Спасшая более 100 человек София Мейер: Раны после ада в «Крокусе» не заживут никогда, а себя героем не считаю

— Говорят, время лечит. Это действительно так?





— Думаю, воспоминания с нами навсегда остаются. Конечно, немножко вот это ощущение страха, которое было в тот день, притупляется. Но людей, потерявших своих близких, — не думаю, что время лечит. Это утрата, ужасная трагедия. И, как считаю, время в данном случае не лечит. Просто притупляет это все...





— Какой самый страшный момент засел в памяти лично у вас?





— Это когда я спустилась со второго этажа (тогда еще не понимала, что происходит) — и люди из фойе забежали ко мне в VIP-ложу и сказали: «Там стреляют». В этот момент раздались выстрелы. Они были вдали. И в тот момент я поняла: это стрельба из настоящего оружия. То есть это не какой-то перформанс, как некоторые люди думали. Были разговоры, кто-то подумал, что это представление от группы «Пикник». У меня было четкое понимание: это не так. У меня был такой дикий холод по телу! Я как будто на пару секунд немного даже отключилась. Помню, смотрела в одну точку и понимала, что нужно предпринимать действия.





Второй страшный момент — когда уже людей выводила, спускалась со второго этажа и внизу никого не было. Все куда-то убежали. Мне показалось это странным и удивительным, что тихо и никого нет. Буквально через секунду раздались выстрелы прямо около меня. В этот момент я развернулась и сказала людям обратно убегать на второй этаж. Понимала, что выходом на первом этаже уже пользоваться опасно. Подумала, что террористы идут к нам, поэтому это был страшный момент.





А третий — когда я людей вывела через другой выход VIP-ложи. Со мной остался молодой человек (которого я сейчас ищу, кстати), мы с ним спустились в фойе «Экспо», и там уже был дым. Мы не понимали, что нас ждет дальше, откуда могут выбежать террористы, сколько их. Мы абсолютно не чувствовали себя в безопасности и просто бежали. Это тоже было очень страшно.





— Вы побороли панику, которая царила вокруг. Как вам удалось резко взять себя в руки?





— На ступор ушла всего пара секунд. И я сразу осознала, сколько людей у меня примерно находится в VIP-ложе. Туда вбегали люди из главного фойе, и я их направляла к выходу, который вел на улицу. Понимала, что если поддамся панике, то никому от этого лучше не будет. Ни мне, ни людям. В тот момент я была человеком, который действительно знал, чем может помочь посетителям. Понимала, что нужно делать все, что от меня зависит. И, наверное, благодаря этим ощущениям, этому пониманию паника куда-то у меня ушла. Самое главное, что люди, которые со мной находились, тоже большие молодцы. Они не истерили. Конечно, все были на стрессе. Безусловно, у всех было на лицах написано, что ужасные вещи происходят. Но все действовали слаженно, скоординированно. То есть мы действовали сообща.