«Подъезд пострадал сильно»: соседка иноагента Noize MC об огненной атаке на квартиру репера

В Москве подожгли дверь квартиры Noize MC (иноагент). Жилье сдается в аренду, а от огня сильно пострадал подъезд, сообщила Daily Storm соседка музыканта.





«Все успели потушить, и другие квартиры огонь не задел, слава богу. Я так понимаю, что эту квартиру сейчас снимают. Кто — не знаю. Подъезд пострадал достаточно сильно», — рассказала женщина.





Она добавила, что на место сразу приехали пожарные и полицейские. Был ли задержан пироман — собеседница не знает. Судя по надписи, которую оставил поджигатель, за инцидентом стоит некий человек под псевдонимом Пианист.





«Привет врагу и предателю Ване Нойз МС», — написал неизвестный на стене подъезда, а затем облил дверь бензином и поджег ее. Все происходящее он снимал на видео.





Инцидент произошел на улице Васильцовский Стан. Квартира принадлежит жене музыканта Анне Алексеевне, писал в 2023 году Shot. Журналистам удалось выяснить, что тогда жилье сдали молодому парню из Минска, которого женщина нашла через знакомых. Квартирант работал барменом в Москве.





В конце февраля Пианист взял на себя ответственность за поджог квартиры Левы (иноагент) из «Би-2», уточняет Baza. Судя по всему, поджигателя тогда не нашли.





С 1 марта 2025 года в РФ начал действовать закон о спецсчетах для иноагентов. Согласно новшеству, на них могут поступать в том числе доходы от аренды и продажи недвижимого имущества лиц, признанных в России иностранными агентами. Также на счета будут отправлять зачисления от творческой деятельности и проценты по вкладам.