«В одном вольере живые с мертвыми». Астраханский «Экоприют» продолжает вывозить мертвых собак, а местные власти бездействуют

В конце ноября 2022 года астраханские экоактивисты забили тревогу: появилась информация, что в приюте, который занимается стерилизацией собак в регионе, издеваются над животными, морят голодом, а затем огромными партиями вывозят их трупы на утилизацию. После начала проверок полиции и прокуратуры в питомнике объявили карантин и закрыли доступ для посторонних людей. По словам зоозащитников, собаки продолжают умирать, а сам приют может быть втянут в большую коррупционную схему.
Что произошло в ноябре?
26 ноября экоактивисты Астрахани узнали о том, что из крупнейшего в регионе приюта для животных привезли на скотомогильник около 60 обезображенных трупов собак. У некоторых из них были вырезаны глаза и отрублены конечности.
«Мы поехали к этому «Экоприюту», просили, чтобы нам открыли, но никого не пускали. Мы вызвали полицию, и только с сотрудником нам открыли ворота. В некоторых вольерах собаки были истощены, в некоторых жили пять-шесть собак, причем разного размера. Одна на весь вольер миска для еды — и та пустая. В другом вольере вообще были собаки живые с мертвыми вперемешку. Они стояли по колено в грязи — в своих фекалиях. У них элементарно даже сено не застелено», — рассказывает зоозащитница, пожелавшая остаться анонимной.
По ее словам, активисты попыталась спасти несколько особей и отвезли в клинику, но те скончались от истощения. Как отмечает собеседник Daily Storm, вес каждой крупной собаки оказался всего восемь с половиной килограмм, хотя в норме животные должны весить 20-25 килограмм.
На фоне возмущений местных активистов и горожан проверку начали в региональном управлении МВД и прокуратуре.
Что изменилось в приюте за месяц?
Свою проверку начали и в службе ветеринарии Астраханской области. Согласно данным единого реестра проверок, специалисты ведомства нашли несколько нарушений в работе приюта, а 20 декабря выписали предостережение «Экоприюту».
В областной службе ветеринарии заключили, что все помещения для длительного содержания животных должны иметь освещение, вентиляцию, канализацию и отопление. Температура в вольерах, где содержатся больные собаки, не должна опускаться ниже 16 градусов. На всех входах и въездах в приют должны стоять дезинфекционные барьеры.
Сотрудники надзорного органа также отметили, что в питомнике должны каждый день осматривать всех животных и их вольеры. Мыть и дезинфицировать все помещения, где содержатся собаки, приводить в порядок посуду и инвентарь, а также менять подстилочные материалы: сено или опилки.
Несмотря на предписания надзорных органов, жизнь питомцев в «Экоприюте» лучше не становится, уверены экоактивисты региона. По их данным, у собак до сих пор нет воды и еды, света и тепла. Сразу после возникшего скандала в питомнике объявили карантин.
«Объявили карантин сначала по бешенству. Мы несколько трупов животных возили на экспертизу в Москву, бешенство ни у одной собаки не подтвердилось вообще. Теперь объявили карантин по чуме аж на 60 дней. За это время все 532 собаки просто умрут. Потихонечку они сожгут все трупы. А нет тела — нет дела», — рассказывает на условиях анонимности зоозащитница из Астрахани.
По ее словам, на скотомогильник продолжают вывозить тела собак еще в больших объемах. При этом изъять оставшихся особей активистам не позволяют.
«Буквально дня три или четыре назад они сожгли тонну трупов, как заявлено в документах. Количество собак мы не знаем, потому что сотрудники приюта привезли черные закрытые пакеты и отказались их открывать. Несложно подсчитать, если собака весит даже 10 килограмм в таком истощенном состоянии, это в среднем что-то около 100 голов. Сегодня приехало на скотомогильник еще 500 килограмм трупов из этого же приюта», — говорит зоозащитница.
Daily Storm обратился в пресс-службу прокуратуры Астраханской области с вопросом о результатах их проверки, но в ведомстве сообщили, что такой информации у них пока нет. В МВД на тот же вопрос изданию сообщили, что историю с «Экоприютом» они не комментируют.
Кто владеет приютом, и по какой схеме он работает?
«Экоприют» — крупнейший в регионе питомник, который работает в рамках программы ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Ее в Астраханской области запустили в 2018 году после принятия федерального закона об ответственном обращении с животными.
