотребнадзора по отлову бродячих животных в рамках борьбы с распространением коронавируса противоречащими рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).





Эксперты всех мастей подчеркивают, что у ВОЗ нет доказательств того, что животные могут быть переносчиками нового коронавируса COVID-19 и тем более передавать его человеку.





Многие даже запустили в социальных сетях флэшмоб «Я не вирус — не убивайте нас!». Молодые ребята уверены, что из-за дезинформации по поводу китайского коронавируса, которую запускают в народ, многие пользуются случаем и оправдывают массовое истребление бездомных животных необходимыми мерами.