После «Смуты» будут пионеры в космосе. Гендиректор Cyberia Nova рассказал о планах по созданию новой игры про покорение галактики

На полях прошедшего фестиваля «Игрокон» Daily Storm удалось побеседовать с разработчиком игры «Смута» и главой студии Cyberia Nova Алексеем Копцевым. Он поведал, что в будущем хотел бы создать аналог «Космических рейнджеров», чтобы привить детям желание стать космонавтами. Копцев рассказал, что не хотел бы оставаться в стороне и планирует поработать над игрой про спецоперацию на Украине. Разработчик также поделился и мнением о регулировании рынка видеоигр — например, какие игры точно следует запретить.





— Когда примерно выйдет дополнение к «Смуте» «Земский Собор»? Во сколько обошлась его разработка и сколько дополнение будет стоить для игроков?





— Сориентирую по срокам — игра выйдет в этом году. Разработка активно ведется, я настроен максимально оптимистично. Если не будет никаких спецэффектов в мировой политике, то все будет хорошо. По поводу денег — традиционно не могу ответить на этот вопрос, потому что нахожусь под неразглашением. Скажем так, это все будет дешевле, чем производство основного продукта.





— Брали от ИРИ грант на разработку дополнения?





— В основном использовали свои деньги и инвесторов, которых назвать, к сожалению, пока не можем.





— Это какие-то новые инвесторы?





— Условно говоря, новые.





— Недавно была новость, что вышел последний патч для «Смуты» и официально работа над игрой закончена. Можете провести какие-то итоги: как в целом оцениваете успех «Смуты», чего удалось достичь, а чего нет?





— Главной целью было достучаться до сердец и умов подрастающего поколения. Ребята книжки читают плохо, телевизор не смотрят, практически полностью доверяют мнению инфлюэнсеров. А те в некоторых случаях являются определенной мягкой силой soft power. Поэтому мы поставили эксперимент, выбрав в качестве информационного канала компьютерную игру. Доселе не помню чтобы кто-то делал так, в России особенно. Результат считаю успешным, потому что на настоящий момент смотрел количество скачиваний. Результат 1 миллион 270 тысяч копий скачано. Равнодушных не осталось совершенно точно.





Даже негативный хайп и вся ситуация все равно заставили игроков, детей и подростков, любителей истории критически взглянуть на ситуацию 17 века. Привлекло внимание к очень важному периоду в истории России. Была переломная точка бифуркации, когда наши славные предки, участники второго нижегородского ополчения, изгнали международную свору интервентов из Москвы. Таким образом сохранилась наша вера и целостность российского государства.





В дальнейшем прошел Земский Собор, которому посвящено первое дополнение к игре «Смута». По итогам Собора на престол короновали Михаила Федоровича, первого из династии Романовых. Что Романовы оказались на российском престоле, обеспечило стране 300 лет плюс-минус стабильного развития, процветания, плоды чего мы пожинаем и сейчас.





— После «Земского Собора» уже есть планы на новые проекты? Может есть уже какие-то наработки?





— Разработчики — народ суеверный. Естественно идей много. у нас есть своего рода отдел R@d (research and development), в недрах которого генерятся концепты (мы не любим говорить в игровой разработке слово идеи). Именно концепты в обвязке из экономических составляющих — время-деньги, как игры будут монетизироваться, и естественно сюжет, сеттинг. механики и тому подобное. Таких эмбрионов достаточно много. Чтобы не сглазить, что-то явное сейчас рассказать не могу.





Скажу только что мы сделали игру про славное прошлое, а теперь надо делать игру про светлое будущее. Дети не хотят быть космонавтами, они хотят быть инфлюэнсерами, зарабатывать деньги на блогах. Это достаточно печально, потому что стране нужны инженеры, ученые и конечно же космонавты. Сейчас в Белом доме обосновался мною очень уважаемый Илон Маск, наверно ускорится марсианская программа США. Нужно успевать, иначе мы отстанем. Надеюсь что наши будущие игры будут вдохновлять людей, чтобы становиться покорителями космоса.





