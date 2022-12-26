Член СПЧ Меркачева: Я не знаю ни одного случая возвращения домой заключенных, подписавших контракт с ЧВК «Вагнер»

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в интервью Daily Storm заявила, что не знает ни одного случая возвращения домой заключенных, которые принимали участие в СВО в рядах частной военной компании «Вагнер». По мнению Меркачевой, этот вопрос следует детально проработать, а родные осужденных должны иметь возможность выйти с ними на связь. Пока никаких официальных гарантий для зэков нет, отметила Меркачева. Она посетовала, что ни ФСИН, ни Минобороны пока не обсуждают вопросы помилования.
«Я не могу сказать за весь СПЧ — только за себя. У меня есть обращения, которые идут от родственников самих осужденных [насчет будущего помилования]. Что касается тех, кого уже отправили на СВО, главная проблема, что близкие теряют с ними связь любую», — отвеила Меркачева.
По словам правозащитницы, «никто не понимает, какие гарантии все-таки даются, что эти люди, после того как там [в зоне СВО] побудут, будут освобождены». «Мы пока прецедентов таких не знаем. Мы не знаем ни одного человека, который пришел бы к нам и сказал: «Я повоевал, меня помиловали — и я дома с женой и детьми». Я таких [случаев] не знаю. На это нам говорят, что эти люди тут же, после того как их освобождают, — идут снова [в зону СВО]», — объяснила Меркачева.
Она считает, что «все-таки истории разные» у осужденных и «некоторые соглашаются воевать в надежде на скорое освобождение, потому что у них такие семейные обстоятельства, им нужно домой поскорее»: «Не через 10 лет, а через полгода, потому что у него мать может быть с последней стадией рака. И очень странно, когда полгода прошло, а эти люди опять отправились [на СВО на Украине]».
В целом, заметила правозащитница, в настоящий момент очень много вопросов по этой теме, требующих «честного, открытого подхода». «А мы пока не видим, чтобы в публичном пространстве об этом готовы говорить, ФСИН не готова, никто не готов. Это серая на сегодня зона, но я думаю, что в ближайшее время что-то изменится», — выразила надежду член СПЧ.
Правозащитница призналась, что у нее сложилось «такое ощущение, что это не хотят обсуждать ни ФСИН, ни Минобороны». Меркачева также обратила внимание, что вся информация идет только от ЧВК «Вагнер». В СПЧ с «вагнеровцами» не работают, но мониторят их информационные ресурсы, добавила Меркачева.
«Например, видели видео раненых осужденных, которые в госпиталях были, где показывается, как им вручается документ о помиловании? Но насколько это все правда?.. Помиловать могут в любой момент — закон не запрещает. Другой вопрос, что хотелось бы посмотреть, не липа ли этот документ. Надеюсь, что не липа», — рассудила член СПЧ.
У Меркачевой также есть «предложение, чтобы могли свои письма посылать родственники» заключенным, которые находятся сейчас в составе ЧВК «Вагнер» на Украине. По мнению правозащитницы, было бы хорошо, если бы этим людям давали возможность ответить на сообщения от близких.
«Как оказалось, для этого немного и нужно. Можно такой специальный планшет передать — они записывают, это все цензурируется и отправляется уже родственникам. Они могут в любой момент зайти в свой личный кабинет и посмотреть это сообщение, скачать его. Где осужденный скажет близким, что со ним все хорошо, его нормально кормят», — заявила Ева Меркачева.
Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео, где человек, похожий на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, вербует заключенных для отправки на Украину. Члены СПЧ указывали, что осужденных можно освободить досрочно только в результате амнистии, помилования или по УДО.
Пригожин ранее обратился с открытым письмом к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой прислать в Санкт-Петербург чрезвычайную выездную комиссию для организации похорон погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер» и бывшего российского заключенного Дмитрия Меньшикова.
Вскоре Володин заявил, что нормы законов должны распространяться и на погибших на Украине членов частных военных компаний (ЧВК). По словам председателя Госдумы, комитет нижней палаты парламента по обороне уже в ближайшее время подготовит соответствующие предложения.