Член СПЧ Меркачева: Я не знаю ни одного случая возвращения домой заключенных, подписавших контракт с ЧВК «Вагнер»

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в интервью Daily Storm заявила, что не знает ни одного случая возвращения домой заключенных, которые принимали участие в СВО в рядах частной военной компании «Вагнер». По мнению Меркачевой, этот вопрос следует детально проработать, а родные осужденных должны иметь возможность выйти с ними на связь. Пока никаких официальных гарантий для зэков нет, отметила Меркачева. Она посетовала, что ни ФСИН, ни Минобороны пока не обсуждают вопросы помилования.





«Я не могу сказать за весь СПЧ — только за себя. У меня есть обращения, которые идут от родственников самих осужденных [насчет будущего помилования]. Что касается тех, кого уже отправили на СВО, главная проблема, что близкие теряют с ними связь любую», — отвеила Меркачева.





По словам правозащитницы, «никто не понимает, какие гарантии все-таки даются, что эти люди, после того как там [в зоне СВО] побудут, будут освобождены». «Мы пока прецедентов таких не знаем. Мы не знаем ни одного человека, который пришел бы к нам и сказал: «Я повоевал, меня помиловали — и я дома с женой и детьми». Я таких [случаев] не знаю. На это нам говорят, что эти люди тут же, после того как их освобождают, — идут снова [в зону СВО]», — объяснила Меркачева.





Она считает, что «все-таки истории разные» у осужденных и «некоторые соглашаются воевать в надежде на скорое освобождение, потому что у них такие семейные обстоятельства, им нужно домой поскорее»: «Не через 10 лет, а через полгода, потому что у него мать может быть с последней стадией рака. И очень странно, когда полгода прошло, а эти люди опять отправились [на СВО на Украине]».