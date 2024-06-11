«Зимой вода жутко воняет, а летом пить ее опасно»: крик души жителей Буйнакска, где люди массово отравились

В больницу города Буйнакска в Дагестане с признаками острой кишечной инфекции обратились с жалобами на тошноту, рвоту более 270 человек. Из них, по последним данным, 84 госпитализированы. Предварительно, массовое отравление случилось из-за того, что на магистральном водоводе произошла утечка, после которой туда попала сточная вода. За несколько месяцев до этого Роспотребнадзор проверял МУП «Буйнакскводоканал», но тогда никаких нарушений не нашлось, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Но в Едином реестре проверок не отображены результаты ревизии. Власти призвали людей пить только кипяченую воду и дополнительно обрабатывать фрукты и овощи после мытья. Daily Storm пообщался с жителями Буйнакска, которые в один голос утверждают: проблемы с водой не решаются давно, «зимой она жутко воняет, а летом ее невозможно и опасно пить». Собеседники также сообщили, что случаи массового отравления были еще несколько лет назад, и пожаловались на бездействие местных чиновников.
«Ни искупаться, ни помыть посуду невозможно!»
Дом Фатимы находится рядом с городской администрацией. Но, как признается женщина, наличие жилья в центре не позволяет рассчитывать, что с водой не будет проблем. Страдает весь город, сокрушается Фатима. «Два года назад весь дом многоэтажки отравился от воды, и после этого ее не пьем. Всю зиму не могли даже купаться, поскольку она жутко воняла после нагрева», — вспоминает, чуть не плача, собеседница.
Женщина рассказала, что ее семья возит родниковую воду из соседних сел либо покупает в магазине бутилированную. По словам Фатимы, на днях в ее доме отравились люди водой из-под крана, поэтому она рисковать здоровьем не желает.
«В других районах (не только в центре) испокон веков проблемы с водой. Но отравления у нас пошли последние три-четыре года, — заметила жительница Буйнакска. — Пить воду просто невозможно. Я звонила много раз в «Водоканал», и мне грубо отвечали, что все нормально. Но обращались жильцы всего дома (не только я) и слышали такие же выражения. Помню, после зимы как только выключили отопление — на второй день ужасный запах пропал. Мы не можем абсолютно пользоваться этой водой. Ни искупаться, ни посуду даже помыть невозможно! Полгода покупали воду привозную. Сотрудники ЖКХ даже ни разу не пришли и не проверили, в чем причина вони этой воды», — сказала Фатима.
Она добавила, что уже боится начала отопительного сезона, когда неприятные запахи вернутся в квартиру. «Сейчас хотя бы помыться можно», — оптимистично рассуждает Фатима. Корень проблем она видит в том, что все коммуникации, трубы морально и физически устарели. «Разве нельзя что-то предпринять, чтоб такого не было?! И власти ничего не предпринимают для устранения проблемы», — считает женщина.
Вода в магазинах дорожает
Собеседница также высказалась насчет раздачи питьевой бутилированной воды жителям: «Это все бред, что всем вода подвозится. Одна точка «нарисуется» на каком-то районе — и все. Не хватаем всем. Даже когда, бывало, неделями, что отключали нам воду, власти говорили: «Звоните, вам привезут». Но никто эти точки подвоза в глаза не видел. Они снимают, выставляют адресно в соцсетях, что привезли. Но на нашем районе ничего такого не видели».
Без воды — никак. Поэтому люди выстраиваются в очереди за ней к магазинам. Теперь вода — самый востребованный товар в городе. «Я работаю в супермаркете, и просто не успеваем воду завозить. Потому что ее просто раскупают мигом! Пятилитровая бутылка позавчера стоила 60 рублей. Сегодня мы ждем нового завоза, и стоимость уже будет выше. Каждый раз, когда суета начинается, — и цена возрастает», — заявила собеседница.
«Моменты с отравлениями были не раз»
Еще один житель Буйнакска — Мухаммад, с которым пообщался корреспондент Daily Storm, — согласен с мнением Фатимы насчет проблем с водопроводом. Мужчина полагает, что число отравившихся больше официальной цифры, отмечая, что просто не все обращались к врачам: «Думаю, нет тех семей, которые не пострадали. У всех отравление, рвота, особенно у детей».
Мухаммад посетовал, что это не первое ЧП и «проблемы с водой в городе были всегда». «Вода была редкостью в Буйнакске. Моменты с отравлениями людей тоже были уже не раз. Пока администрация молчит, Следственный комитет уже возбудил дело. Что касается раздачи питьевой воды — они были, но не уверен, что всем хватило», — заключил он.
Поможет ли смена мэра?
Возмущенные жители Буйнакска в соцсетях требуют от виновных в ЧП чиновников уйти в отставку. Фатима призналась, что поддерживает такое мнение. «Власти обещали, что у нас будет постоянная вода. Но коммуникации просто не выдерживают. Конечно, на замену нужны большие деньги. Администрацию надо отправить в отставку. Но с условием, что придут лучше», — сказала женщина. Помимо проблем с водой, она перечислила и другие наболевшие коммунальные проблемы: «Наш двор даже не подметается, от помета птичьего дышать нечем. Куча собак. Мусор не вывозится. Про дороги я вообще молчу. От того, что главы города меняются, лучше не становится».
После массового отравления людей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В «Буйнакскводоканале» провели обыски. Все детские учреждения в городе отправили на карантин. В местном управлении Роспотребнадзора подтвердили: причиной массового отравления является вода. В ней нашли возбудителей кишечных инфекций. Лабораторные исследования продолжаются. В Дагестан уже прибыл главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням.
Меж тем на официальной странице администрации Буйнакска во «ВКонтакте» отмечается, что 6 июня Роспотребнадзор проводил плановые лабораторные исследования на соответствие качества подаваемой воды населению. Отклонений от норм зафиксировано не было, выдано заключение о соответствии, сообщили местные власти.