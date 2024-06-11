Вопреки усилиям Украины вернуть часть своих граждан на родину число временно пребывающих украинцев в странах ЕС продолжает расти и уже исчисляется миллионами. О том, как нашествие беженцев с Украины отразилось на простых гражданах Европы, Daily Storm рассказали жители Германии и Польши — стран, которые приняли у себя больше всего иностранных граждан.





Отношения местных с беженцами





Вопрос социальной напряженности между украинцами и местными жителями обсуждается в европейском обществе. Однако, по мнению жительницы Берлина Инны, большинство немцев обычно выражают свое недовольство только между собой. Наибольшее количество открытых публичных конфликтов, как правило, происходит между русскоязычными гражданами ФРГ и наиболее агрессивными украинцами.





«Конечно, здесь кучи сумасшедших, которые с флагами постоянно выходят. Но их не трогают особо, большая часть конфликтов возникает при взаимодействии между ними и русскими немцами. Бывает так, что ты предлагаешь человеку помочь объясниться в магазине, он понимает, что ты русский, и делает морду кирпичом. «Коренные» привыкли терпеть — к сожалению, в последние годы это так», — поделилась девушка.





Бывает и так, что «наши» немцы открыто высмеивают незваных гостей, однако за тонкий юмор в Германии пока еще не преследуют: «Некоторые открыто могут троллить их. Так как многие продолжают говорить на русском, можно услышать издевки про «объединяющий русский язык». За такие шутки, к счастью, еще нельзя получить штраф. Украинцам это, конечно, страшно не нравится».





Не в восторге цивилизованные европейцы и от наглости беженцев. Как рассказала Инна, у украинцев пользуются популярностью магазины для малоимущих, куда они имеют доступ. Пособия по безработице с лихвой хватает на загрузку под завязку. Дорогие автомобили при этом «жертвы войны» предпочитают не засвечивать.





«Есть магазины, в которых можно за копейки покупать продукты. Они там закупаются просто как оголтелые, часто то, что уже просто пропало, целыми упаковками выкидывают. Немцы в шоке от такой наглости, но с этим ничего не сделать. Украинцы смешно, конечно, «скрывают» свое реальное финансовое положение: приезжают на новых дорогих машинах, паркуют их подальше и спокойно сгребают полки», — заявила Инна.





Ситуация с беженцами в Польше не сильно отличается от Германии, однако такой вольготной жизни для украинских граждан нет и вовсе, отмечает варшавец Януш.





По словам молодого человека, в первые месяцы конфликта поляки с пониманием принимали бежавших с Украины. Целые вокзалы оборудовали под временные пункты размещения, однако со временем поляки получили лишь плевок вместо благодарности.