В России выросли цены на ДНК-тесты, которые необходимы для идентификации погибших участников СВО

В России подорожали услуги ДНК-профилирования участников СВО и их родственников, выяснил Daily Storm. В 2024 году в некоторых клиниках цена выросла вдвое. В одной из частных лабораторий изданию заявили, что китайские поставщики реактивов воспользовались уходом иностранных компаний с рынка России и подняли цены на свои продукты. Есть ли альтернативы?
Зачем нужно это исследование и кто его делает
ДНК-профилирование — это метод, позволяющий создать «генетический паспорт». Его можно использовать для установления личности погибшего, если идентификация по останкам невозможна. Технология появилась задолго до начала СВО. Помимо военных за подобными услугами обычно обращаются люди, чья профессия связана с риском: пожарные, сотрудники МЧС и даже альпинисты.
Человек может заранее сдать ДНК-тест и получить расшифровку части своего генетического кода. В случае смерти, когда невозможно установить личность, судмедэксперты извлекают молекулы из останков и сравнивают полученные данные с результатами пройденного профилирования. Если у погибшего не было генетического паспорта, то после гибели тест проходят его близкие родственники. После подтверждения сходства ДНК или родства, личность погибшего считается установленной.
Цены на исследования
ДНК-профилированием занимаются, в том числе, частные клиники по всей стране. В 2024 году как минимум шесть медорганизаций в разных регионах России подняли цены на услугу, заметил Daily Storm. В некоторых случаях стоимость создания «паспорта» выросла вдвое.
Например, в сети московских клиник «Медикал Геномикс» в феврале прошлого года ДНК-профилирование стоило четыре тысячи рублей, следует из архивной версии сайта. На момент публикации материала за генетический паспорт выставили ценник в восемь тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге ДНК-профиль делали в Северо-западном центре доказательной медицины. Весной прошлого года за услугу просили около 6000 рублей. Сейчас исследование стоит 10 000 рублей.
Такая же тенденция прослеживается и в других регионах России вплоть до Забайкалья. В клинике «Генетик Мед», расположенной в Казани, летом 2024-го «генетический паспорт» обошелся бы в 5500 рублей, а в феврале 2025 года документ стоит 8700 рублей.
В конце весны 2024 года в тульском Центре европейской медицины ДНК-профилирование обходилось в 5500 рублей, а через полгода стоимость услуги взлетела до 8000 рублей. Аналогичная ситуация с ценами произошла в сибирской сети клиник «Юнилаб» и в нижегородской «Гемохелп».
Почему выросли цены?
Подорожание в 2024 году связано со стремлением китайских производителей поднять стоимость своих препаратов. Также повлияло подорожание расходников, повышение аренды и зарплат сотрудникам, отметили в разговоре с Daily Storm специалисты клиник.
«Рост цен на ДНК-тесты начался, наверное, после ковида. Это связано с тем, что были сложности с европейскими реактивами. Первое время их было тяжело купить в связи с ростом курса валют. Все расходные части стали расти. Подорожал не только ДНК-профиль», — рассказала руководитель отдела Human Identification (HID) столичной компании «Медикал Геномикс» Ксения Голубева.
Уход европейских фармкомпаний сильно отразился на стоимости исследований, добавила собеседница. На рынке остались отечественные и китайские реактивы, но в лаборатории «Медикал Геномикс» используют в работе именно препараты из КНР.
«[В российских] количество маркеров недотягивает. Например, у основного производителя в стране их 20. Не хотела бы говорить, что не надо с ними работать, но там действительно мало генетических маркеров. Да и есть особенности работы с ними: чувствительность реактивов, насколько они могут работать с немного деградированным материалом», — пояснила эксперт.
