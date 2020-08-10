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Беспорядки охватили Белоруссию в ночь после выборов президента
Власть

Беспорядки охватили Белоруссию в ночь после выборов президента

Столкновения митингующих с милицией и отрядами ОМОНа начались более чем в 10 городах

Столкновения митингующих с милицией и отрядами ОМОНа начались более чем в 10 городах undefined
Радыё Свабода @ Youtube

"Время Ч" для противников Александра Лукашенко настало 9 августа после 22:00. Вечером после закрытия избирательных участков активные сторонники оппозиционных кандидатов вышли на улицы крупных белорусских городов. Начались стычки с милицией. В центре внимания Минск, Гродно, Гомель, Барановичи, Орша, Витебск, Жодино, Брест. Корреспондент Daily Storm находится в Минске и сообщил о первых раненых среди митингующих. ОМОН применил слезоточивый газ и пластиковые пули.


Интернет в центре столицы Белоруссии работает со сбоями, но новые видео столкновений постоянно появляются в соцсетях и Telegram-каналах.


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Протестующие в Минске начали собираться после закрытия избирательных участков. На улицы вышли тысячи людей. Затем наиболее заметные события развернулись у стелы "Минск - город-герой". Толпа скандировала "Уходи!", группа людей попыталась построить баррикады из мусорных баков. Милиция применила светошумовые гранаты и водометы, установленные на специальных автомобилях. Их в центр города перебросили еще днем.


"Интернета нет... ОМОН стреляет пластиковыми пулями, есть много раненых. Один парень, возможно, уже труп. Митингующих вытеснили на улицу Немига", - рассказал корреспондент Daily Storm. Раненые, по его словам, вынуждены прятаться в подъездах домов. Около полуночи люди не покидали центр Минска.








Данные общенационального экзит-пола говорят о безоговорочной победе Лукашенко — более 80% голосов по данным Центризбиркома. Однако оппозиционные Telegram-каналы распространили результаты опросов на выходе с избирательных участков, кардинально отличающиеся от цифр ЦИК. Утверждалось, что 72% проголосовавших поддержали главную соперницу Александра Лукашенко Светлану Тихановскую — супругу ранее задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского. По данным официального экзит-пола, Тихановская набрала только 7% голосов. Явка на участки, по подсчетам ЦИК, достигла 84%.


Представители предвыборного штаба Светланы Тихановской заявили, что оппозиция не будет призывать людей к активным протестам. Сама Тихановская заявила, что будет оспаривать результаты выборов. Она также обратилась с призывом к силовикам и всем, кто ее поддержал на выборах.




Фото и видео с мест столкновений с ОМОНом публикуют белорусские пользователи соцсетей, Telegram-каналы, обновляются страницы СМИ в соцсетях. При этом сайты многих интернет-изданий работают с перебоями. Сообщается о масштабных сбоях у интернет-провайдеров. Ранее государственные органы страны заявили, что в день выборов их сайты подверглись ddos-атакам.


В центре Минска около часа ночи продолжают оставаться митингующие. ОМОН не предпринимает активных действий. Люди начали скандировать "Опускай щиты!", призывая силовиков перейти на их сторону и не защищать интересы власти. В Telegram-каналах сообщалось, что сотрудники милиции не стали разгонять толпу в городе Жодино под Минском, в Кобрине Брестской области, а на видео из Барановичей бойцы ОМОНа отступили под натиском толпы.



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