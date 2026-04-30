Росприроднадзор может подать иск к «Роснефти» после ЧП в Туапсе

После разлива мазута под Анапой в декабре 2024 года в Краснодарском крае новая беда — попадание нефти в Акваторию Черного моря после нескольких атак украинских дронов. Установлен режим ЧС регионального уровня, а ряд экологов бьют тревогу, что последствия аварии будут ощущаться и десять лет. Член Общественного совета при Росприроднадзоре Владислав Жуков в интервью Daily Storm развеял столь скептические прогнозы. По мнению эколога, ситуация в Туапсе непростая, но вполне решаемая, а последствия разлива нефти власти успеют устранить к началу туристического сезона.





— Владислав Владимирович, ряд экспертов утверждают, что последствия от нефтяного загрязнения в Туапсе будут гораздо значительнее, чем недавно в Анапе, а в ближайшее время часть нефтепродуктов уже попадет в Сочи и на территорию Геленджика. Стоит ли верить таким прогнозам?





— Считаю, что это фейки. Удаленность Сочи и Адлера от района локализации этой аварии очень значительная. Количество попавших в акваторию Черного моря нефтепродуктов — недостаточное, чтобы растечься на такую величину. Просто законы физики есть. Черное море ведь не покроется сплошным пятном. Понятно, произошла экологическая катастрофа локального уровня, что в этом ничего хорошего. В районе Сочи есть и нефтехранилища, и перегрузочные станции, и вообще это очень уязвимая территория с точки зрения экологического терроризма. То есть разрушения объектов, которые могут нести потенциальный и прямой вред окружающей среде.





— А в целом как вы бы оценили ситуацию в Туапсе после серии атак вражеских дронов на местный нефтеперерабатывающий завод?





— Думаю, это все загрязнение имеет локальное значение в радиусе 60-100 километров. Однако нужно оценивать в водном объекте значительную удаленность от берега. Вот представьте таз с водой. Выливаете подсолнечное масло куда-нибудь в его центр. Распределяется оно равномерно, круги пошли по радиусу. Соответственно, пятно прибило к берегу, скорее всего, в малой концентрации по всей окружности. Так же работает и в случае ЧП в Туапсе. Если произошло на побережье — получается, за счет волн нефть в открытое море уносится, идет до первых изгибов и препятствий береговой линии. Штормами, волнами прибивает потом нефтепродукты к берегу. Не могут же они растекаться бесконечно. Течением все равно всегда все прибивается к берегу! Сейчас удаленно считают, что маслянистое пятно дошло за 45 километров до Новомихайловского.





— Один из экологов выдвинул версию, что стоит отдельно разобраться с тем, почему сотрудники «Роснефти» и власти кинули все силы на тушение пожара, но нефтепродукты, которые удерживали при помощи бонов, собирали не активно. Он считает, что при должной реакции разлив в море был бы менее серьезным. По утверждению специалиста, якобы нефтепродукты плавали по морю несколько дней, но никто не обработал их сорбирующими веществами, чтобы потом их было легче собирать на берегу. Вы согласны с таким мнением коллеги?





— Это демагогия! Давайте будем честны: никаких коагулянтов (химических веществ, используемых в процессах очистки воды, Примеч. Daily Storm), таких как будто порошок, чтобы он рассеял и выбросил — не существует. Прямо тех коагулянтов, которые бы так эффективно работали, особенно если это не донные отложения. А вот бросать силы на тушение пожара — уже другая история. Там ведь была прямая угроза жизни и здоровью граждан. Это надо делать обязательно. И утечка токсичных веществ, образующихся как в результате горения, так и в результате не локализации аварийной ситуации. Естественно, она больше несет угрозы с точки зрения объективной оперативной ситуации. А нефтепродукты в море... Да, ничего приятного нет. Но, в крайнем случае, это будут эстетические последствия к курортному сезону. Выбросит грязь на берег — ну ее уберут грейдерами. Но ахти-сложной ситуации, что вот, мол, мы все вообще умрем — в Туапсе нет! Нельзя сказать, что последствия ничтожны. Но и делать не надо из этого катастрофу и новый Чернобыль не возник.





— Можно ли, на ваш взгляд, предъявить какие-то существенные претензии властям и оперативным службам в плане реакции на ЧП в Туапсе?





— Сейчас все службы начали вообще оперативно работать. Просто поймите: по мановению волшебной палочки это невозможно остановить. Не бывает такого (как считают некоторые экологи), чтобы поставил боны, собрал пятно, некий каргулянт попшикал и все пятно исчезло. Если еще не будет новых атак на НПЗ, утечек — думаю, в течение месяца в границах 45-60 километров пляжный сезон не будет закрыт. Время есть. Главное не паниковать. Разлив ведь произошел не в открытом море, а у береговой линии и пятно дальше не пойдет обратно выбрасываться течением. Но, главное, с берега тщательно все техникой собрать. Я бы в данном случае не предъявлял претензии властям. Службы работают централизованно, синхронизированно.





— Как вообще можно было изначально минимизировать эту ситуацию в Туапсе?





— В первую очередь, организацией более совершенной системы охраны объектов такого инфраструктурно-технического звена со стороны систем ПВО.





—Насколько, по вашим прогнозам, после атак на НПЗ может быть загрязнена почва, лес, водные объекты, включая реки? Просто есть мнения, что в Туапсе с учетом масштабов, сложности рельефа и множественности источников загрязнения, срок восстановления может составить около десяти лет.





—Исторически подобные катастрофы и техногенные аварии происходили и происходят. Даже не по вине врагов и боевых действий. Вспомните, как у «Норникеля» в Норильске был разлив миллионов тонн нефтепродуктов. К счастью, это не сверхтоксиканты сами по себе, а наши технические методы и средства позволяют компенсировать риски и восполнять утраченные элементы биоразнообразия. Так что урон нанесен точно не фатальный. Правда, затратный. Это будет нагрузка на региональные и местные бюджеты и человеческие ресурсы. В течение полугода-года, считаю, мы уже не обратим внимания на последствия.





—Будет ли Росприроднадзор требовать выплат от «Роснефти» по примеру с кейсом «Норникеля», когда в 2020 году была масштабная авария с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске?





—Несомненно, Росприроднадзор подаст такой иск к «Роснефти» после завершения следственных действий и окончания всех проверок. Прерогатива природоохранного законодательства вне зависимости от форм собственности и уровня юрлица или хозяйствующего субъекта — если ущерб окружающей среде нанесен, виновный и загрязнитель будут платить и компенсировать по всей строгости и жесткости закона. При условии, если нарушены природоохранные нормы. Только «Норникель» заплатил свыше 140 миллиардов ущерб за причиненный ущерб! Но пока говорить о сумме компенсации от «Роснефти» еще рано. Надо подсчитать, насколько они могут быть виноваты.





Губернатор Кубани ранее пообещал привести Туапсе в порядок «как можно скорее». Вениамин Кондратьев подтвердил, что пожар на НПЗ, из-за которого возник разлив нефтепродуктов, потушен полностью.





По данным оперштаба на 30 апреля, в Туапсе собрали и вывезли 12 656 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Вдоль береговой линии моря проводят замену боновых заграждений. Продолжаются работы и в акватории реки Туапсе. По оценке вице-премьера Новака, ущерб, нанесенный НПЗ в Туапсе и сроки его восстановления «еще предстоит оценить».