Сам я страстно люблю советскую фантастику, в частности «Отроки во вселенной», «Через тернии к звездам». Очень хотелось бы сделать игру в светлом сеттинге соларпанка или совиетпанка. Но не такого как Atomic Heart, где все-таки какая-то криповая пугающая компонента, а скорее игру про светлое будущее. Если брать западные аналоги, то это Star Track, из отечественных — Космические рейнджеры. А в целом конечно же моя заветная мечта это сделать вариацию на тему Star Control. У Stardock не очень получилось, фанаты и я остались недовольны Star Control: Origins. Хотелось бы сделать игру конечно не под этим громким названием, а про ребят-пионеров в космосе. Это моя сокровенная мечта, надеюсь она исполнится.





— Будут ли новые проекты Cyberia Nova создаваться с бОльшими бюджетом и командой?





— Очень надеюсь на это. Про один из результатов работы над «Смутой» мы проговорили, а второй — мы сумели собрать очень мощную и многочисленную команду разработчиков. Были созданы рабочие места, мы в свою очередь получили очень крутых специалистов. У нас работают сливки российского геймдева. Поиск талантов продолжается постоянно. Мы настроены весьма амбициозно, хотелось бы достичь по-настоящему крутых результатов. А для этого нужны золотые руки и светлые головы.





— Поступали ли вам предложения о создании игры про СВО? Или может быть вы сами планировали в будущем создать такую игру, поскольку сейчас в российском геймдеве часто об этом говорят?





— Эта тема конечно болезненная, важная и для меня кровоточащая. У меня есть помимо сибирских и русских кровей украинские корни. Фраза, что мы единый народ, это так и есть. И вообще в Сибири больше количество смешанных семей, потому что при Столыпине большое количество украинцев переселилось в Сибирь. Явных таких планов нет, но и оставаться в стороне тоже не хочется. Будем думать.





Надеюсь на победу, что сейчас к лету что-то произойдет, какие-то кардинальные перемены, и мы победим. Тогда уже надо будет делать игру о победе, о славе нового русского оружия.





— Сейчас в Госдуме и в Правительстве активно поднимается тема регулировки сферы видеоигр. Как это по-вашему должно регулироваться, чего точно нельзя делать и что давно пора изменить?





В комментариях к новостям по поводу рассматриваемых проектов будущих законов очень много алармизма. Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, игры запретят, телевизоры сожгут, за компьютеры расстрел. Такая всякая медвежуть. Считаю что истина всегда в центре. Если обратиться к прошлому и посмотреть другие громкие законопроекты, увидим что то, что было в начале и что получили в конце очень разнится. В Госдуме работают светлые умы, лучшие умы нашей страны. В том числе IT-специалисты представлены. Естественно закон в процессе обсуждения значительно меняется. Эти громкие заявления больше подходят для желтой прессы.





Считаю что будет найдена золотая середина. Тем более наши ассоциации разработчиков АПРИОРИ и РВИ, с которыми я активно взаимодействую, ведут активнейшую работу с депутатами Госдумы. Были созданы документы, которые транслировались в среду законотворителей, нас услышали. Думаю все будет хорошо, разум обязательно победит.





Наверно нужно добиться такого результата чтобы дети сами выбирали хорошие игры, опираясь на какие-то комментарии инфлюэнсеров, которые в Стиме есть. Можешь подписаться там на инфлюэнсера и довериться его вкусу, выбирая игры которые нравятся этому уважаемому человеку. Именно при продажах игры будут использоваться мнения таких людей, и родители смогут сделать правильный выбор.





Очень не хочется чтобы продавались игры, как допустим в одной из частей известного шутера был расстрел мирных граждан в одном из московских аэропортов. Такого видеть не хочется. Поверьте мне, если бы в Америке вышла игра где расстреливают мирных пассажиров GFK (аэропорт Гранд-Форкс — Прим. Daily Storm), не думаю что игра долго бы просуществовала даже на стадии концепта.