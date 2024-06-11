Жители села Петровка под Белгородом месяц живут без электричества, оповещений об обстрелах также нет

Жители села Петровка Белгородской области практически месяц живут без оповещений об обстрелах. 15 мая в результате атаки ВСУ были повреждены линии электроснабжения населенного пункта. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил, что из-за этого могут быть перебои с электричеством. Однако жители Петровки утверждают, что живут без мобильной связи и электричества практически месяц. Местные власти признают эту проблему, но не знают, когда смогут решить ее.





Жительница Петровки Анна (имя изменено) рассказала Daily Storm, что первые перебои с электричеством начались в начале мая. По ее словам, свет отключился после того, как в районе, где проходят линии электропередачи, вырыли окопы. Когда 15 мая беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по сотовой вышке, пропала и мобильная связь. После этого жители Петровки перестали получать оповещения об обстрелах.





«Связи в Петровке нет до сих пор: ни мобильной, ни интернета. Люди не могут ни позвонить в экстренные службы, ни связаться с родственниками. Был разрыв оптоволокна, сирены срабатывали через него. Его никто не восстанавливает. Сообщения о ракетной опасности жителям приходили в Telegram и по СМС. Сейчас в Петровке никто не знает, когда начнется обстрел, что нужно бежать прятаться. Многие люди застают эту ракетную опасность на улице», — поделилась Анна.





По ее словам, из-за отсутствия сигналов оповещения об обстрелах в магазины Петровки отказываются поставлять продукты. К тому же, добавляет Анна, в селе приостановлена работа общественного транспорта:





«Люди, которые работали на предприятиях, не могут выехать на них. Из села практически никто не выехал, даже дети и старики остаются в нем».





В результате обстрелов ВСУ в домах некоторых жителей выбило окна. Из-за того, что ремонтники не приезжают к ним, люди вынуждены самостоятельно натягивать пленку вместо стекла.





«15 мая при работе сил ПВО, когда сбивали беспилотник, не было сирены. Осколки сыпались на село, был поврежден мой дом: пробита крыша, выбиты окна. У нашей родственницы-соседки выбило все окна в доме. Уже прошло 22 дня, но окна до сих пор никто не вставил ей. Хотя ночью на улице холодно, идут дожди», — отметила женщина.





Другая жительница села Петровка, Дарья, тоже указывает на проблемы со связью и электричеством. По ее словам, чтобы просто позвонить родственникам, местным жителям приходится ехать около шести километров до ближайшей дороги. Эта трасса проходит через открытое поле, где нет ни укрытий, ни зданий. Люди опасаются оказаться под прицелом украинских дронов во время звонков близким.





«Это чистое поле, где все просматривается, машины там — очень хорошая мишень для беспилотников. Приходится каждый раз рисковать своими жизнями», — рассказала женщина.





В тяжелой ситуации оказались и студенты: они вынуждены выезжать из Петровки к трассе, чтобы дистанционно сдать экзамены. В родном селе такой возможности нет.





«У меня сейчас производственная практика, и скоро начнется сессия. Из-за отсутствия света и интернета мне приходится каждый раз выбираться из села, чтобы хоть как-то заниматься», — сказала Daily Storm студентка Арина, проживающая в Петровке.





Сельчане утверждают, что официальную эвакуацию в Петровке не объявляли. Однако в СМИ появлялись сообщения, что власти рекомендовали местным покинуть район. Но люди боятся мародеров и вандалов, которые могут испортить их имущество.





«Нам страшно за свое имущество, которое останется без присмотра. Ответственности за него никто на себя не берет. В ПВР [пункт временного размещения] женщин могут заселять с незнакомыми мужчинами, душевая может быть одна на этаж. Но как жить в таких условиях?! Мы же люди. Поэтому все сидят дома», — объяснила Дарья.





Местные говорят, что неоднократно жаловались в районную администрацию. В Петровку 8 июня даже приезжала глава администрации Белгородского района Анна Куташова. Но, по словам собеседницы издания, приезд чиновницы ничего не изменил: в селе по-прежнему не работают оповещения об обстрелах, а также нет света и связи.





«Приезжала Куташова, глава Белгородского района, посочувствовала и сказала, что тех, кому не нравится жить в таких условиях, могут вывезти в ПВР с вещами. В Петровку ни один подрядчик ехать не хочет. Нам дают стандартные отписки, что все сделают, когда обстановка будет благоприятной. Но никто не знает, когда обстановка будет такой! Село находится от ближайшей точки границы на расстоянии 4,8 километра. Произойти может все!» — возмущается Дарья.





Власти Белгородского района в свою очередь заявили, что на данный момент не могут устранить неполадки в подаче электричества в село из-за опасной оперативной обстановки.





«В Петровке произошло аварийное отключение электроэнергии и связи. В том числе поэтому не работает сирена. Кабели перебиты. Восстанавливать ехать туда сейчас нет возможности. Восстановлением этих сетей занимается «Ростелеком». Когда они поедут — мы не можем сказать. Они ждут более безопасного момента, когда военнослужащие допустят их», — рассказал Daily Storm сотрудник комитета по обеспечению безопасности администрации Белгородского района Александр Репин.





На очередные жалобы жителей Петровки в комментариях на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова 11 июня ответила женщина, представившаяся главой администрации Белгородского района Анной Куташовой. Она заявила, что работы по восстановлению электричества «Россети» проведут «после обеспечения достаточного уровня безопасности».





Daily Storm в связи с отключением сигналов оповещения об обстрелах ВСУ в селе Петровка направил запросы в ПАО «Россети», Главное управление МЧС по Белгородской области, главе администрации Белгородского района, а также в региональные министерство ЖКХ и правительство.





Судя по Telegram-каналу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, обстрелы в Петровке происходят регулярно. Так, 9 июня он сообщил, что населенный пункт подвергался атакам ВСУ несколько раз за прошедшие выходные. В результате были повреждены линии электропередачи.





«Временно без света остаются жители села Петровка», — написал Гладков.





В этот же день в селе были повреждены фасад и окна одного из местных предприятий.





7 июня дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, который был припаркован в селе. Машина полностью сгорела. 6 июня район также подвергался обстрелам.





Одна из последних крупных атак по Петровке произошла 19 мая. На нее сбросили взрывные устройства, в результате чего пострадали два человека.