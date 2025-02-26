Скрывал, что сбежал с СВО, и представлялся полицейским: знакомая рассказала об убийце женщины-инвалида в Петербурге

На окраине Петербурга 24 февраля мужчина изнасиловал 43-летнюю женщину с синдромом Дауна, прокусил ей соски, после чего задушил, писали СМИ. В 2019 году он получил девять лет за убийство, а в 2022-м ушел на СВО, сообщает источник 78.ru. По его данным, в апреле 2024-го боец самовольно оставил свою войсковую часть и был в розыске. Мужчина скрывал, что он дезертир, и говорил, что работает в полиции, рассказала Daily Storm его знакомая.





Она пояснила, что мужчина порой останавливался у ее брата, с которым они давно знакомы. Собеседница сообщила, что ее мама присматривала за одиноким инвалидом. Друг брата также пересекался с ней. «Говорил, что ключи от квартиры потерял, и просил пожить немножко. Мы не слышали, что он дезертир. Он также рассказывал, что после возвращения с СВО устроился в полицию. Утверждал мне, что с СВО его отпустили», — вспоминает женщина.





Она отмечает, что не замечала странностей за мужчиной, но слышала от знакомых, что когда он выпивал, становился крайне агрессивным. Про свою судимость за убийство он также рассказывал, уточняя, что оборонялся и все вышло случайно, сообщила собеседница.





Женщина также указала, что убийца соседки любил приврать, преувеличить, о чем предупреждал и брат. «Моя мама не может прийти в себя, понимая, что у нее под носом находился преступник. А они завтракали вместе с той женщиной-инвалидом... Даже не могли подумать, какой ужас он натворит!» — сказала женщина.





Семьи у мужчины нет, только мать, сообщила его знакомая: «Он просто как-то раньше говорил, что с мамой поругался и ему негде жить. А в последнее время заявлял, что снимает квартиру. Слышала, он периодически куда-то уезжал. Хотя, помню, говорил знакомым: «Я поехал опять на СВО». А потом его замечали в городе».





Утром 26 февраля полиция поймала в Петербурге предполагаемого преступника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. У него были при себе куртка и ювелирные украшения убитой. Вину в убийстве 26-летний задержанный отрицать не стал. В ближайшее время его допросят. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».





О факте изнасилования пресс-служба ведомства не сообщала. В ведомстве также уточнили, что за плечами у задержанного несколько судимостей, среди которых кража оружия, разбой и убийство.