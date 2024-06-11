Космические цены на жилье и безработица. Жители ЕС рассказали, что принесли в их страны миллионы украинских беженцев

Вопреки усилиям Украины вернуть часть своих граждан на родину число временно пребывающих украинцев в странах ЕС продолжает расти и уже исчисляется миллионами. О том, как нашествие беженцев с Украины отразилось на простых гражданах Европы, Daily Storm рассказали жители Германии и Польши — стран, которые приняли у себя больше всего иностранных граждан.
Отношения местных с беженцами
Вопрос социальной напряженности между украинцами и местными жителями обсуждается в европейском обществе. Однако, по мнению жительницы Берлина Инны, большинство немцев обычно выражают свое недовольство только между собой. Наибольшее количество открытых публичных конфликтов, как правило, происходит между русскоязычными гражданами ФРГ и наиболее агрессивными украинцами.
«Конечно, здесь кучи сумасшедших, которые с флагами постоянно выходят. Но их не трогают особо, большая часть конфликтов возникает при взаимодействии между ними и русскими немцами. Бывает так, что ты предлагаешь человеку помочь объясниться в магазине, он понимает, что ты русский, и делает морду кирпичом. «Коренные» привыкли терпеть — к сожалению, в последние годы это так», — поделилась девушка.
Бывает и так, что «наши» немцы открыто высмеивают незваных гостей, однако за тонкий юмор в Германии пока еще не преследуют: «Некоторые открыто могут троллить их. Так как многие продолжают говорить на русском, можно услышать издевки про «объединяющий русский язык». За такие шутки, к счастью, еще нельзя получить штраф. Украинцам это, конечно, страшно не нравится».
Не в восторге цивилизованные европейцы и от наглости беженцев. Как рассказала Инна, у украинцев пользуются популярностью магазины для малоимущих, куда они имеют доступ. Пособия по безработице с лихвой хватает на загрузку под завязку. Дорогие автомобили при этом «жертвы войны» предпочитают не засвечивать.
«Есть магазины, в которых можно за копейки покупать продукты. Они там закупаются просто как оголтелые, часто то, что уже просто пропало, целыми упаковками выкидывают. Немцы в шоке от такой наглости, но с этим ничего не сделать. Украинцы смешно, конечно, «скрывают» свое реальное финансовое положение: приезжают на новых дорогих машинах, паркуют их подальше и спокойно сгребают полки», — заявила Инна.
Ситуация с беженцами в Польше не сильно отличается от Германии, однако такой вольготной жизни для украинских граждан нет и вовсе, отмечает варшавец Януш.
По словам молодого человека, в первые месяцы конфликта поляки с пониманием принимали бежавших с Украины. Целые вокзалы оборудовали под временные пункты размещения, однако со временем поляки получили лишь плевок вместо благодарности.
«Поляки очень тепло отнеслись к чужой беде. Другой разговор, что бежало очень много оттуда, где нет войны. Тысячи людей по всей стране прибывали, и это только на вокзалах. Столько же ехало на дорогих авто, очень много жителей Западной Украины. Все, конечно, думали, что за доброту будет отклик, но в ответ в основном получают скотское отношение», — сказал Януш.
Нередки случаи небрежного отношения украинцев к чужому имуществу. Подобные инциденты еще сильнее повышают градус напряжения между местными жителями и их гостями.
«Мои друзья дали бесплатно дом для беженцев, после нескольких месяцев и отъезда украинцев пришлось делать ремонт во всех комнатах. Такие случаи нередки. Конечно, после подобного в народе абсолютно пропадает желание сочувствовать и помогать так, как это делали в 2022-м», — рассказал варшавец.
Однако, несмотря на трудности совместной жизни с сотнями тысячами беженцев, особо пылких местных не так много. По словам Януша, в основном это члены субкультурных движений и просто «повернутые» граждане.
«Конечно, встречаются истории оскорбления украинцев, драк с ними. В основном такой неприязнью обладают футбольные фанаты, другие «радикалы». Ну и, конечно же, посетители ночных клубов. Часто по вечерам можно слышать, как поляк и украинец обкладывают друг друга матом, будучи крайне пьяными. Народ устает, и происходят такие эмоциональные всплески», — объяснил парень.
Социальная поддержка и ее последствия
Кроме бытовой напряженности, между европейцами и беженцами существует и экономический фактор. Прибытие нескольких миллионов «туристов» и выплаты для них создают ряд проблем. Первая из них — цены на жилье. Как сообщают наши собеседники, купить или снять сейчас квартиру в Германии или Польше — труднейшая задача.
«Цены после начала войны улетели в космос. Как только стали прибывать украинцы, жилье подорожало в два раза. Очень много народа стало искать съемное жилье, так как всех расселить государство не может. Если раньше можно было задуматься о покупке квартиры поближе к центру, то сейчас об этом речи не идет: суммы просто неподъемные. Но богатые западенцы скупают активно недвижимость», — рассказал Януш.
По словам парня, арендные цены на однушку площадью около 30 квадратных метров ближе к центру начинаются от 2600-2800 злотых (58-62 тысячи рублей. — Примеч. Daily Storm). До войны аренда держалась на уровне ниже 2000. А минимальный ценник на покупку квадратного метра начинается и вовсе от 12 000 злотых (около 270 тысяч рублей).
Подобная ситуация наблюдается и в Германии. По словам Инны, доступных квартир в крупных городах не осталось. Новые беженцы, как правило, ищут жилье вдали от столицы и других городов-миллионников. Более того, часть прибывших живет во временном лагере в центре Берлина.
