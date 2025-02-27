На зону со школьной скамьи: за что сидел бывший боец СВО, убивший и изнасиловавший девушку с синдромом Дауна в Санкт-Петербурге

Один из собутыльников рассказал Усачеву историю о том, как его знакомого избили и ограбили некие Яша, Хохол и Сережа. Усачев узнал, где именно живут обидчики, и пошел разбираться.





Выпивший мужчина пришел в заброшенное здание. Поднялся на второй этаж, но не нашел ни Хохла, ни Яшу, ни Сережу. Однако встретил человека, которого в материалах дела называют Максом. Ему было 45-50 лет. Что конкретно связывало убийцу и жертву — неясно. В приговоре Макса называют «малознакомым» Усачева.





Парень разбудил мужчину и начал выяснять, он ли ограбил друга, на что Макс ответил в грубой форме. Молодой человек рассердился и начал наносить удары ножом.





Как позже установили эксперты, Усачев нанес 23 удара в области головы, груди, туловища и верхних конечностей. Критическими оказались пять из них. Парень проткнул мужчине левое легкое, диафрагму и повредил аорту, самую крупную артерию в организме. Из-за внутренней и наружной кровопотери Макс скончался.





После совершенного преступник вернулся в гараж к своим друзьям с окровавленными руками, следует из материалов дела. Он подошел к своему другу, обнял его и сказал, что разобрался с обидчиком их общего знакомого. Собутыльники продолжили пить. А затем Усачев ушел из гаража.





Через пять дней он пришел в полицию и написал явку с повинной. Сначала парень придерживался версии о разборках из-за ограбления. Однако в суде убийца изменил свои показания. Он подчеркнул, что Макс угрожал скинуть Усачева с балкона, но не успел. Якобы парень подобрал на месте нож и нанес удары мужчине. Свидетели же говорили, что Усачев, уходя из гаража, прихватил с собой нож.





В итоге суд счел, что убийца таким образом хотел подать произошедшее как защиту и смягчить свое наказание. Позже Усачев отказался от противоречивых показаний и подтвердил данные предварительного следствия. Расхождения в показаниях он объяснил плохой памятью.





Приговор был оглашен в 2020 году.





Разбойник





Свой криминальный путь Андрей Усачев начал еще в совсем юном возрасте. В 2015 году, когда он еще был несовершеннолетним, Цимлянский районный суд Ростовской области осудил его на год и шесть месяцев по 226-й статье УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Изначально срок был условным, однако впоследствии его сменили на реальное заключение в колонии для несовершеннолетних.