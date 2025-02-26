Русский дух в итальянской школе: 12-летний Виктор ставит учителей на место

Каково это — быть русским в Италии, когда твои сверстники считают Сталина злодеем, а Муссолини — героем? 12-летний Виктор с детства обожает Россию, поражает учителей знаниями по истории и геополитике и не дает взрослым продавливать их повестку. В школе он единственный, кто носит камуфляж и не ведется на ЛГБТ-пропаганду*. А его мама, русская из Новосибирска, не может увезти сына из страны — отец запрещает. Почему Виктор остается верен своим принципам и каково жить русским в современной Италии — в материале Daily Storm.
Как мальчик защищает Россию
Виктору (имя изменено) 12 лет, он живет с мамой в Кунео — городе на севере Италии. Его мама Наталья (имя изменено) русская, из Новосибирска, а сам он итальянец — во всяком случае, родился он там, и у него есть гражданство. Однако это не мешает Виктору всей душой любить Россию и отстаивать ее честь перед учителями и сверстниками.
«Он очень аргументированно ставит на место любого, кто смеет что-то сказать против России, — рассказывает Наталья. — С раннего детства он читает много книг разной направленности. Особенно историю, географию, геополитику. Знает то, что учителя могут только поискать в интернете. У него прекрасная память на даты и имена, поэтому с ним не спорят. Никакой пропаганды дома у нас нет. Разговариваем, обсуждаем то, что он познает из книг и энциклопедий. Он хочет стать или военным, или историко-географом. Готовится к армии. Если он что задумал, не сдвинешь».
На национальной почве у Виктора в школе иногда вспыхивают ссоры, например, с албанцами, доходит до драк. «Ребята не могут выходить из школы на переменах, а то дрались бы где-нибудь в подворотнях, — рассказывает Наталья. — В школе учителя следят, все боятся быть обвиненными в расизме. Но это не мешает учителям открыто обвинять во всех смертных грехах Россию или Северную Корею сейчас, например».
Друзья у Виктора тоже есть — среди них много ребят из Китая, он даже начал учить китайский, но бросил, потому что произношение в интернете не совпадает с тем, как говорят его друзья, — слишком много диалектов.
Виктор защищает Россию не только в школе: «Когда отец брал его куда-нибудь на встречи со своими коллегами, те всегда пытались подколоть Виктора по поводу медведей в Сибири на дорогах, а то и насчет отсутствия этих самых дорог, например. Он им показывает Новосибирск по интернету, а они не верят, что это Сибирь».
Как Виктор учится в школе
«Учителя говорят, что он опережает сверстников на пару классов, — рассказывает Наталья об учебе сына. — Они предлагают перевестись, но он не хочет. Я тоже переживаю. Мальчики 14-16 лет взрослые, его могут затравить. И на домашнее обучение мы не можем, он несовершеннолетний, его нельзя дома одного оставлять».
Высокий уровень знаний Виктора Наталья объясняет тем, что в Италии плохое образование — по ее словам, это видно в том числе по качеству и доступности книг. Энциклопедии, которые читает Виктор, стоят 40 евро (3700 рублей по нынешнему курсу), а учебники в этом году обошлись в 350 евро (32 300 рублей).
«В школе нет обязательного чтения, — делится Наталья. — Есть библиотека с откровенно детскими книжками, где больше картинок, чем текста. Учительница, узнав, что Виктор сейчас читает «Моби Дика», сказала, что он слишком торопится стать взрослым, а он просит меня найти «Войну и мир», но здесь этого нет. Книги и учебники очень дорогие. Итальянцы в большинстве своем нечитающая нация, поэтому и разговоры все на уровне сплетен».
Виктор читает и на русском, и на итальянском языках. Сейчас, например, он занялся «Кавказским пленником» Л.Н. Толстого. «Много старых слов, но потихоньку читает», — говорит Наталья. А энциклопедии у него итальянские.
Наталья показала учебники, по которым учатся в классе Виктора. Истории России в этом году отведена пара страниц, констатированы два факта: во-первых, после татаро-монгольского ига образовалось Московское княжество, во-вторых, Александр Невский победил в Ледовом побоище. В учебнике по литературе же дан пересказ басни Л.Н. Толстого «Утка и месяц».
