Брат за брата. История справедливоросса, помогающего своему близнецу избраться в депутаты от «Единой России»

Андрей Юганов — житель небольшого городка Сортавала, расположенного в Республике Карелия — решил баллотироваться в качестве мундепа на предстоящих выборах 2023 года. Мужчина хорошо разбирается в финансах. Кроме того, он участвовал в Чеченской кампании и в СВО. Идти на выборы Юганов планирует от «Единой России». Все бы ничего, но помогать в выдвижении кандидатуры ему будет брат-близнец Антон, у которого уже есть депутатский мандат. Правда, «Справедливой России — За правду».
«В свое время спали в одной кровати. Играли вместе, дрались вместе, веселились вместе, зарабатывали вместе, учились всегда вместе. Сколько я знаю близнецов, они ничем не отличаются от нас — все также живут вместе, все пополам», — вспоминает детство в беседе с Daily Storm депутат от СРЗП Антон Юганов.
Как и все близнецы, в детстве ребята были не разлей вода. Братья были похожи во всем и, естественно, внешне, поэтому Югановых путали. Иногда это играло мальчикам на руку.
«В школе нас учителя путали, не без этого. Но мы особо этим не пользовались, за исключением пары экзаменов. Если вы не знали, так все близнецы делают», — смеется Антон Юганов.
Братья-близнецы хотели построить военную карьеру, но тут их пути разошлись. Если Андрею удалось попасть в ряды Вооруженных сил, то Антона не взяли по состоянию здоровья.
Будучи гражданским, Антон решил выучиться на юриста. Затем устроился работать судебным приставом в военное подразделение. В 2020 году он избрался в горсовет Сортавалы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).
Андрей сейчас работает в карельском МЧС. До этого мужчина успел принять участие в Чеченской войне, а в 2022 году — в спецоперации на Украине. Там он был в качестве добровольца, но о своем боевом опыте Андрей Юганов предпочитает не говорить.
«Подписал бумаги о неразглашении», — объяснил он корреспонденту Daily Storm.
И вот, спустя годы, пути братьев вновь пересеклись. На этот раз поспособствовала политика. В апреле 2023 года в городе Сортавала пройдут довыборы в местный совет депутатов. Андрей Юганов выдвинулся кандидатом от «Единой России».
Мужчину не смущает, что его близнец Антон является депутатом от оппонентов — «Справедливой России — За правду». Как признается Daily Storm сам эсер, в СРЗП не стали выдвигать никаких кандидатов на довыборы. Поэтому решено было обратиться к единороссам.
«Выдвигаемся не с целью какого-то противостояния (между собой — Примеч. Daily Storm). Скорее ради экономии денежных средств, потому что у «Единой России» денег чуть больше, чем у «Справедливой России». В любом случае у «Единой России» противовес в совете, потому что их большинство, и даже один дополнительный голос у «Справедливой России» этого не изменит. Может, они (СРЗП. — Примеч. Daily Storm) в чем-то и правы, что не тратят на эту кампанию денежные средства, потому что смысла как такового и нет», — объяснил Антон Юганов.
Антон подчеркнул, что сам попросил брата баллотироваться, поскольку нуждался в его поддержке на политическом фронте. Ведь Андрей не только ветеран боевых действий, но и просто хороший тыловик, который разбирается в финансах. Это по достоинству оценили местные единороссы, отмечает эсер.
«Андрей был на Украине и связался с нами насчет того, что надо помочь добровольцам. Я обращался к «Справедливой России» и к «Единой России». Представители «Единой России» почему то не стали задавать вопросов, с какой я партии и чем занимаюсь, и без лишних слов собрали помощь. Заместитель председателя реготделения партии с нами на своей машине ее повез. Я Андрею сказал: «Иди к ним. Потому что ребята действуют, и тебе будет приятно». Я их познакомил, они пообщались и рассмотрели план, что Андрей как кандидатура довольно-таки хорош», — рассказал Антон Юганов.
Андрей Юганов признался в разговоре с Daily Storm, что не очень хотел идти на выборы. Но что поделать, когда просит родной брат близнец? Не оставаться же в стороне!
«С братом мы в едином русле думаем, мы с ним общественники. Основное наше направление — работа со школами и детскими домами. У него больше юридическое направление, у меня бухгалтерское. За некоторыми вопросами он обращается ко мне. Предложил, чтоб мы вместе работали. Оказывали поддержку друг другу как братья — он меня поддерживает, а я его», — сказал кандидат в депутаты.
В случае победы Андрея на выборах от «Единой России», уверен его брат Антон, у них не будет конфликта интересов на политической арене. Ведь они с рождения ладят.
«Конфликтов с братом-близнецом у меня в принципе не может быть, потому что я с ним с рождения вместе. Мы не партийные люди, партийные билеты не получали. Цель — не партию провести, а принести благо для города», — убежден действующий депутат.
По мнению Антона Юганова, у депутата в местном совете очень скудные возможности, поэтому у фракций даже нет поводов для противоборств.
«Вопрос, избираемый или назначаемый глава администрации в совете, был решен новым федеральным законом. После этого стало ясно, что нет смысла борьбы, все идет на благо города. Конфликта между СЗРП и «Единой Россией» в Совете депутатов нет. Вопросы, которые мы можем принять, скудные — бюджет и распределение земель», — констатировал Антон Юганов.
Будут ли близнецы подменять друг друга на заседаниях горсовета, как когда-то в школьные годы? Братья уверены, что сделать этого не получится.
«Близнецы очень разные люди. Может, когда маленькие дети, еще похожи, а во взрослой жизни это внешне два разных человека, спутать нельзя. Те люди, которые с вами близко общаются, знают что я — это я, а брат — это брат. Нас с братом никто из близких и знакомых никогда не путал», — развенчал миф Андрей Юганов.