«Пытались вызвать курьера в Думу — не получилось»: депутат Обухов рассказал о результатах забастовки доставщиков еды «Яндекса»

Политолог, секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Сергей Обухов в начале декабря откликнулся на просьбу курьеров «Яндекс.Еды» о защите их прав. Он пытался наладить диалог между компанией и доставщиками, однако в итоге конфликт все равно вылился в забастовку. В самой акции курьеров «Яндекса» Обухов не участвует, однако, по его мнению, у них получилось саботировать работу компании. Его коллегам-депутатам не удалось за целый день заказать себе еду в Госдуму.





«Мы сейчас видим, что в центре невозможно воспользоваться услугами курьеров. Я это напрямую связываю с результатами забастовки. Коллеги пытались вызвать курьера в Думу — не получалось вчера (21 декабря. — Примеч. Daily Storm). Просто заказ не брали и не брали, не было никого», — поделился с Daily Storm своими наблюдениями Сергей Обухов.





Политик отметил: на этом фоне слова представителей «Яндекса» о том, что никакой забастовки нет, кажутся странными.





«Говорят, что нет никакой забастовки. Даже если ее нет, то столько пишут и столько реакции у «Яндекса» на несуществующую забастовку, что сами понимаете», — изложил подозрения политолог.





В начале декабря Обухов написал в своем Telegram-канале о том, что к нему обратился один из курьеров «Яндекс.Еды» Нургазы Алибеков с просьбой помочь отстоять права работников сервиса. Курьер жаловался на отсутствие практики заключения трудовых договоров, жесткую систему штрафов, низкие тарифы и слишком широкую зону доставки. 7 декабря депутат провел встречу с курьерами, чтобы выслушать их претензии. Встреча привлекла внимание полиции, которая прибыла до начала мероприятия и проверяла документы у посетителей.





«Все, что на встрече сформулировали курьеры в резолюции, я отправил в виде депутатского запроса руководству «Яндекса», прокурору города Москвы и в Роструд. Ответов пока не получил, ведь на это положен месяц. Я призывал «Яндекс» к переговорам с инициативными группами. Видимо, они не вступили в контакт и не переговорили. Мне хотелось бы, чтобы был диалог «Яндекса» и курьеров, но диалога нет», — отметил парламентарий.





Как рассказал Обухов, выступая посредником, он перенаправлял требования к «Яндексу» от курьеров, а также лично беседовал с представителями корпорации. В итоге стороны лишь обменялись аргументами, но к согласию не пришли.