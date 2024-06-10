Российский Красный Крест направил 49,5 миллиона рублей пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холле» получили 49,5 миллиона рублей из 1,7 миллиарда рублей, собранных Российским Красным Крестом. В организации утверждают, что продолжают распределять деньги пострадавшим и их семьям, а избыток от них пойдет на другие ЧС, в том числе пострадавшим в результате обстрелов белгородцам.





Отчет по собранным средствам для пострадавших в теракте 22 марта Российский Красный Крест опубликовал 22 мая. Единовременные выплаты получили 125 человек.





Суммы варьируются от 200 тысяч рублей до пяти миллионов рублей. Деньги перечисляли пострадавшим и их родственникам. В отчете отдельно упоминаются несколько групп, получивших помощь от РКК. Например, беременная женщина, потерявшая супруга — ей фонд направил 750 тысяч рублей. Также пять миллионов рублей в общей сложности получили два студента, которые лишились одного или сразу двух родителей.





Выделен в документе и случай помощи женщине, чья 14-летняя дочь подрабатывала в гардеробе «Крокус Сити Холла» в день теракта. Семье оказали материальную и психологическую помощь, а также выделили ваучеры на продукты.





Сумма, которая доступна по одному ваучеру РКК, — 10 тысяч рублей. Их пострадавшие могут использовать в супермаркетах и аптеках. Такие ваучеры получили более 200 семей пострадавших.





В пресс-службе РКК рассказали Daily Storm, что нуждающимся продолжают выделять средства, а помощь будут оказывать «так долго, сколько это будет необходимо». Заявление на долгосрочную поддержку оставили 159 семей.





«В основном подобные заявки оставляли и продолжают оставлять семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, семьи в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств или самостоятельно понесшие дополнительные расходы», — пояснили Daily Storm в пресс-службе РКК.





Помимо помощи в виде единовременных выплат, в Российском Красном Кресте оказывают долгосрочные меры поддержки пострадавшим в «Крокусе». В них входят такие виды помощи, как приобретение единственного жилья, оплата санаторно-курортного лечения, покрытие кредитных обязательств. По состоянию на 22 мая на такие виды поддержки средств выделено не было. Тем не менее специальная комиссия уже рассматривает заявки от нуждающихся по этому профилю.





Так, после 22 мая организация уже оплатила лечение в санатории трем семьям, а также получила заявки на улучшение жилищных условий от двух семей. В них дети потеряли одного или двух родителей.





«РКК помогает пострадавшим и близким погибших закрыть кредитные и иные долговые обязательства, если люди не могут это сделать по состоянию здоровья и финансовая организация не готова погасить задолженность», — добавили в организации.





Также между РКК и банками обсуждается вопрос предоставления более выгодных условий для вкладов детям, которые потеряли родителей в теракте. Помимо этого, организация готова помогать в реабилитации тем, кто получил инвалидность в результате теракта в «Крокусе».





«Люди продолжают обращаться к нам за адресной помощью и за индивидуальным психологическим сопровождением. С момента теракта более 50 человек получают такую помощь, и 21 из них являются прямыми пострадавшими», — рассказали в Российском Красном Кресте.





Распоряжение суммой, которую удалось собрать для пострадавших в теракте, регулирует специальная комиссия, в которую входят представители власти и сами пострадавшие.





«Сбор стал беспрецедентным и по объемам, и по отклику со стороны неравнодушных граждан и представителей бизнеса. Мы чувствуем за собой ответственность перед донорами и благополучателями, поэтому мы уже опубликовали отчет по этому сбору и будем регулярно его обновлять», — заявили в РКК.





Избыток собранных средств после закрытия всех потребностей пострадавших в «Крокусе» перенаправят в фонд реагирования РКК на чрезвычайные ситуации. Такой фонд «позволяет быстро и эффективно реагировать на различные бедствия: оказывать людям гуманитарную помощь, оснащать склады необходимой техникой, а команды реагирования на ЧС — инвентарем и обмундированием».





Деньги из фонда могут выделить и белгородцам, пострадавшим от обстрелов: «Если такое решение специальной комиссией РКК будет принято, то средства могут пойти, например, на помощь пострадавшим в Белгородской области».





Министр здравоохранения Михаил Мурашко 8 июня заявил, что в больницах по-прежнему остаются пять пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».





«Врачам удалось спасти жизни», — подчеркнул министр.





Динамика состояния пациентов, по словам Мурашко, остается положительной. Однако пострадавшие до сих пор находятся в состоянии средней тяжести.