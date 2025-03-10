Франция потеряет элиту своей армии и технику, если отправит ее в зону СВО и Курскую область. Так считают опрошенные Daily Storm ветераны ЧВК «Вагнер», воюющие сейчас на Курщине. По их мнению, заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможной поддержке ВСУ непосредственно на поле боя — больше игра на публику, а в самом ЕС пора заняться решением своих вопросов.





«Мы уже кромсали французов в окрестностях Бахмута. Пусть отправляют, обновим себе [немало] оборудования и тактических приколюх. А так — это будет развертывание конфликта еще больше. Сначала «лягушатники» и потом еще и поляки полезут, получат. А дальше все будет только хуже», — сказал собеседник.





Говоря о «приколюхах», которые можно было бы забрать у военных из Франции, боец пояснил: это «плиты из брони, шлема», а также оборудование: ночники, аптечки и прочее.





В целом, рассуждая о силе армии Франции, собеседник был сдержан в оценках: «Если взять именно французский легион, то там ребята неплохо подготовлены и имеют большой боевой опыт. За войска Франции не могу сказать ничего толкового, обычные они и обычно о****юливаются (не выдерживают удар. — Примеч. Daily Storm)».





Еще один военный рассказал, что Франция, по его оценке, может направить в Курскую область свою самоходную артиллерийскую установку Caesar и прочую бронетехнику: «Но это не переломит ход событий. Мы уничтожаем легко эти «Цезари». Здесь такая почва, что танки-то не всегда проезжают, не то что колесная бронетехника. Поэтому говорить об усилении ВСУ за счет Франции — смешно!»





Французских наемников-пехотинцев собеседник уже встречал в зоне СВО и характеризует их как «подготовленных ребят». «Но формат войны здесь не тот, где требуется какой-то суперподготовленный в тактическом плане боец, спецназовец. Франция в случае отправки своих лучших военных на эту войну — она их потеряет навсегда», — убежден военный.





«У нас тоже есть очень подготовленные бойцы. Но сейчас не самое время выставлять их на передний край для того, чтобы показать, какие мы профессионалы. Сейчас больше идет война дронов, технологий», — добавил он.





Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил размещение контингентов европейских войск на Украине. Политик отметил, что Париж всегда будет поддерживать Киев. Также Макрон заявил, что в Европе нет более эффективной армии, чем французская.