Сам приют открылся только в середине 2021 года и в новостях местного телеканала заявлялся как «многофункциональный центр спасения для бездомных собак».
Местные журналисты писали, что перед открытием приюта его посетил губернатор Астраханской области и посоветовал районным властям с ним сотрудничать:
«Игорь Бабушкин оценил состояние зон карантина, реабилитации и вакцинации, а также осмотрел операционную. Губернатор поручил городской администрации вести активное взаимодействие с зооцентром после его открытия», — отметили в заметке городского новостного портала.
Куратором питомника, согласно сюжету на ГТРК Астрахани от 1 сентября 2021 года, стал Андрей Невлюдов — бывший депутат городской думы от партии «Единая Россия». К работе приюта также может иметь отношение его супруга Мария. Ранее журналисты выяснили, что женщине принадлежит грузовик, на котором, по словам зоозащитников, вывозят тела собак.
Оба участника истории свою причастность к смерти более 60 собак отрицают, объясняя свою позицию тем, что все площади сдаются в аренду.
Почему затягивается процесс проверки? Версия
С самого открытия «Экоприют» зарабатывает на госконтрактах. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», первый договор с питомником власти города подписали осенью 2021 года. Всего же за полтора года районные и городская администрации выделили питомнику более 70 миллионов рублей.
После возникшего в ноябре резонанса в СМИ с «Экоприютом» были расторгнуты все действующие госконтракты. Однако поводом послужило не возможное жестокое обращение с животными, а карантин, введенный в учреждении.
За последний месяц все действующие госконтракты с «Экоприютом» были расторгнуты, поскольку карантинные мероприятия исключают отлов и выпуск безнадзорных животных. Об этом в своих письмах руководитель приюта сообщил администрациям районов. Теперь часть денег питомник обязан вернуть.
По мнению Олега Шеина, депутата Думы Астраханской области, который помогает зоозащитникам спасти оставшихся собак, руководители «Экоприюта» тратили бюджетные средства совсем не на улучшение условий содержания бездомных животных.
«Такие основания полагать есть, и в этом есть практически убежденность, потому что фирма получила очень приличные деньги — в среднем по 14 тысяч рублей на животное. И этих денег более чем достаточно для того, чтобы все там находилось в исключительно идеальном состоянии. <...> Формально это все сдано в аренду их же коммерческим партнерам. Но мы хорошо понимаем, кто является реальным владельцем всего этого комплекса», — говорит Олег Шеин.
По данным депутата, служба ветеринарии направила материалы в природоохранную прокуратуру для возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными. А по поводу жестоких увечий на телах животных проводится экспертиза. При этом позицию руководителей питомника Шеин не принимает:
«Объяснения, которые давал этот приют, что этих собак порвали другие собаки, вызывают вопрос: а почему у них вообще собаки оказывались в одних клетках. И в каком состоянии находятся животные, если они вынуждены есть умерших собак. Садизм — это же не только с ножом и отверткой, садизм — это в том числе и доведение до такого состояния из-за отсутствия еды и воды», — считает Олег Шеин.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в свою очередь считает, что мучили животных люди. Парламентарий тоже занимается историей астраханского питомника — ему поступили десятки обращений от местных жителей.
«Собаки не умирают — их убивают, потому что собаки сами себе глаза не выкалывают и носы не отрезают, правильно? <...> У нас есть впечатление о том, что там, скорее всего, будут пытаться замять это дело на региональном уровне. Поэтому мы иллюзий никаких не питаем и вполне допускаем, что на местном уровне были попытки давления на следствие и попытки решить вопрос, замять его», — рассказывает Бурматов.
При этом он сходится во мнении с местными активистами, что руководство питомника действовало исключительно в корыстных интересах.
«Потому что речь шла о контрактах на десятки миллионов рублей. Учитывая, в каком состоянии там были обнаружены собаки, судя по всему, деньги тратились весьма творчески, мягко сказать, и были серьезные злоупотребления. Так бывает всегда, когда это становится бизнесом, когда это начинают воспринимать как зарабатывание денег. Этим должны заниматься волонтеры, а не коммерсанты», — резюмирует Бурматов.
По словам парламентария, он обратился в Генеральную прокуратуру и МВД России.