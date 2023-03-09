Брат за брата. История справедливоросса, помогающего своему близнецу избраться в депутаты от «Единой России»

Андрей Юганов — житель небольшого городка Сортавала, расположенного в Республике Карелия — решил баллотироваться в качестве мундепа на предстоящих выборах 2023 года. Мужчина хорошо разбирается в финансах. Кроме того, он участвовал в Чеченской кампании и в СВО. Идти на выборы Юганов планирует от «Единой России». Все бы ничего, но помогать в выдвижении кандидатуры ему будет брат-близнец Антон, у которого уже есть депутатский мандат. Правда, «Справедливой России — За правду».





«В свое время спали в одной кровати. Играли вместе, дрались вместе, веселились вместе, зарабатывали вместе, учились всегда вместе. Сколько я знаю близнецов, они ничем не отличаются от нас — все также живут вместе, все пополам», — вспоминает детство в беседе с Daily Storm депутат от СРЗП Антон Юганов.





Как и все близнецы, в детстве ребята были не разлей вода. Братья были похожи во всем и, естественно, внешне, поэтому Югановых путали. Иногда это играло мальчикам на руку.





«В школе нас учителя путали, не без этого. Но мы особо этим не пользовались, за исключением пары экзаменов. Если вы не знали, так все близнецы делают», — смеется Антон Юганов.





Братья-близнецы хотели построить военную карьеру, но тут их пути разошлись. Если Андрею удалось попасть в ряды Вооруженных сил, то Антона не взяли по состоянию здоровья.





Будучи гражданским, Антон решил выучиться на юриста. Затем устроился работать судебным приставом в военное подразделение. В 2020 году он избрался в горсовет Сортавалы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).





Андрей сейчас работает в карельском МЧС. До этого мужчина успел принять участие в Чеченской войне, а в 2022 году — в спецоперации на Украине. Там он был в качестве добровольца, но о своем боевом опыте Андрей Юганов предпочитает не говорить.





«Подписал бумаги о неразглашении», — объяснил он корреспонденту Daily Storm.