На зону со школьной скамьи: за что сидел бывший боец СВО, убивший и изнасиловавший девушку с синдромом Дауна в Санкт-Петербурге

В конце февраля в Санкт-Петербурге произошло резонансное преступление. В городе была изнасилована и убита женщина с синдромом Дауна. Главный подозреваемый — Андрей Усачев, бывший участник боевых действий, который отправился на СВО из колонии. Свой преступный путь он начал еще несовершеннолетним. К 23 годам за его плечами могло быть как минимум пять судимостей, в том числе за убийство. Детали некоторых преступлений выяснил Daily Storm.
Заступник
Андрей Усачев, по данным Daily Storm, в зоне боевых действий носил позывной Фокс, но свои называли его Петарда. Мужчина принимал участие в спецоперации с 2022 года. В сражениях солдат получил два ранения. В июле того же года ему прострелили ногу, а в ноябре осколками от взрыва Усачеву поранило ногу и ягодицу. На СВО он поехал из ИК-7 Санкт-Петербурга, где отбывал девятилетний срок за убийство.
Усачев совершил преступление летом 2019 года. В один из июльских дней 21-летний парень выпивал с друзьями в гараже, который находился в Красносельском районе Северной столицы, следует из материалов дела.
Один из собутыльников рассказал Усачеву историю о том, как его знакомого избили и ограбили некие Яша, Хохол и Сережа. Усачев узнал, где именно живут обидчики, и пошел разбираться.
Выпивший мужчина пришел в заброшенное здание. Поднялся на второй этаж, но не нашел ни Хохла, ни Яшу, ни Сережу. Однако встретил человека, которого в материалах дела называют Максом. Ему было 45-50 лет. Что конкретно связывало убийцу и жертву — неясно. В приговоре Макса называют «малознакомым» Усачева.
Парень разбудил мужчину и начал выяснять, он ли ограбил друга, на что Макс ответил в грубой форме. Молодой человек рассердился и начал наносить удары ножом.
Как позже установили эксперты, Усачев нанес 23 удара в области головы, груди, туловища и верхних конечностей. Критическими оказались пять из них. Парень проткнул мужчине левое легкое, диафрагму и повредил аорту, самую крупную артерию в организме. Из-за внутренней и наружной кровопотери Макс скончался.
После совершенного преступник вернулся в гараж к своим друзьям с окровавленными руками, следует из материалов дела. Он подошел к своему другу, обнял его и сказал, что разобрался с обидчиком их общего знакомого. Собутыльники продолжили пить. А затем Усачев ушел из гаража.
Через пять дней он пришел в полицию и написал явку с повинной. Сначала парень придерживался версии о разборках из-за ограбления. Однако в суде убийца изменил свои показания. Он подчеркнул, что Макс угрожал скинуть Усачева с балкона, но не успел. Якобы парень подобрал на месте нож и нанес удары мужчине. Свидетели же говорили, что Усачев, уходя из гаража, прихватил с собой нож.
В итоге суд счел, что убийца таким образом хотел подать произошедшее как защиту и смягчить свое наказание. Позже Усачев отказался от противоречивых показаний и подтвердил данные предварительного следствия. Расхождения в показаниях он объяснил плохой памятью.
Приговор был оглашен в 2020 году.
Разбойник
Свой криминальный путь Андрей Усачев начал еще в совсем юном возрасте. В 2015 году, когда он еще был несовершеннолетним, Цимлянский районный суд Ростовской области осудил его на год и шесть месяцев по 226-й статье УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Изначально срок был условным, однако впоследствии его сменили на реальное заключение в колонии для несовершеннолетних.
Daily Storm не удалось найти материалы на сайте Цимлянского районного суда. Однако в распоряжении редакции есть решение суда по другому делу. Оно касается преступления, совершенного после первой отсидки. Действие происходило уже в Санкт-Петербурге.
В 2017 году 18-летний парень вышел на свободу из воспитательной колонии. На третий месяц свободной жизни он и его друг решили ограбить случайного прохожего, следует из материалов Красносельского районного суда Санкт-Петербурга. Жертвой оказался 17-летний подросток.
Усачев со спины обхватил парня за горло и начал бить его по голове и шее. Подельник в это время нанес удар юноше в живот. Преступник повалил свою жертву на землю, и подросток потерял сознание. Но Усачеву этого было недостаточно. Он ударил неподвижного юношу ногой в грудь.
Подельники забрали выпавший из кармана жертвы смартфон. Затем злоумышленники обыскали парня. Нашли наручные часы, наушники, серебряную цепочку с крестиком и кошелек с деньгами и банковской картой. Когда Усачев обнаружил ее, он потребовал парня назвать пин-код и начал бить подростка по лицу. Награбили подельники без малого на 39 тысяч рублей, говорится в приговоре суда.
Среди вещественных доказательств из украденного указаны только мобильный телефон и цепочка из металла. Куда делись часы, наушники и крестик, в документе не сказано. Также следствие установило, что с карточки преступники похитили три тысячи рублей.
Усачев признал свою вину. В начале 2018 года судья приговорил его к двум годам общего режима.
По данным Daily Storm, Андрей Усачев мог быть также судим по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ) и по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Как сообщали СМИ, мужчина приехал с СВО в Санкт-Петербург на лечение. Однако Усачев решил не возвращаться на фронт и подался в бега. 24 февраля он изнасиловал и убил 43-летнюю женщину с синдромом Дауна. Подозреваемого поймали через два дня. При себе у насильника нашли куртку и драгоценности убитой.
Daily Storm пообщался со знакомой Усачева. Она рассказала, что мужчина никому не говорил, что дезертировал с СВО, и представлялся полицейским. Женщина с синдромом Дауна оказалась его соседкой.