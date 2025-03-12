Легендарную «Пятерочку» в Судже показали на выставке диорам в Белгороде

В Белгородском историко-краеведческом музее на выставке диорам*, посвященных специальной военной операции, показали знаменитую «Пятерочку» в Судже и другие композиции, которые детально отражают жизнь в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях. Daily Storm оценил работы мастера, инженера Дениса Сьянова.
«В 2024-м Курская область подверглась вражеским атакам ВСУ. Одна из диорам — «Пятерочка» в Судже, оккупированная ВСУ». Очень сложная, трудная и кропотливая работа. Надписи на магазине появлялись постепенно. Сначала одни, затем другие», — рассказала Daily Storm завотделом учета и хранения фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея Ирина Овчинникова.
Она подчеркнула, что изображения объекта автор искал в репортажах, сюжетах, чтобы разглядеть новые надписи и «максимально придать правдоподобности». Овчинникова заявила, что люди «отмечают максимальное сходство этой работы»,
Магазин «Пятерочка» в Судже стал популярным у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после захвата города. Они фотографировались на его фоне.
Помимо продуктового магазина, в экспозиции представлены диорамы «Мобилизация 2022 года», «Ракетная опасность» и другие миниатюры на военную тематику. Кроме того, художник представил работы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а также мирной жизни Белгородской области.
Денис Сьянов родился в 1983 году, окончил школу №42 в Белгороде. «Белгородской правде» он рассказывал, что в детстве вместе с отцом занимался сборкой и покраской моделей кораблей, самолетов и техники, которые отец привозил из командировок. Затем занялся историческими реконструкциями и миниатюрным моделированием.
*Диорама — один из видов макетов, в котором большую роль играют детали. Цель диорамы — воссоздание того или иного исторического события.