Основная проблема для немецкой экономики — выплаты по безработице украинцам. По словам Инны, большая часть приехавших получают до 700 евро (около 67 тысяч рублей) на человека, также государство оплачивает для них жилье. Подобная дотация называется Bürgergeld, «деньги для граждан», до начала СВО ее могли получать только граждане ФРГ.
Для сравнения, как пишет Deutsche Welle*, выплата для соискателей убежища, то есть всех остальных, неукраинских беженцев, составляет порядка 400 евро, и «уместное жилье», под категорию которого подпадает и обычное койко-место в общежитии.
Кроме того, по словам Инны, многие украинцы не спешат искать себе работу. Неплохое пособие при наличии детей и освобождение от налогов позволяет прекрасно себя чувствовать даже с европейскими ценами.
«Очень многие не ищут работу или вовсе отказываются от нее. Но если гражданин ФРГ на пособии откажется от предложенной вакансии, ему урежут выплаты, а потом и вовсе их лишат. Украинцы же при отказе ничего не теряют. С недавних времен им начали приходить письма от государства с просьбой о поиске работы, но эффект пока незаметен. Со временем обещают начать урезать так же, как и остальным», — поделилась девушка
Как писали в немецкой прессе в ноябре 2023-го, «деньги для граждан» получали около 700 тысяч украинцев, 480 тысяч из которых трудоспособные. Всего в ФРГ пять миллионов получателей этой социальной выплаты, четыре миллиона из них — люди трудоспособного возраста.
В Польше, однако, ситуация несколько отличается. По словам Януша, пособие для оплаты жилья и еды для украинцев в 2023 году было около 700 злотых в месяц (17 000 рублей). Кроме этого, существует еще ряд выплат для детей и молодых семей. Однако, по словам собеседника, долго жить на эти деньги не выйдет.
«Беженцы, которые не живут в лагере временного пребывания в течение определенного времени, обязаны найти работу. Те, кто здесь остается, либо идут работать, либо имеют неплохой доход на родине. Многие уехавшие сдают свои квартиры тем, кто бежит из восточной части Украины, втридорога», — описал ситуацию парень.
По словам Януша, Польша популярна среди украинцев в качестве транзитной страны, а также в Варшаве проще получить канадскую и американскую визы. Кроме прочего, многие украинцы еще до конфликта постоянно работали и даже временно проживали в Польше. Некоторые беженцы, имеющие разрешение на выезд, и вовсе курсируют между двумя странами на регулярной основе.
«Участники программы «Шлях» (для волонтеров и дальнобойщиков) на Украине живут по две недели здесь, потом уезжают обратно. Попутно возя с собой людей и зарабатывая на этих рейсах. Обычно эти люди просто покупают на родине нужные документы, потому что по-другому выехать невозможно. Также большая часть беженцев в Польше находится временно, ожидая или планируя переезд в более «выгодные» страны, типа Германии».
Однако были и выгодные законы для предприимчивых украинцев. Как говорит наш собеседник, в первые месяцы конфликта для беженцев отсутствовал таможенный налог на автомобили. Многие пользовались этим послаблением, торгуя машинами в Польше и на родине.
Из-за невозможности жить на одни лишь пособия, по словам Януша, те беженцы, которые все же остаются в Польше на постоянной основе, стараются найти простую работу, не требующую особого знания языка. Это уборщики, кассиры. Многие украинцы, которые и раньше занимались подработками в Европе, продолжают устраиваться вахтовым методом на сборы урожая и другое производство, где не такие высокие требования к работникам.
Что говорит статистика?
По данным аналитического сайта Statista, больше всего беженцев с Украины остается в Германии, Польше, Чехии и Великобритании. Суммарно на эти страны приходится более двух с половиной миллионов украинских граждан.
Польша же до сих пор пропускает через свою границу более 20 тысяч украинских граждан ежедневно, судя по данным Statista, взятым из открытых источниках пограничной службы.
Если еще в феврале 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявлял о примерно двух миллионах украинцев в стране, из которых полтора миллиона имеют статус беженца, то к марту 2024 года тут осталось лишь 956 тысяч украинцев.
Больше всего пересекающих границу беженцев было, конечно, в 2022 году. Только с конца февраля и в течение марта в Польшу выехало более одного миллиона украинцев, а за 6 марта пограничники пропустили более 142 тысяч беженцев.
Несмотря на ужесточение законов о мобилизации на Украине, судя по статистике, можно говорить о постепенном, хотя и в меньших по сравнению с 2022 годом, оттоком населения из страны. Однако из-за беженцев, регулярно курсирующих между странами Евросоюза и родиной, могут искажаться общие данные. Упомянутые Янушем члены программы «Шлях» — лишь одна из категорий граждан, которые могут спокойно выехать из страны. Также граница остается открытой для детей, женщин, а также мужчин старше 60.
Политическая ситуация в Германии, наиболее «пострадавшей» от притока нового населения, однако, остается вполне стабильной. По данным INSA, рейтинг крайне правой партии «Альтернатива для Германии», выступающей против поставок оружия на Украину, поднялся после начала СВО. Если в январе 2022-го опросы давали порядка 11% поддержки населением, то уже в октябре 2023-го поддержка составляла пиковые 23%.
Рост популярности правой партии даже успел отразиться на федеральных выборах в Баварии и Гессене, где «АдГ» обошла на выборах правящую СДПГ. Однако, несмотря на внутренние проблемы Германии, общий рейтинг правых сейчас составляет около 15%, как и осенью 2022-го.
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