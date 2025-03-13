«Мы выше этого»: белгородские благотворители ответили Аскерову на слова о детях их города

Бывший участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* (признан иноагентом в РФ) в недавнем интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ) заявил, что обстрелы Белгорода и гибель мирных жителей, в том числе детей, не вызывают у него сочувствия. Однако белгородцы, которые каждый день помогают пострадавшим, считают, что не стоит тратить время на подобных людей: лучше направить его на добро.





Юлия Немчинова, председатель Центра помощи Юлиии Немчиновой, напоминает, что милосердие и сострадание — в крови русского народа.





«От чистого сердца пожелаем ему, чтобы он и его семья никогда не столкнулись с такой бедой, — говорит она. — И хотелось бы, чтобы подобные персонажи не появлялись в информационном поле. Русским людям присущи традиционные моральные ценности: сострадание, милосердие, доброта. Их нужно сохранять и прививать детям, молодежи».





По ее мнению, обсуждать стоит не тех, кто сеет ненависть, а тех, кто помогает.





«Важно не доказывать что-то таким людям, а своим примером показывать, что можно быть выше этого», — уверена Ольга Димченко, директор белгородской региональной общественной организации «Синяя птица».





Она также отметила, что жители Белгорода и других приграничных регионов смотрят на ситуацию иначе — не так, как те, кто живет вдалеке от войны.





Когда 30 декабря 2023 года Белгород подвергся ракетному удару, губернатор области Вячеслав Гладков созвал общественный совет для помощи пострадавшим. Ольга Димченко вошла в его состав в качестве заместителя председателя. С тех пор она и ее коллеги продолжают помогать людям, поддерживая их не словами, а делом.





Ровшан Аскеров с 2022 года не живет в России и находится в розыске по уголовному делу о реабилитации нацизма.