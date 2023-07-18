Новости
Новости
St
«Я спорт в целом приветствую»: военный священник рассказал, о чем молятся футбольные фанаты в зоне СВО
По словам отца Александра, к нему относятся хорошо даже солдаты-неоязычники, которых «еще не коснулся свет Христовой любви» Коллаж: Daily Storm
Общество

«Я спорт в целом приветствую»: военный священник рассказал, о чем молятся футбольные фанаты в зоне СВО

По словам отца Александра, к нему относятся хорошо даже солдаты-неоязычники, которых «еще не коснулся свет Христовой любви»

Коллаж: Daily Storm

Ряды 106-го разведотряда «Москва», состоящего из футбольных фанатов, пополнились военным священником Александром Коноваловым. У него нет военного опыта, он не болеет ни за одну футбольную команду, но уже нашел общий язык с солдатами. Отец Александр рассказал Daily Storm, как ему удается нести слово Божие в зоне боевых действий, среди околофутбольщиков, часть из которых — неоязычники, буддисты и атеисты.  


Александр Коновалов — простой священник из Подмосковья. На протяжении долгих лет он служил настоятелем в храме Новомучеников и исповедников российских в поселке Заречье Одинцовского района. Местные жители высоко оценивали труд отца Александра. 


«Лучший храм, что я видел в своей жизни. Именно такой должна быть церковь. Огромная благодарность отцу Александру», — вот отзыв одного из посетителей храма.  


Однако этим летом священник решил покинуть обитель и отправиться в зону проведения специальной военной операции. Отца Александра закрепили не за простым подразделением, а за разведотрядом «Москва», состоящим из футбольных фанатов. 9 июля в официальном Telegram-канале отряда появилась видео, где Коновалов стоит в военной форме посреди полевого храма, сооруженного из подручных средств. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Ежедневно поминается весь личный состав батальона. Ежедневно поминаются бойцы, которые пали, Царствие им Небесное. Мы же снова и снова возносим молитвы господу о даровании крепости веры, мужества, стойкости и, конечно же, скорейшей победы», — рассказывает на видеозаписи отец Александр. 

Священник согласился поделиться с корреспондентом Daily Storm деталями работы на новом поприще.   


Вы присутствуете там в статусе военного капеллана или каком-то ином?


Скорее не военного капеллана, а священнослужителя, который близок для военнослужащих, для решения тех или иных духовных вопросов, которые возникают в зоне специальной военной операции.


У вас уже был подобный опыт работы в зоне боевых действий?


Нет, не было. Но небольшая подготовка, скорее теоретическая, есть у всех священнослужителей, которые в данный момент готовятся к поездкам в эту зону. 


Вы сами решили выбрать для себя именно 106-ю разведроту? Если да, то почему?


Нет. Было указание, и я его воспринял скорее как необходимость послушания. Просто был сюда направлен. 


Любите ли вы сами футбол? Если да, то за кого болеете? Как относитесь к футбольному фанатизму и околофутболу?


Я спорт в целом приветствую. Но не уделяю какого-то отдельного внимания хоккею, футболу или другим видам спорта. В целом он позитивно для меня приемлем.


Что входит в ваши обязанности?


В мои обязанности входит в первую очередь духовное общение с военнослужащими. Призываю солдат молиться и по возможности приобщаю к таинствам. 


Ходите ли вы вместе с солдатами в бой или находитесь всегда в безопасном месте далеко от линии соприкосновения с противником?


Я в первую очередь полностью в распоряжении военного начальства, в данном случае комбата. Он либо приглашает, либо дает просто возможность находиться в подразделении.


Как вас встретили в 106-й разведроте? Какие эмоции были у солдат при вашем появлении?


На сегодняшний момент не все бойцы находятся в батальоне. Кто-то на передовой, кто-то на больничной койке. Но думаю, что находящиеся (чуть более 200 человек) в батальоне положительно отзываются о пребывании священника здесь. Это объясняется как минимум простым человеческим приветствием друг друга и банальным желанием приятного аппетита во время завтрака, обеда и ужина. Мы часто пересекаемся с бойцами. 


Расскажите, как возводили полевой храм?


Все было очень спешно и чудно. Чудно — в смысле чудо Божие. Он был привезен и за два дня был полностью готов к богослужениям. В данном случае речь идет о малых службах. 


Много солдат обычно посещают службу?


Если речь идет об обычном посещении, то по следам и свечам я вижу, что в храм заходят. Если речь идет об утренних и вечерних молитвах, это небольшое количество. Но, как говорится, малое семя приносит большой плод. На причастии были 19 человек, из них непосредственно причащались 16. 


О чем молятся и с какими просьбами обращаются к вам футбольные фанаты? Что просят перед боем? Есть ли в просьбах и мольбах околофутбольных солдат что-то особенное, с чем вы никогда ранее не встречались в работе?


В основном обычная просьба — о родных и близких. Потому что здесь не хватает именно этой теплоты и ощущения тех, кто дорог, кто важен в жизни. А все остальное остается под грифом таинства исповеди. 


Представители 106-й роты рассказывали нам, что среди них есть неоязычники, буддисты и атеисты. Кто-то из неправославных к вам уже приходит пообщаться? Как вы относитесь к неоязычеству? Удалось кого-то приобщить к православию или даже крестить? Или, может быть, наоборот, даже были конфликты на почве веры?


Конфликтов никаких не было. Общение обычно (происходит) со всеми. Люди открытые. Если есть вопросы, они задают. Если нет вопросов, я стараюсь своим примером показать принадлежность к христианству. Во всем остальном полагаюсь на волю Божью.


А как к неоязычникам относитесь? 


Как к людям, которых еще не коснулся свет Христовой любви и веры.


Стали ли с вашим приходом бойцы 106-й ближе к Богу?


Я нахожусь здесь чуть более 10 дней (интервью было записано 14 июля), так что мне тяжело говорить. Оставим это все на волю Божью. 


На кого вы оставили храм в Одинцовском районе после вашей отправки в зону спецоперации? 


Все как и в военной жизн. Если один боец отсутствует, его заменяет другой. Точно так же и в жизни церковной. 

#язычество #футбольные фанаты #христианство #священник #сво #военные священники
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»