Волонтеры и «Ласточкино гнездо» поспорили о судьбе кошки Муси, чудом выжившей после падения с обрыва на скалы

Волонтеры и ялтинский замок-музей «Ласточкино гнездо» ведут споры, кому достанется кошка Муся, чудом выжившая после падения с 40-метровой высоты смотровой площадки, выяснил Daily Storm. В учреждении уверены: свободолюбивая Муся зачахнет в доме. Активисты же обвиняют администрацию «Ласточкиного гнезда» в бездействии.





«Волонтеры сказали, что кошку нам якобы не отдадут. Они считают, что мы не предпринимали никаких действий по ее спасению. Но все, что было в наших силах, мы сделали. А теперь столько дерьма льется из всех утюгов, что просто противно! Но кошка привыкла к музею, она здесь родилась и выросла. Она не домашняя», — сказала сотрудница «Ласточкиного гнезда».





По ее словам, Муся сейчас находится в ветеринарной клинике на обследовании. «С ней все в порядке, на удивление — никаких повреждений!» — заметила собеседница.





Она добавила, что пока вопрос о судьбе Муси открыт: «Сейчас все говорят, что мы хотим на ней пропиариться. Но поймите, наше место не нуждается в пиаре. Поэтому это обидно. Пропиарились в итоге волонтеры, которые получили какой-то грант».





Волонтер Екатерина Гуренкова, спасавшая Мусю, ранее заявила изданию «Крым 24», что кошке нужно найти дом, поскольку ее содержание на территории музея небезопасно.





Глава администрации Ялты Янина Павленко передала волонтерам из сообщества «Помощь животным», помогающим бездомным кошкам, 100 тысяч рублей. Она сообщила, что Муся либо останется в «Ласточкином гнезде», либо ей нужно найти ласкового хозяина. Еще одна идея (ее мэр назвала прекрасной) — волонтеры центра помощи «Переправа» установят на территории «Ласточкиного гнезда» кошкин дом.





23 февраля житель Санкт-Петербурга скинул кошку с обрыва на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо». Животное, упавшее с почти 40-метровой высоты, обнаружили на камнях.





Мусю с выступа на скале достали альпинисты и затем с помощью специальной переноски подняли наверх. Обидчик кошки был задержан. Он объяснил свой поступок тем, что Муся якобы вырывалась из рук. На мужчину уже завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Петербуржцу грозит до трех лет лишения свободы.