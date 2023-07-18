«Во сне он бредил и звал маму с папой»: российские моряки подняли на борт оказавшегося посреди моря алжирского мальчика

За три часа до подхода к месту обнаружения в эфире прошло оповещение от СКЦ Алжира (Спасательный координационный центр. — Примеч. Daily Storm) о терпящих бедствие и необходимости внимательного наблюдения.

Скорее всего, ситуация выглядела так: семья алжирцев (как это бывает в тех краях) решила испытать судьбу и в поисках лучшей жизни добраться на какой-нибудь лоханке до европейского берега. А чтобы не грести в жару, они пустились в плаванье лишь с наступлением сумерек. Всю ночь и день они гребли. Не знаю, чем — веслами, руками, а может, картонкой. Но вечером 12 числа они перевернулись или были перевернуты волной какого-нибудь проносившегося мимо крупногабаритного судна. Метров 300 в длину, 45 в ширину и с осадкой 15 метров «чемодан».

— То есть все погибли?

— Я не знаю. Потому что, когда мы сообщили в СКЦ Алжира, что подняли человека, первое, что услышали: «Ребенок?» Из чего следует, что кто-то из его собратьев по несчастью все-таки сумел выжить и пытался узнать о его судьбе. Возможно, родители или родитель.

Остальных могло разнести течением или чего похуже. Кто-то раньше, кто-то позже, но все они могли пойти ко дну.