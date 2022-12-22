«Пытались вызвать курьера в Думу — не получилось»: депутат Обухов рассказал о результатах забастовки доставщиков еды «Яндекса»

Политолог, секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Сергей Обухов в начале декабря откликнулся на просьбу курьеров «Яндекс.Еды» о защите их прав. Он пытался наладить диалог между компанией и доставщиками, однако в итоге конфликт все равно вылился в забастовку. В самой акции курьеров «Яндекса» Обухов не участвует, однако, по его мнению, у них получилось саботировать работу компании. Его коллегам-депутатам не удалось за целый день заказать себе еду в Госдуму.
«Мы сейчас видим, что в центре невозможно воспользоваться услугами курьеров. Я это напрямую связываю с результатами забастовки. Коллеги пытались вызвать курьера в Думу — не получалось вчера (21 декабря. — Примеч. Daily Storm). Просто заказ не брали и не брали, не было никого», — поделился с Daily Storm своими наблюдениями Сергей Обухов.
Политик отметил: на этом фоне слова представителей «Яндекса» о том, что никакой забастовки нет, кажутся странными.
«Говорят, что нет никакой забастовки. Даже если ее нет, то столько пишут и столько реакции у «Яндекса» на несуществующую забастовку, что сами понимаете», — изложил подозрения политолог.
В начале декабря Обухов написал в своем Telegram-канале о том, что к нему обратился один из курьеров «Яндекс.Еды» Нургазы Алибеков с просьбой помочь отстоять права работников сервиса. Курьер жаловался на отсутствие практики заключения трудовых договоров, жесткую систему штрафов, низкие тарифы и слишком широкую зону доставки. 7 декабря депутат провел встречу с курьерами, чтобы выслушать их претензии. Встреча привлекла внимание полиции, которая прибыла до начала мероприятия и проверяла документы у посетителей.
«Все, что на встрече сформулировали курьеры в резолюции, я отправил в виде депутатского запроса руководству «Яндекса», прокурору города Москвы и в Роструд. Ответов пока не получил, ведь на это положен месяц. Я призывал «Яндекс» к переговорам с инициативными группами. Видимо, они не вступили в контакт и не переговорили. Мне хотелось бы, чтобы был диалог «Яндекса» и курьеров, но диалога нет», — отметил парламентарий.
Как рассказал Обухов, выступая посредником, он перенаправлял требования к «Яндексу» от курьеров, а также лично беседовал с представителями корпорации. В итоге стороны лишь обменялись аргументами, но к согласию не пришли.
«Яндекс» мне ответил в личном порядке, что люди эти (протестующие курьеры. — Примеч. Daily Storm) не имеют отношения к «Яндексу». А мне в ответ активисты показали свои заблокированные аккаунты «Яндекса». Мне говорят в «Яндексе»: неправда, что 110 рублей за заказ никогда не платили, и предъявили соответствующие распечатки, где курьеры получали не 70, а 110 рублей за заказ, — описал ситуацию депутат. — По крайней мере, частично я выяснил, что руководство «Яндекса» не совсем искренне. Но это пока вне рамок официальных ответов, а в рамках консультации».
Сейчас идет уже третий день забастовка курьеров, однако, как заверил политолог, он не принимает активного участия в акции. При этом коммунист не видит смысла в проведении митинга в поддержку бастующих.
«На законную встречу курьеров с депутатом прибыло несколько автозаков и пяток машин с мигалками, начали у всех проверять документы. <...> Я способен помогать им только тем, что не заказываю услуги курьеров в это время. Как еще я могу им помочь? Ложиться перед входом в офис «Яндекса»? В нынешних условиях проведено максимум возможного. В том числе и публично», — говорит секретарь ЦК КПРФ.
Обухов заверил Daily Storm, что будет ждать итогов забастовки, чтобы продумать дальнейший план поддержки протестующих доставщиков. Он также хочет оценить мобилизационный потенциал курьеров.
Курьеры «Яндекс.Еды» совместно с профсоюзом «Курьер» объявили о забастовке с 20 по 25 декабря. Они требуют от «Яндекса» ввести практику заключения трудовых договоров, вернуть оплату за заказ в 110 рублей, пересмотреть систему штрафов и уменьшить зону доставки. В профсоюзе утверждают, что на работу не выйдут около 600 курьеров.
В пресс-службе «Яндекс.Еды» сообщили СМИ, что сервис работает в штатном режиме, жалоб от курьеров не поступало. У компании также нет подтверждения, что недовольные условиями работы люди — сотрудники «Яндекс.Еды». При этом в пресс-службе компании заявили, что средний заработок их курьеров в Москве и Санкт-Петербурге составляет 350-450 рублей в час.
Daily Storm направил запрос в пресс-службу «Яндекса».