Новости
Новости 18+
St
Легендарную «Пятерочку» в Судже показали на выставке диорам в Белгороде
18+
Удивительные работы создает уроженец города Денис Сьянов Диорама "Пятерочка" в Судже"
Фоторепортаж

Легендарную «Пятерочку» в Судже показали на выставке диорам в Белгороде

Удивительные работы создает уроженец города Денис Сьянов

Диорама "Пятерочка" в Судже" Фото: Daily Storm

В Белгородском историко-краеведческом музее на выставке диорам*, посвященных специальной военной операции, показали знаменитую «Пятерочку» в Судже и другие композиции, которые детально отражают жизнь в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях. Daily Storm оценил работы мастера, инженера Дениса Сьянова.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
Диорама «Пятерочка» в Судже»
Диорама «Пятерочка» в Судже» Фото: Daily Storm

«В 2024-м Курская область подверглась вражеским атакам ВСУ. Одна из диорам — «Пятерочка» в Судже, оккупированная ВСУ». Очень сложная, трудная и кропотливая работа. Надписи на магазине появлялись постепенно. Сначала одни, затем другие», — рассказала Daily Storm завотделом учета и хранения фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея Ирина Овчинникова.


Она подчеркнула, что изображения объекта автор искал в репортажах, сюжетах, чтобы разглядеть новые надписи и «максимально придать правдоподобности». Овчинникова заявила, что люди «отмечают максимальное сходство этой работы», 


Магазин «Пятерочка» в Судже стал популярным у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после захвата города. Они фотографировались на его фоне. 

Помимо продуктового магазина, в экспозиции представлены диорамы «Мобилизация 2022 года», «Ракетная опасность» и другие миниатюры на военную тематику. Кроме того, художник представил работы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а также мирной жизни Белгородской области. 


Денис Сьянов родился в 1983 году, окончил школу №42 в Белгороде. «Белгородской правде» он рассказывал, что в детстве вместе с отцом занимался сборкой и покраской моделей кораблей, самолетов и техники, которые отец привозил из командировок. Затем занялся историческими реконструкциями и миниатюрным моделированием. 


*Диорама — один из видов макетов, в котором большую роль играют детали. Цель диорамы — воссоздание того или иного исторического события.

#музей #курск #белгород #сво #суджа
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...