В России выросли цены на ДНК-тесты, которые необходимы для идентификации погибших участников СВО

Например, в сети московских клиник «Медикал Геномикс» в феврале прошлого года ДНК-профилирование стоило четыре тысячи рублей, следует из архивной версии сайта. На момент публикации материала за генетический паспорт выставили ценник в восемь тысяч рублей.





В Санкт-Петербурге ДНК-профиль делали в Северо-западном центре доказательной медицины. Весной прошлого года за услугу просили около 6000 рублей. Сейчас исследование стоит 10 000 рублей.





Такая же тенденция прослеживается и в других регионах России вплоть до Забайкалья. В клинике «Генетик Мед», расположенной в Казани, летом 2024-го «генетический паспорт» обошелся бы в 5500 рублей, а в феврале 2025 года документ стоит 8700 рублей.





В конце весны 2024 года в тульском Центре европейской медицины ДНК-профилирование обходилось в 5500 рублей, а через полгода стоимость услуги взлетела до 8000 рублей. Аналогичная ситуация с ценами произошла в сибирской сети клиник «Юнилаб» и в нижегородской «Гемохелп».





Почему выросли цены?





Подорожание в 2024 году связано со стремлением китайских производителей поднять стоимость своих препаратов. Также повлияло подорожание расходников, повышение аренды и зарплат сотрудникам, отметили в разговоре с Daily Storm специалисты клиник.





«Рост цен на ДНК-тесты начался, наверное, после ковида. Это связано с тем, что были сложности с европейскими реактивами. Первое время их было тяжело купить в связи с ростом курса валют. Все расходные части стали расти. Подорожал не только ДНК-профиль», — рассказала руководитель отдела Human Identification (HID) столичной компании «Медикал Геномикс» Ксения Голубева.





Уход европейских фармкомпаний сильно отразился на стоимости исследований, добавила собеседница. На рынке остались отечественные и китайские реактивы, но в лаборатории «Медикал Геномикс» используют в работе именно препараты из КНР.





«[В российских] количество маркеров недотягивает. Например, у основного производителя в стране их 20. Не хотела бы говорить, что не надо с ними работать, но там действительно мало генетических маркеров. Да и есть особенности работы с ними: чувствительность реактивов, насколько они могут работать с немного деградированным материалом», — пояснила эксперт.





Голубева добавила, что перед выбором реактивов для тестов все лаборатории проводят валидационные исследования. Генетики смотрят, какой продукт дает более быстрый и точный результат. По итогам сравнения выбирают лучший препарат и используют его в работе. В основном «Медикал Геномикс» и их конкуренты отдают предпочтение именно китайским реактивам, подчеркнула руководитель отдела HID. Производители из Азии пользуются этим и поднимают стоимость продукта.





«[Раньше] китайские компании, которые выходили на российский рынок, демпинговали цены, потому что им надо было как-то сместить власть в этой сфере. А после того как европейские производители ушли, у китайских производителей развязались руки и цены стали расти. Это факт», — поделилась специалист «Медикал Геномикс».





Также стоимость пришлось поднимать и из-за роста цен на препараты, расходные материалы и увеличение штата сотрудников компании в 2024-м, добавила Голубева. Ее слова подтвердила Наталья Емельянова, гендиректор Центра европейской медицины из Тулы.





«Лаборатории цены поднимают, соответственно, и цена наша растет. У нас подорожали доставка материала, расходники и аренда. <...> Вы там не ищите каких-то подводных камней. В стране растут общие расходы», — поделилась своими наблюдениями Емельянова.





Как уточнила специалист «Медикал Геномикс» Ксения Голубева, ее лаборатория пыталась делать ДНК-профилирование более доступным. Осенью 2022 года после введения частичной мобилизации компания снизила стоимость исследования для призванных на службу, их родственников и клиник-партнеров.





«Этот тест был введен по акционной цене (3000 рублей, по данным СМИ. — Примеч. Daily Storm). До мобилизации исследование стоило, если я не ошибаюсь, 6200 рублей», — пояснила руководитель отдела HID.





Кроме «Медикал Геномикс» цены снижала клиника «Гемохелп» из Нижнего Новгорода. В 2021 году профилирование стоило 6400 рублей, а уже в феврале 2023-го цена упала до 4000 рублей. Сейчас оно обойдется в 8000 рублей. Связаться с представителями компании Daily Storm не удалось.





Можно ли сделать тест бесплатно?





Как рассказала Daily Storm сопредседатель АНО «Женский фронт» Юлия Цой, ДНК-профилирование ранее делали только тем людям, кто уже потерял своего родственника в зоне боевых действий. Для этого нужно было дождаться извещения от части о том, что боец пропал без вести.





Собеседница подчеркнула, что с конца прошлого года генетическое тестирование доступно бесплатно и без бюрократической волокиты. В таком формате его начали предоставлять в фонде «Защитники Отечества» (ФЗО).





«Раньше, когда сдавали образцы ДНК только через военкомат, были сложности с документами. Семьи иногда делали это через частные лаборатории. <...> Сейчас к сбору материалов подключился ФЗО, и вообще никакие документы не нужны. Если у тебя боец не выходит на связь, допустим, две-три недели, ты идешь в местное отделение фонда и у тебя координатор фонда берет образец ДНК и отправляет на расшифровку и далее в Ростов», — поделилась Цой.





При этом обязательной предварительной геномной регистрации в Минобороны РФ пока не проводят. Однако Владимир Путин в декабре 2024 года поручил соответствующим структурам рассмотреть вопрос сдачи ДНК-материала военнослужащего при подписании контракта с ВС РФ.





Заранее подготовленный ДНК-профиль может значительно ускорить процесс признания человека погибшим, считает сопредседатель «Женского фронта» Юлия Цой.





«Конечно, [военным стоит заранее проходить профилирование]. Но только не просто сделать, но и направить самостоятельно или через военкомат в Ростов (где находится 522-й Центр приема, обработки и отправки погибших. — Примеч. Daily Storm), чтобы они внесли все в базу, и тогда сразу при поступлении тела у них будет видно совпадение», — объяснила Цой.





Как отметила общественник, обращение в частную лабораторию — личное желание родственника, если у него есть объективные причины сомневаться в результатах проведенного профилирования. Однако это никак не ускоряет процесс установления личности.





Daily Storm направил запрос в Минобороны России и фонд «Защитники Отечества».