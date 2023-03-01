«Таким людям нужно дать интересный вызов». Алексей Нечаев объяснил, почему Кудрин до сих пор не вступил партию «Новые люди»

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал о планах организации на 2023 год. В беседе с Daily Storm он заявил, что не ведет с экс-главой Счетной палаты Алексеем Кудриным переговоров о его вступлении в партию. По словам Нечаева, таким профессионалам надо не просто выдавать партбилет, а предоставить «интересный вызов». Также «Новые люди» готовы к объединению с Партией Роста и ее лидером Борисом Титовым, если они сами того захотят. Более того, Нечаев анонсировал скорые кадровые перестановки в аппарате партии.





— Действительно ли сейчас идут переговоры с Алексеем Кудриным на тему его выдвижения в качестве кандидата в президенты?





— Кто говорил, что такие переговоры идут?





— Есть такая цитата (ее озвучил сам Нечаев. — Примеч. Daily Storm): «Его участие в публичной политике ограничивает корпоративная этика. По взглядам он нам очень близок. Всему свое время».





— Действительно такая цитата есть. В ней все и сказано. При чем здесь переговоры?





— То есть вы не обсуждали с ним участие в выборах?





— Нет, не обсуждали. Кудрина я знаю, он нас знает. Мы понимаем, кто мы друг для друга. Помните когда (Сергей) Гуриев возглавлял ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития. — Примеч. Daily Storm), он не давал комментариев. Это и есть корпоративная этика. Что-то про Кудрина говорить и комментировать — это просто некрасиво по отношению к нему. Его пост не предполагает, что сейчас он может (баллотироваться).





— То есть, если он покинет все руководящие посты, то вы сможете его рассмотреть в качестве кандидата?





— Это не так работает. Это как если бы вы сказали чужой жене — слушай, вот если ты сейчас уйдешь от своего, то выходи за меня. Можно по морде получить. Люди так не живут, это все деликатнее гораздо. Поэтому разговор о том, ведем мы переговоры или не ведем, — это не так устроено.





— Ничто не мешает взять его в партию просто в качестве члена. Но до сих пор такого предложения не было, я так понимаю?





— Он большой человек. Таким людям нужно дать интересный вызов. Не знаю, что вы имеете в виду под «просто членом».





— Просто вручить партбилет.





— Мы не в советское время живем. Я надеюсь, что, например, ЛДПР позвала Бута не просто стать членом, а что-то сделать. Поэтому нужно дать человеку интересный вызов. Вон Борис Юрьевич (Титов — председатель Партии Роста. — Примеч. Daily Storm) набрал «просто членов» — и что? Никто не прошел.





— Как раз по поводу Бориса Титова, ранее в ваших партиях подтверждали, что вели переговоры о слиянии. Сейчас появились подвижки в этом вопросе?





— У Бориса Титова полгода назад закончился срок на посту омбудсмена. При этом надо отдать ему должное, что он за 10 лет многое сделал и продолжает лямку тянуть, потому что никто не сменил его на этой позиции. Сейчас ему просто не до этого. Зачем нам его дергать: «Борис Юрьевич, как дела?» Мы и так идем своим ходом. При этом есть в Партии Роста много интересных людей, включая самого Бориса Юрьевича. Если они решат, что им это нужно, мы по-прежнему готовы к любым переговорам и объединению. Потому что там есть много людей, которым интересна политика, интересно расти.





Мы открыты, с симпатией относимся к ним и к Партии дела, Партии прямой демократии. Ребята умные, интересные, повестка интересная, мы их повестку не тырим. Есть и в «Яблоке» интересные люди. Не исключаю какие-то альянсы, кооперации. Но года два назад наши переговоры с Партией Роста были на равных. А сейчас видно, кто прошел в Госдуму и кто не прошел. И выборы в 2023 году что-то покажут. То, что мы друг другу не мешаем, — это хорошо. То, что как-то кооперируемся, — да. Жизнь — это не «объединились — не объединились». Есть много других форм кооперации.





— Кто вместо Олега Захарова будет новым руководителем аппарата партии? Будет ли кто-то менять временно исполняющего обязанности Айрата Ахметзянова?





— Конечно, будет. В течение месяца, я надеюсь, будет известно. Интересный человек. Ждем, когда его отпустят с предыдущей работы.





— Экс-политтехнологи «НЛ» Алексей Чадаев и Сергей Малахов сейчас работают над предвыборной кампанией ЛДПР. Кто из политтехнологов сейчас будет работать на вас?





— Главным технологом компании в 2021 году был Юрий Воротников. Но, к сожалению, умер за две недели до выборов, и кампанией руководил Владислав Даванков как глава исполкома. У нас есть люди с политтехнологическим опытом. У нас свой сильный исполком, на его базе сделаем штаб. Была кампания губернаторская в Екатеринбурге. Кто был политтехнолог? Не было! Рейтинг был 12%, набрали 7%. Идея, что нужны технологи, очень перегрета самими технологами.





— А Евгений Минченко, к примеру?





— Минченко — очень интересный политический советник и технолог. Мы с ним сотрудничали зимой 2020-2021 года плодотворно. Сейчас общаемся.





— Никак не работает сейчас с партией?





— Да, не работает. Но при этом он один из умнейших людей с огромным международным опытом. Если будут хитрые задачи, интересно будет и дальше посотрудничать. Если бы были задачи под Чадаева с Малаховым, мы бы и их привлекли. Это хорошие результативные люди.