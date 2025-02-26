Русский дух в итальянской школе: 12-летний Виктор ставит учителей на место

Как мальчик защищает Россию





Виктору (имя изменено) 12 лет, он живет с мамой в Кунео — городе на севере Италии. Его мама Наталья (имя изменено) русская, из Новосибирска, а сам он итальянец — во всяком случае, родился он там, и у него есть гражданство. Однако это не мешает Виктору всей душой любить Россию и отстаивать ее честь перед учителями и сверстниками.





«Он очень аргументированно ставит на место любого, кто смеет что-то сказать против России, — рассказывает Наталья. — С раннего детства он читает много книг разной направленности. Особенно историю, географию, геополитику. Знает то, что учителя могут только поискать в интернете. У него прекрасная память на даты и имена, поэтому с ним не спорят. Никакой пропаганды дома у нас нет. Разговариваем, обсуждаем то, что он познает из книг и энциклопедий. Он хочет стать или военным, или историко-географом. Готовится к армии. Если он что задумал, не сдвинешь».





На национальной почве у Виктора в школе иногда вспыхивают ссоры, например, с албанцами, доходит до драк. «Ребята не могут выходить из школы на переменах, а то дрались бы где-нибудь в подворотнях, — рассказывает Наталья. — В школе учителя следят, все боятся быть обвиненными в расизме. Но это не мешает учителям открыто обвинять во всех смертных грехах Россию или Северную Корею сейчас, например».





Друзья у Виктора тоже есть — среди них много ребят из Китая, он даже начал учить китайский, но бросил, потому что произношение в интернете не совпадает с тем, как говорят его друзья, — слишком много диалектов.





Виктор защищает Россию не только в школе: «Когда отец брал его куда-нибудь на встречи со своими коллегами, те всегда пытались подколоть Виктора по поводу медведей в Сибири на дорогах, а то и насчет отсутствия этих самых дорог, например. Он им показывает Новосибирск по интернету, а они не верят, что это Сибирь».