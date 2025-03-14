«Плати ты, не плати этот МРОТ — ничего все равно не будет»: депутаты не верят, что выплаты домохозяйкам повысят рождаемость

В ЛДПР предложили выплачивать домохозяйкам МРОТ, если в семье нет работающего мужчины или общий доход слишком низкий. Однако ожидать демографического бума благодаря этой инициативе не стоит — деньги тут не главный фактор. По замыслу авторов проекта, на пособие смогут рассчитывать женщины, посвятившие себя дому и детям. Главное условие — ребенок старше полутора лет. Однако, как поясняет один из инициаторов законопроекта, депутат Ярослав Нилов, цель его вовсе не в том, чтобы стимулировать женщин оставаться дома ради материнства.





«Это отдельная категория безработных граждан. Конечно, если женщина имеет дополнительную материальную возможность воспитывать детей и заниматься домашним хозяйством, это в том числе может позитивно влиять на демографию. Но здесь нет прямой связи. Есть пособия на детей, но это же не значит, что женщина бежит рожать для пособия», — говорит глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





Законопроект вводит и дополнительные ограничения: выплаты будут доступны только россиянкам, которые прожили в стране не менее пяти лет после получения гражданства. Это сделано, чтобы избежать социальных перекосов.





«Речь идет о том, чтобы не возникла социальная напряженность из-за того, что семьи получают гражданство, приезжают сюда с большим количеством детей и не хотят работать, живут на пособие. Поэтому было предложено, чтобы был так называемый ценз оседлости», — объясняет Нилов.





Но даже в самой Госдуме к проекту отнеслись скептически. Так, депутат Елена Цунаева из «Единой России» считает, что эта мера не решает главных проблем семей.





«Деньги важны, но без доступного жилья, хорошей медицины, инфраструктуры, удобных городов и деревень рождаемость не поднять. Платите МРОТ, не платите — ничего не изменится», — заявляет она.





Кроме того, она подчеркивает, что не все женщины, которые могут претендовать на такую выплату, соответствуют образу социально ответственного родителя.





«Есть определенные категории граждан, чей уклад жизни не предполагает работы. Может, для них это станет стимулом рожать, но это далеко не те семьи, которых хотелось бы поддерживать».





Кроме того, по словам Цунаевой, с окончанием СВО освободившиеся деньги вряд ли пойдут в социальную сферу, хотя загадывать еще рано:





«Мы приняли дефицитный бюджет, поэтому сокращение нагрузок на него по всем тем позициям, которые связаны с СВО: военные расходы, санкции и так далее — они в первую очередь должны привести наш бюджет в нормальное состояние. Рано пока рассуждать об этом. Здесь, безусловно, будет проводиться работа. Но я хочу сказать, что при любых раскладах у нас все социальные обязательства государства не только сохранены, они еще и увеличены по ряду позиций».