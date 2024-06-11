«Зимой вода жутко воняет, а летом пить ее опасно»: крик души жителей Буйнакска, где люди массово отравились

Женщина рассказала, что ее семья возит родниковую воду из соседних сел либо покупает в магазине бутилированную. По словам Фатимы, на днях в ее доме отравились люди водой из-под крана, поэтому она рисковать здоровьем не желает.





«В других районах (не только в центре) испокон веков проблемы с водой. Но отравления у нас пошли последние три-четыре года, — заметила жительница Буйнакска. — Пить воду просто невозможно. Я звонила много раз в «Водоканал», и мне грубо отвечали, что все нормально. Но обращались жильцы всего дома (не только я) и слышали такие же выражения. Помню, после зимы как только выключили отопление — на второй день ужасный запах пропал. Мы не можем абсолютно пользоваться этой водой. Ни искупаться, ни посуду даже помыть невозможно! Полгода покупали воду привозную. Сотрудники ЖКХ даже ни разу не пришли и не проверили, в чем причина вони этой воды», — сказала Фатима.





Она добавила, что уже боится начала отопительного сезона, когда неприятные запахи вернутся в квартиру. «Сейчас хотя бы помыться можно», — оптимистично рассуждает Фатима. Корень проблем она видит в том, что все коммуникации, трубы морально и физически устарели. «Разве нельзя что-то предпринять, чтоб такого не было?! И власти ничего не предпринимают для устранения проблемы», — считает женщина.





Вода в магазинах дорожает





Собеседница также высказалась насчет раздачи питьевой бутилированной воды жителям: «Это все бред, что всем вода подвозится. Одна точка «нарисуется» на каком-то районе — и все. Не хватаем всем. Даже когда, бывало, неделями, что отключали нам воду, власти говорили: «Звоните, вам привезут». Но никто эти точки подвоза в глаза не видел. Они снимают, выставляют адресно в соцсетях, что привезли. Но на нашем районе ничего такого не видели».