Минцифры планирует потратить 190 миллионов рублей на развитие Fan ID в 2023 году

Министерство цифрового развития планирует потратить в 2023 году 190 миллионов рублей на развитие системы Fan ID. Это указано в плане-графике, на который обратил внимание Daily Storm. Сейчас паспорта болельщиков пытается частично отменить КПРФ.





«Выполнение работ по развитию информационной системы идентификации болельщиков» Минцифры внесло в план 3 марта 2023 года, следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок. Детали пока не известны, поскольку ведомство еще не опубликовало проект контракта.





Согласно другому контракту, который Министерство цифрового развития подписало в конце 2022 года, в ведомстве уделяют большое внимание проекту.





По заказу Минцифры «Ростелеком» обслуживает сервис «Госуслуги. Карта болельщика». Как говорится в техзадании, исполнитель должен не только поддерживать производительность приложения, но и отслеживать отзывы о его работе в социальных сетях и медиа.





Как указано в контракте, дважды в день специалисты «Ростелекома» должны искать отзывы по ключевым словам: «карта болельщика», «fan id», «фан айди» и «паспорт болельщика». В мониторинг включены СМИ, блоги, социальные сети, а также магазины приложений Google Play, App Gallery, App Store и RuStore.





Подрядчик предоставляет отчеты. Они поделены на четыре категории: положительные, нейтральные, отрицательные и вопросительные.





Согласно приоритетности электронных государственных сервисов, которая также указана в этом договоре, «Госуслуги. Карта болельщика» находится во второй категории (всего их три). Это значит, что специалисты должны отвечать на вопросы пользователей о работе приложения максимум в течение 16 рабочих часов.





Сейчас депутаты от КПРФ пытаются отменить так называемые паспорта болельщиков на внутренних турнирах.





Пресс-секретарь партии Александр Ющенко заявил, что «на внутренние соревнования он [Fan ID] не нужен». Он уточнил, что депутаты от КПРФ предлагают оставить паспорт болельщика только для крупных международных турниров и чемпионатов. Причиной необходимости отмены Fan ID, по словам представителя партии, стало снижение интереса россиян к футболу после введения дополнительного слежения за фанатами.





По данным Sports.ru, в среднем посещаемость клубов первой волны Fan ID уменьшилась в четыре раза по сравнению с доковидным сезоном.





Спортивные журналисты пишут, что на введение «Карты болельщика» могли потратить более 770 миллионов рублей. Эту сумму ранее озвучивал заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров. Большой статьей затрат из федерального бюджета, по информации издания, стала установка дополнительных турникетов, видеокамер и другого техоборудования на стадионах страны.