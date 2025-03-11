Как житель Видного спасал соседей после атаки беспилотника

Этой ночью в Видном в жилой дом в Западном квартале, 6, корпус 2 попали обломки беспилотника. В квартире на 21-м этаже выбило окно, ударная волна прошлась по подъезду. Надир, живущий этажом выше, сразу понял, что случилось неладное.





«Первый удар пришелся на соседний дом, — рассказывает Надир. — В этот момент я уже открыл окно и ждал, что сейчас ударит в нас, такое ощущение было. Когда ударило второй раз, в четыре утра, мне показалось, что половины дома нет. Вышел в коридор, а там, оказывается, у нашего соседа окно разбилось».





В коридоре было полно дыма, и Надир сразу пошел к соседям. В квартире напротив оказались дети — он взял их с собой и вывел на улицу. Внизу уже собрались люди, многие были в панике.





«На 21-м этаже я встретил одну бабушку, — делится Надир, — ей примерно 60 лет, у нее шла кровь. Она головой ударилась, скорее всего. Она несла ребенка, девочку. По-моему, девочка либо спала, либо была без сознания. Я их провел к скорой помощи, врачи их забрали».





Когда обстановка немного успокоилась, Надир обратил внимание на свой автомобиль — его побило обломками дрона. Лобовое стекло треснуло, крыша, дверь и бампер были повреждены. Он спросил у полицейских, можно ли получить компенсацию.





«Сказали, нужны фото машины до и после, документы на авто и страховка. Обращаться в МВД, а не в ГАИ», — поясняет он.





Несмотря на пережитый страх, Надир не собирается переезжать.





«Если суждено, то хоть под землю пойду, а такие вещи меня найдут», — говорит он.