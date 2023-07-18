«Я спорт в целом приветствую»: военный священник рассказал, о чем молятся футбольные фанаты в зоне СВО

Священник согласился поделиться с корреспондентом Daily Storm деталями работы на новом поприще.





— Вы присутствуете там в статусе военного капеллана или каком-то ином?





— Скорее не военного капеллана, а священнослужителя, который близок для военнослужащих, для решения тех или иных духовных вопросов, которые возникают в зоне специальной военной операции.





— У вас уже был подобный опыт работы в зоне боевых действий?





— Нет, не было. Но небольшая подготовка, скорее теоретическая, есть у всех священнослужителей, которые в данный момент готовятся к поездкам в эту зону.





— Вы сами решили выбрать для себя именно 106-ю разведроту? Если да, то почему?





— Нет. Было указание, и я его воспринял скорее как необходимость послушания. Просто был сюда направлен.





— Любите ли вы сами футбол? Если да, то за кого болеете? Как относитесь к футбольному фанатизму и околофутболу?





— Я спорт в целом приветствую. Но не уделяю какого-то отдельного внимания хоккею, футболу или другим видам спорта. В целом он позитивно для меня приемлем.





— Что входит в ваши обязанности?





— В мои обязанности входит в первую очередь духовное общение с военнослужащими. Призываю солдат молиться и по возможности приобщаю к таинствам.





— Ходите ли вы вместе с солдатами в бой или находитесь всегда в безопасном месте далеко от линии соприкосновения с противником?





— Я в первую очередь полностью в распоряжении военного начальства, в данном случае комбата. Он либо приглашает, либо дает просто возможность находиться в подразделении.





— Как вас встретили в 106-й разведроте? Какие эмоции были у солдат при вашем появлении?





— На сегодняшний момент не все бойцы находятся в батальоне. Кто-то на передовой, кто-то на больничной койке. Но думаю, что находящиеся (чуть более 200 человек) в батальоне положительно отзываются о пребывании священника здесь. Это объясняется как минимум простым человеческим приветствием друг друга и банальным желанием приятного аппетита во время завтрака, обеда и ужина. Мы часто пересекаемся с бойцами.





— Расскажите, как возводили полевой храм?





— Все было очень спешно и чудно. Чудно — в смысле чудо Божие. Он был привезен и за два дня был полностью готов к богослужениям. В данном случае речь идет о малых службах.





— Много солдат обычно посещают службу?





— Если речь идет об обычном посещении, то по следам и свечам я вижу, что в храм заходят. Если речь идет об утренних и вечерних молитвах, это небольшое количество. Но, как говорится, малое семя приносит большой плод. На причастии были 19 человек, из них непосредственно причащались 16.





— О чем молятся и с какими просьбами обращаются к вам футбольные фанаты? Что просят перед боем? Есть ли в просьбах и мольбах околофутбольных солдат что-то особенное, с чем вы никогда ранее не встречались в работе?





— В основном обычная просьба — о родных и близких. Потому что здесь не хватает именно этой теплоты и ощущения тех, кто дорог, кто важен в жизни. А все остальное остается под грифом таинства исповеди.





— Представители 106-й роты рассказывали нам, что среди них есть неоязычники, буддисты и атеисты. Кто-то из неправославных к вам уже приходит пообщаться? Как вы относитесь к неоязычеству? Удалось кого-то приобщить к православию или даже крестить? Или, может быть, наоборот, даже были конфликты на почве веры?





— Конфликтов никаких не было. Общение обычно (происходит) со всеми. Люди открытые. Если есть вопросы, они задают. Если нет вопросов, я стараюсь своим примером показать принадлежность к христианству. Во всем остальном полагаюсь на волю Божью.





— А как к неоязычникам относитесь?





— Как к людям, которых еще не коснулся свет Христовой любви и веры.





— Стали ли с вашим приходом бойцы 106-й ближе к Богу?





— Я нахожусь здесь чуть более 10 дней (интервью было записано 14 июля), так что мне тяжело говорить. Оставим это все на волю Божью.





— На кого вы оставили храм в Одинцовском районе после вашей отправки в зону спецоперации?





— Все как и в военной жизн. Если один боец отсутствует, его заменяет другой. Точно так же и в жизни церковной.