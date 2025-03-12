Легендарную «Пятерочку» в Судже показали на выставке диорам в Белгороде

«В 2024-м Курская область подверглась вражеским атакам ВСУ. Одна из диорам — «Пятерочка» в Судже, оккупированная ВСУ». Очень сложная, трудная и кропотливая работа. Надписи на магазине появлялись постепенно. Сначала одни, затем другие», — рассказала Daily Storm завотделом учета и хранения фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея Ирина Овчинникова.





Она подчеркнула, что изображения объекта автор искал в репортажах, сюжетах, чтобы разглядеть новые надписи и «максимально придать правдоподобности». Овчинникова заявила, что люди «отмечают максимальное сходство этой работы»,





Магазин «Пятерочка» в Судже стал популярным у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после захвата города. Они фотографировались на его фоне.