Голубева добавила, что перед выбором реактивов для тестов все лаборатории проводят валидационные исследования. Генетики смотрят, какой продукт дает более быстрый и точный результат. По итогам сравнения выбирают лучший препарат и используют его в работе. В основном «Медикал Геномикс» и их конкуренты отдают предпочтение именно китайским реактивам, подчеркнула руководитель отдела HID. Производители из Азии пользуются этим и поднимают стоимость продукта.
«[Раньше] китайские компании, которые выходили на российский рынок, демпинговали цены, потому что им надо было как-то сместить власть в этой сфере. А после того как европейские производители ушли, у китайских производителей развязались руки и цены стали расти. Это факт», — поделилась специалист «Медикал Геномикс».
Также стоимость пришлось поднимать и из-за роста цен на препараты, расходные материалы и увеличение штата сотрудников компании в 2024-м, добавила Голубева. Ее слова подтвердила Наталья Емельянова, гендиректор Центра европейской медицины из Тулы.
«Лаборатории цены поднимают, соответственно, и цена наша растет. У нас подорожали доставка материала, расходники и аренда. <...> Вы там не ищите каких-то подводных камней. В стране растут общие расходы», — поделилась своими наблюдениями Емельянова.
Как уточнила специалист «Медикал Геномикс» Ксения Голубева, ее лаборатория пыталась делать ДНК-профилирование более доступным. Осенью 2022 года после введения частичной мобилизации компания снизила стоимость исследования для призванных на службу, их родственников и клиник-партнеров.
«Этот тест был введен по акционной цене (3000 рублей, по данным СМИ. — Примеч. Daily Storm). До мобилизации исследование стоило, если я не ошибаюсь, 6200 рублей», — пояснила руководитель отдела HID.
Кроме «Медикал Геномикс» цены снижала клиника «Гемохелп» из Нижнего Новгорода. В 2021 году профилирование стоило 6400 рублей, а уже в феврале 2023-го цена упала до 4000 рублей. Сейчас оно обойдется в 8000 рублей. Связаться с представителями компании Daily Storm не удалось.
Можно ли сделать тест бесплатно?
Как рассказала Daily Storm сопредседатель АНО «Женский фронт» Юлия Цой, ДНК-профилирование ранее делали только тем людям, кто уже потерял своего родственника в зоне боевых действий. Для этого нужно было дождаться извещения от части о том, что боец пропал без вести.
Собеседница подчеркнула, что с конца прошлого года генетическое тестирование доступно бесплатно и без бюрократической волокиты. В таком формате его начали предоставлять в фонде «Защитники Отечества» (ФЗО).
«Раньше, когда сдавали образцы ДНК только через военкомат, были сложности с документами. Семьи иногда делали это через частные лаборатории. <...> Сейчас к сбору материалов подключился ФЗО, и вообще никакие документы не нужны. Если у тебя боец не выходит на связь, допустим, две-три недели, ты идешь в местное отделение фонда и у тебя координатор фонда берет образец ДНК и отправляет на расшифровку и далее в Ростов», — поделилась Цой.
При этом обязательной предварительной геномной регистрации в Минобороны РФ пока не проводят. Однако Владимир Путин в декабре 2024 года поручил соответствующим структурам рассмотреть вопрос сдачи ДНК-материала военнослужащего при подписании контракта с ВС РФ.
Заранее подготовленный ДНК-профиль может значительно ускорить процесс признания человека погибшим, считает сопредседатель «Женского фронта» Юлия Цой.
«Конечно, [военным стоит заранее проходить профилирование]. Но только не просто сделать, но и направить самостоятельно или через военкомат в Ростов (где находится 522-й Центр приема, обработки и отправки погибших. — Примеч. Daily Storm), чтобы они внесли все в базу, и тогда сразу при поступлении тела у них будет видно совпадение», — объяснила Цой.
Как отметила общественник, обращение в частную лабораторию — личное желание родственника, если у него есть объективные причины сомневаться в результатах проведенного профилирования. Однако это никак не ускоряет процесс установления личности.
Daily Storm направил запрос в Минобороны России и фонд «Защитники Отечества».