«Литература [изучается в школе] почти только итальянская, история — две страницы о Российской Империи и все. Для них Горбачев герой, а Сталин как Гитлер. Путин тоже как Гитлер. Про Великую Отечественную больше говорят про американцев, чем про русских, а о фашизме в самой Италии ни слова, Муссолини герой», — комментирует Наталья.
Также она рассказывает о школьных разговорах про ЛГТБ: «В школе пропаганда всего странного, как свобода самовыражения. Просмотр фильмов на тему трансгендеров и разговоры, о том, что пол — это выбор, а не приговор. Дети с радостью поддерживают все эти выкрутасы. Мальчики надевают розовые штаны, кофты, обувь. Виктор остается в своей одежде камуфляжного цвета».
Как в Италии относятся к русским
Виктор — итальянец по документам и отлично учится, поэтому он на хорошем счету у учителей. Иностранцам, по словам Натальи, в Италии живется тяжелее, особенно русским после 2022 года. Она говорит, что до начала СВО итальянцы даже толком не знали, что происходит между Россией и Украиной, а потом страна начала принимать беженцев, и, например, вид на жительство украинцам оформляют в разы быстрее.
«Плюс мне как маме-одиночке (дурацкое слово) полагаются льготы на газ, свет, воду. Так вот, я сейчас буду всегда последняя в списке после африканцев, украинцев и других иностранцев, то есть на нас просто субсидии заканчиваются. Это мне в мэрии рассказала одна знакомая. При том, что запрос на льготы мне дают сделать и побегать по инстанциям. За заявку платишь 200 евро, а там как в рулетке. И ладно бы субсидии выплачивали кому-то более нуждающемуся. На деле просто дискриминация», — делится Наталья.
С российским гражданством сложно и устроиться на работу: «Формальный предлог — возраст, за молодежь налог меньше, но по факту отказывают из-за российского паспорта», — объясняет Наталья.
«Если быть туристом, то Италия прекрасна, для жизни — так себе, — считает она. — Природа, архитектура и еда шикарны. И все. Везде круговая порука родственников или знакомых. Если здесь нет связей, то даже с большими деньгами долго не протянешь, все высосут».
Один из примеров круговой поруки — ремонт школы, в которой учится Виктор: «Старая была еще нормальная. Хотели деньги отмыть. Поменяли в старой все окна и двери на новые, а на следующий год ее разломали. Дети учились в контейнерах, пока новую построили. Школа красивая внешне, но вся сыпется, так как материалы разворовали. Везде гипсокартон».
По ее мнению, отношение к иностранцам в целом и к русским в частности зависит от состава правительства и от внешнеполитической обстановки: премьер-министр Италии Мелони каждый день в новостях что-нибудь неприятное про Россию говорила. «У нас давно нет телевизора, но новости я читаю. Сейчас Мелони замолчала, потому что Трамп пришел, Италия перед ним сядет на хвост. Есть много итальянцев после 50, которые за Россию».
Почему Наталья живет в Италии
Наталья переехала в Италию в 2008 году. С 18 лет начала путешествовать по России, первая заграничная поездка была уже в Италию. Оформлять визы в Европу и Америку Наталье помогали знакомые иностранцы, а она показывала им Россию.
«Наверное, в прошлой жизни я жила в Италии, — рассказывает Наталья. — Очень во многих местах Италии, где я впервые, у меня ощущение дежавю. В одной из поездок в Германию с моей подружкой я познакомилась с итальянцем, спустя какое-то время мы решили пожениться. Но потом он понял, что я очень активный человек, ему это не понравилось, и мы развелись. Он думал, я буду сидеть дома и слушаться его маму. Итальянцы на 90% маменькины сынки, которые до старости будут слушаться маму».
Вывезти Виктора из Италии без разрешения его отца Наталья не может, «а он до 18 лет не собирается его давать». Суды не помогут, «они всегда на стороне итальянцев. Остается только сбежать на оленях». Наталья не унывает и не жалуется, рассматривает все происходящее как жизненный опыт, который зачем-то нужен.
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