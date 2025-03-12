Неоязычество захватывает армию? В РПЦ предупредили об опасной псевдорелигии

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что распространение неоязычества среди военных вызывает беспокойство у РПЦ. По его словам, это явление — не более чем стилизация и попытка воссоздать «древнюю веру» на основе мифов и подделок. С ним согласился и священник Павел Островский. Он сравнил неоязычников с косплеерами без истины внутри: людьми, которые просто любят переодеваться в костюмы и подражать героям из фильмов.





«Любая попытка представить неоязычество как обращение к древней вере наших предков — несостоятельная. Любой ученый историк может очень быстро это обосновать. Вся эта стилизация — не более чем псевдостилизация. Не сохранилось письменных источников. Подложность «Велесовой книги» неоднократно доказана. Знак коловрата придуман польским художником в 1927 году. Современным языком, это фейк. Если говорить о духовной стороне вопроса, это псевдорелигиозность», — сказал Daily Storm Легойда.





Он добавил, что говорить о повальном увлечении неоязычеством в России нельзя. В основном, по его мнению, оно популярно среди военных.





«Здесь есть два направления: фольклорная (какие-то люди прыгают через костер), а есть обращение к неоязыческой символике, смыслам. В том числе среди военных. Можно понять, что когда человек находится в окопе, по нему стреляют и ему страшно, он пытается любым способом себя защитить. Для РПЦ и для других традиционных религий нашей страны принципиально важно, что мы говорим об обращении к тем святыням, которые существовали, существуют и считаются традиционными», — отметил Легойда.





Священник Павел Островский разделяет мнение коллеги: он считает, что истинных язычников, которые совершают реальные обряды, молятся, а не просто подражают кому-то, сегодня очень мало. Направление набирает популярность среди бойцов СВО, так как на передовую больше всего ушло добровольцев из националистических сообществ.





«Оно не стало популярным. Это в принципе было. Люди этим не интересуются реально. Есть националистические сообщества, среди футбольных фанатов это было распространено. А из них больше всего добровольцев на фронте. А те, кто занимал пассивную позицию в отношении этого и ничем из этого не интересовались, — они не на фронте. Но в целом по стране неоязычеством не увлекаются, я такого не наблюдаю», — уточнил Островский.





Представитель РПЦ рассказывает: бывает так, что люди отказываются осознанно от Христа и уходят в язычество, и тогда говорят, что их бес попутал. А если наоборот — то Бог вел, но это разные случаи, разные подходы к вере, которые нельзя обобщать.





«Есть огромная разница между язычеством и неоязычеством. Первое никогда не противопоставляло себя христианству. Не нужно быть язычниками, чтобы почитать предков и знать свою историю, находить себе для подражания людей. Это могут быть и мусульмане, и католики, и православные, и язычники, и даже атеисты. А неоязычество — идеология, утверждающая, что христианство нанесло урон нашей древней вере. Если бы не оно, мы бы сейчас были совершенно другие. Что христианство родило рабов. Это откровенная ложь, которую пытаются внедрить нам, и с этим нужно бороться. Уважающий себя язычник никогда не будет поддерживать ни одного неоязычника», — пояснил Островский.





Священник сравнивает неоязычников с людьми, которые любят переодеваться в костюмы персонажей. Он приводит в пример фанатов «Властелина колец»: «знаете, это как некоторые верят в эльфов, надевают ушки и ходят так, вот то же самое», — говорит собеседник. По его словам, такой подход к вере очень поверхностный и несерьезный, он несет в себе вред как религиозным направлениям (христианству и самому язычеству), так и стране в целом. Ведь подобной неоязыческой повесткой люди пытаются развалить настоящую силу русской веры.