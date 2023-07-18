«Во сне он бредил и звал маму с папой»: российские моряки подняли на борт оказавшегося посреди моря алжирского мальчика

Капитан теплохода «Сормовский-3063» Евгений Приходько поделился подробностями спасения алжирского мальчика, замеченного во время их следования в Гибралтарский пролив. Ребенок оказался один в открытом море и почти потерял надежду, что его найдут. Но небо решило иначе. «До утра он бы уже не дотянул, — говорит мужчина, — если бы не один счастливый случай!»
— Евгений Владимирович, расскажите, как это было?
— 13 июля 2023 года. 75 километров от алжирского берега. Район интенсивного судоходства — подходные маршруты к Гибралтарскому проливу. Температура воды +30 °C», температура воздуха +31 °C. Кромешная тьма (луна еще не взошла). Малозаметная, неметаллическая цель. Радар убирает такие с экранов как ненужные помехи.
За три часа до подхода к месту обнаружения в эфире прошло оповещение от СКЦ Алжира (Спасательный координационный центр. — Примеч. Daily Storm) о терпящих бедствие и необходимости внимательного наблюдения.
Скорее всего, ситуация выглядела так: семья алжирцев (как это бывает в тех краях) решила испытать судьбу и в поисках лучшей жизни добраться на какой-нибудь лоханке до европейского берега. А чтобы не грести в жару, они пустились в плаванье лишь с наступлением сумерек. Всю ночь и день они гребли. Не знаю, чем — веслами, руками, а может, картонкой. Но вечером 12 числа они перевернулись или были перевернуты волной какого-нибудь проносившегося мимо крупногабаритного судна. Метров 300 в длину, 45 в ширину и с осадкой 15 метров «чемодан».
— То есть все погибли?
— Я не знаю. Потому что, когда мы сообщили в СКЦ Алжира, что подняли человека, первое, что услышали: «Ребенок?» Из чего следует, что кто-то из его собратьев по несчастью все-таки сумел выжить и пытался узнать о его судьбе. Возможно, родители или родитель.
Остальных могло разнести течением или чего похуже. Кто-то раньше, кто-то позже, но все они могли пойти ко дну.
— А мальчик? Сколько времени он был в воде и что его спасло?
— С момента попадания за борт и до объявления о поиске могла пройти пара часов. И еще часа три после. Так что до утра он бы уже не дотянул. Хотя, как у них говорят: «Ин ша Аллах!» На все воля Божья!
А что помогло… Мальчишка был в спасательном круге. К тому же ему повезло. У нас сломалась система кондиционирования воздуха, поэтому на ходовом мостике несли вахту с открытыми иллюминаторами.
Увидев судно, парень истошно закричал. И вахтенный помощник капитана Алексей Белов тут же принял меры в соответствии с инструкцией «Человек за бортом».
Сколько разочарования, отчаянья, наверное, испытал этот пацан, сколько сомнений в существовании Бога, когда спасение вроде бы вот, рядом, а его не видят и проходят мимо! Напомню, что в этом районе интенсивное судоходство, и за пять часов мимо него прошло как минимум десяток кораблей. Но Аллах помог горе-морескитальцу, и его заметили...
Не знаю, какими словами описать его эмоции, когда парня осветили лучом прожектора, и он понял, что мы никуда не уйдем. И — какой мертвой, ледяной хваткой он вцепился в руку матроса Максима Потапова, когда за ним спустили дежурную поисково-спасательную шлюпку с людьми!
— Это просто готовый сюжет для книги!
— Кстати, одет он был вполне себе прилично. Новые кроссовки, шорты, футболка. Довольно упитанный. Не знаю, насколько плохо жилось его семье, что она пустилась в столь рискованное путешествие!
А уже на борту его — холодного, как из морозилки, и с пузырчатыми солнечными ожогами шеи, рук и ног — посадили на диван и стали отпаивать теплым чаем.
Он не мог двигаться. Парня трясло. Но благодаря судовому коку Светлане Новиковой мальчишку все-таки удалось успокоить и накормить. Светлана Иосифовна поменяла ему футболку, смазала ожоги и уложила спать.
— Он говорил, как его зовут? Откуда он родом и кто его родители?
— Он не говорил по-английски. Но на пальцах, белых от длительного пребывания в воде, показал, что ему 10 лет (хотя по виду 12). Звать его Мустафа, и он из Алжира.
Кстати, во сне он бредил и звал маму с папой. И мы приняли решение следовать к ближайшему порту Оран, чтобы передать его на берег. В европейские порты нам вход пока «заказан». Нас там заприколивают или арестовывают согласно принятым ими санкциям против РФ.
Поэтому уже в семь утра мы передали мальчишку на вышедший нам навстречу катер береговой охраны.
...Дежурный офицер поблагодарил нас за, как он выразился, гуманитарную акцию, и мы продолжили движение по назначению в порт Санкт-Петербург.