«Я выбежал из кустов, начал заводить мотоцикл, и по мне стали стрелять»

«У нас начались обстрелы, а мама с двумя дочками пошла пешком. Мы с братом стали волноваться и поехали искать маму», — рассказывает 18-летний Сергей Федоровских. Именно он чуть позднее вынесет из-под обстрела своего 14-летнего брата Артема.





«Мы проехали до конца улицы в другое село, ее не было. Мы опять вернулись, начали разворачиваться, чтобы поехать в другое село, а в нас стали стрелять. Я почувствовал, что брат стал падать с мотоцикла. В итоге остановился, начал его с мотоцикла снимать, потащил в кусты. Хотели бежать, но ему было больно, и я понял, что не получится никак, да и далеко. Я оставил брата, а сам из кустов за мотоциклом пошел. Пока начал заводить, по мне опять стали стрелять из кустов. Из ружья какого-то, но не попали. Я завел, подъехал, уложил брата и мы быстро поехали в соседнее село к бабушке. Оттуда в Большесолдатск отправили, потом в Курск, там уже брату сделали операцию», — рассказывает он.





Сейчас Артем в гипсе. На нем детвора сделала подбадривающие надписи: «Станцуем?.. Зажжем, ну чо?»