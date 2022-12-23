«В одном вольере живые с мертвыми». Астраханский «Экоприют» продолжает вывозить мертвых собак, а местные власти бездействуют

В конце ноября 2022 года астраханские экоактивисты забили тревогу: появилась информация, что в приюте, который занимается стерилизацией собак в регионе, издеваются над животными, морят голодом, а затем огромными партиями вывозят их трупы на утилизацию. После начала проверок полиции и прокуратуры в питомнике объявили карантин и закрыли доступ для посторонних людей. По словам зоозащитников, собаки продолжают умирать, а сам приют может быть втянут в большую коррупционную схему.





Что произошло в ноябре?





26 ноября экоактивисты Астрахани узнали о том, что из крупнейшего в регионе приюта для животных привезли на скотомогильник около 60 обезображенных трупов собак. У некоторых из них были вырезаны глаза и отрублены конечности.





«Мы поехали к этому «Экоприюту», просили, чтобы нам открыли, но никого не пускали. Мы вызвали полицию, и только с сотрудником нам открыли ворота. В некоторых вольерах собаки были истощены, в некоторых жили пять-шесть собак, причем разного размера. Одна на весь вольер миска для еды — и та пустая. В другом вольере вообще были собаки живые с мертвыми вперемешку. Они стояли по колено в грязи — в своих фекалиях. У них элементарно даже сено не застелено», — рассказывает зоозащитница, пожелавшая остаться анонимной.