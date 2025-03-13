Участник телеигры «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский назвал бывшего коллегу Ровшана Аскерова психом

Юрий Дудь* взял интервью у Ровшана Аскерова*, бывшего участника интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». В ходе беседы Аскеров сделал шокирующее заявление о том, что не испытывает никакой эмпатии к мирным жителям Белгорода, пострадавшим от обстрелов ВСУ, в том числе к детям.





Слова Аскерова вызвали возмущение у самого интервьюера. Дудь не поддержал позицию гостя и был ошеломлен этими высказываниями. Такую же реакцию выразил и бывший коллега Аскерова по клубу — знаток Михаил Барщевский.





По словам Аскерова, он видит разницу между украинскими и русскими детьми и утверждает, что первые вызывают сочувствие, тогда как ко вторым у него не осталось никаких чувств. Он также заявил, что белгородские дети страдают «по вине своих родителей».





Барщевский прокомментировалDaily Storm «людоедское» заявление экс-участника игры Ровшана Аскерова о белгородских детях и назвал его психически нездоровым человеком.





«Никак, я не знаю этого заявления, не видел, и Ровшан Аскеров меня не интересует. Я всегда считал его человеком не совсем психически здоровым. Еще до того, как он начал делать свои заявления. И, видимо, то, что он сказал про белгородских детей, является продолжением той же тематики», — ответил Барщевский.





Кроме того, в интервью Аскеров высказался в поддержку президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявив, что тот якобы стремится исключительно к миру, а не к войне с Арменией. По мнению бывшего знатока, конфликт может быть урегулирован, если Армения признает Карабах не своей территорией.





Напомним, что Ровшан Аскеров был внесен в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. Ранее, в апреле того же года, Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело о реабилитации нацизма. Причиной стали его публикации в соцсетях, в которых содержались ложные сведения, порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова.





*признан иноагентом на территории РФ