Беспорядки охватили Белоруссию в ночь после выборов президента

"Время Ч" для противников Александра Лукашенко настало 9 августа после 22:00. Вечером после закрытия избирательных участков активные сторонники оппозиционных кандидатов вышли на улицы крупных белорусских городов. Начались стычки с милицией. В центре внимания Минск, Гродно, Гомель, Барановичи, Орша, Витебск, Жодино, Брест. Корреспондент Daily Storm находится в Минске и сообщил о первых раненых среди митингующих. ОМОН применил слезоточивый газ и пластиковые пули.





Интернет в центре столицы Белоруссии работает со сбоями, но новые видео столкновений постоянно появляются в соцсетях и Telegram-каналах.