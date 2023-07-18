Новости
Новости
St
«Во сне он бредил и звал маму с папой»: российские моряки подняли на борт оказавшегося посреди моря алжирского мальчика
10-летнего Мустафу уже сравнивают с героем старого советского фильма «Максимка» Коллаж: Daily Storm
Общество

«Во сне он бредил и звал маму с папой»: российские моряки подняли на борт оказавшегося посреди моря алжирского мальчика

10-летнего Мустафу уже сравнивают с героем старого советского фильма «Максимка»

Коллаж: Daily Storm

Капитан теплохода «Сормовский-3063» Евгений Приходько поделился подробностями спасения алжирского мальчика, замеченного во время их следования в Гибралтарский пролив. Ребенок оказался один в открытом море и почти потерял надежду, что его найдут. Но небо решило иначе. «До утра он бы уже не дотянул, — говорит мужчина, — если бы не один счастливый случай!»   

 

— Евгений Владимирович, расскажите, как это было?

 

— 13 июля 2023 года. 75 километров от алжирского берега. Район интенсивного судоходства — подходные маршруты к Гибралтарскому проливу. Температура воды +30 °C», температура воздуха +31 °C. Кромешная тьма (луна еще не взошла). Малозаметная, неметаллическая цель. Радар убирает такие с экранов как ненужные помехи.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
Теплоход «Сормовский-3063»
Теплоход «Сормовский-3063» Фото: ВКонтакте / Северное речное пароходство

За три часа до подхода к месту обнаружения в эфире прошло оповещение от СКЦ Алжира (Спасательный координационный центр. — Примеч. Daily Storm) о терпящих бедствие и необходимости внимательного наблюдения.

 

Скорее всего, ситуация выглядела так: семья алжирцев (как это бывает в тех краях) решила испытать судьбу и в поисках лучшей жизни добраться на какой-нибудь лоханке до европейского берега. А чтобы не грести в жару, они пустились в плаванье лишь с наступлением сумерек. Всю ночь и день они гребли. Не знаю, чем — веслами, руками, а может, картонкой. Но вечером 12 числа они перевернулись или были перевернуты волной какого-нибудь проносившегося мимо крупногабаритного судна. Метров 300 в длину, 45 в ширину и с осадкой 15 метров «чемодан».

 

— То есть все погибли?

 

— Я не знаю. Потому что, когда мы сообщили в СКЦ Алжира, что подняли человека, первое, что услышали: «Ребенок?» Из чего следует, что кто-то из его собратьев по несчастью все-таки сумел выжить и пытался узнать о его судьбе. Возможно, родители или родитель.

 

Остальных могло разнести течением или чего похуже. Кто-то раньше, кто-то позже, но все они могли пойти ко дну.  

Капитан Евгений Приходько
Капитан Евгений Приходько Фото: ВКонтакте / Северное речное пароходство

 — А мальчик? Сколько времени он был в воде и что его спасло?   

 

— С момента попадания за борт и до объявления о поиске могла пройти пара часов. И еще часа три после. Так что до утра он бы уже не дотянул. Хотя, как у них говорят: «Ин ша Аллах!» На все воля Божья!

 

А что помогло… Мальчишка был в спасательном круге. К тому же ему повезло. У нас сломалась система кондиционирования воздуха, поэтому на ходовом мостике несли вахту с открытыми иллюминаторами.

 

Увидев судно, парень истошно закричал. И вахтенный помощник капитана Алексей Белов тут же принял меры в соответствии с инструкцией «Человек за бортом».

 

Сколько разочарования, отчаянья, наверное, испытал этот пацан, сколько сомнений в существовании Бога, когда спасение вроде бы вот, рядом, а его не видят и проходят мимо! Напомню, что в этом районе интенсивное судоходство, и за пять часов мимо него прошло как минимум десяток кораблей. Но Аллах помог горе-морескитальцу, и его заметили...

 

Не знаю, какими словами описать его эмоции, когда парня осветили лучом прожектора, и он понял, что мы никуда не уйдем. И — какой мертвой, ледяной хваткой он вцепился в руку матроса Максима Потапова, когда за ним спустили дежурную поисково-спасательную шлюпку с людьми!

 — Это просто готовый сюжет для книги! 

 

— Кстати, одет он был вполне себе прилично. Новые кроссовки, шорты, футболка. Довольно упитанный. Не знаю, насколько плохо жилось его семье, что она пустилась в столь рискованное путешествие!

 

А уже на борту его — холодного, как из морозилки, и с пузырчатыми солнечными ожогами шеи, рук и ног — посадили на диван и стали отпаивать теплым чаем.

 

Он не мог двигаться. Парня трясло. Но благодаря судовому коку Светлане Новиковой мальчишку все-таки удалось успокоить и накормить. Светлана Иосифовна поменяла ему футболку, смазала ожоги и уложила спать.

 — Он говорил, как его зовут? Откуда он родом и кто его родители?

 

— Он не говорил по-английски. Но на пальцах, белых от длительного пребывания в воде, показал, что ему 10 лет (хотя по виду 12). Звать его Мустафа, и он из Алжира.

 

Кстати, во сне он бредил и звал маму с папой. И мы приняли решение следовать к ближайшему порту Оран, чтобы передать его на берег. В европейские порты нам вход пока «заказан». Нас там заприколивают или арестовывают согласно принятым ими санкциям против РФ.

 

Поэтому уже в семь утра мы передали мальчишку на вышедший нам навстречу катер береговой охраны.

 

...Дежурный офицер поблагодарил нас за, как он выразился, гуманитарную акцию, и мы продолжили движение по назначению в порт Санкт-Петербург.

#алжир #спасение #максимка #моряки #капитан евгений приходько #северное речное пароходство #гибралтарский пролив #теплоход
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»