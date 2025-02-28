Власти Вологодской области создали молодежную организацию «Опричники», но она сменит название

Власти Вологодской области создали молодежную автономную некоммерческую организацию (АНО) «Опричники», но она сменит название. Об этом Daily Storm заявили Daily Storm в пресс-службе правительства региона. Это проект, впереди еще будут согласования и правки, пояснили чиновники.





«По названию АНО «Опричники»: это рабочая версия создателей организации. Конечное название будет звучать иначе», — отметили в пресс-службе.





В постановлении властей в качестве учредителя АНО указано региональное министерство молодежной политики. Целями организации определены «формирование системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи», и «создание условий для социального, культурного, интеллектуального и физического развития».





Также АНО планирует организовывать и проводить просветительские, культурно-исторические, «общественно-полезные», спортивные и другие мероприятия. Организацию создадут до 30 апреля текущего года.





Политолог Евгений Минченко заявил Daily Storm, что эта инициатива связана с фигурой губернатора. «Абсолютно намеренная ставка Филимонова — подобного рода яркими инициативами привлечь внимание к региону, который долгое время был на периферии информационного пространства», — сказал он.





Но один ход так не работает, отметил Минченко. «У Филимонова есть системный подход, связанный с тем, чтобы использовать разнообразные исторические аналогии, аллюзии для продвижения Вологодской области как такого форпоста русского консерватизма», — добавил политолог.





27 февраля губернатор области Георгий Филимонов заявил, что в 2025 году на развитие молодежной политики правительство региона выделит до одного миллиона рублей. Кроме того, местные власти впервые предоставят субсидии на проведение мероприятий для молодежи. На эти цели выделят 10 миллионов рублей. Конкурсный отбор на получение субсидий состоится в период с 3 по 17 марта.





До этого Филимонов объявил, что памятник царю Ивану IV установят на Кремлевской площади в Вологде. Губернатор сообщил о запуске конкурса на эскиз памятника. Он будет проходить в течение февраля и марта, а затем специальная комиссия назовет имя победителя.





Царь Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей опричнины. Он приказал в 1565 году построить в городе крепость — Вологодский кремль. Через шесть лет опричнина (ее участники также боролись с предполагаемой изменой в среде боярско-княжеской знати) была упразднена.