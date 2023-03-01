«Таким людям нужно дать интересный вызов». Алексей Нечаев объяснил, почему Кудрин до сих пор не вступил партию «Новые люди»

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал о планах организации на 2023 год. В беседе с Daily Storm он заявил, что не ведет с экс-главой Счетной палаты Алексеем Кудриным переговоров о его вступлении в партию. По словам Нечаева, таким профессионалам надо не просто выдавать партбилет, а предоставить «интересный вызов». Также «Новые люди» готовы к объединению с Партией Роста и ее лидером Борисом Титовым, если они сами того захотят. Более того, Нечаев анонсировал скорые кадровые перестановки в аппарате партии.
— Действительно ли сейчас идут переговоры с Алексеем Кудриным на тему его выдвижения в качестве кандидата в президенты?
— Кто говорил, что такие переговоры идут?
— Есть такая цитата (ее озвучил сам Нечаев. — Примеч. Daily Storm): «Его участие в публичной политике ограничивает корпоративная этика. По взглядам он нам очень близок. Всему свое время».
— Действительно такая цитата есть. В ней все и сказано. При чем здесь переговоры?
— То есть вы не обсуждали с ним участие в выборах?
— Нет, не обсуждали. Кудрина я знаю, он нас знает. Мы понимаем, кто мы друг для друга. Помните когда (Сергей) Гуриев возглавлял ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития. — Примеч. Daily Storm), он не давал комментариев. Это и есть корпоративная этика. Что-то про Кудрина говорить и комментировать — это просто некрасиво по отношению к нему. Его пост не предполагает, что сейчас он может (баллотироваться).
— То есть, если он покинет все руководящие посты, то вы сможете его рассмотреть в качестве кандидата?
— Это не так работает. Это как если бы вы сказали чужой жене — слушай, вот если ты сейчас уйдешь от своего, то выходи за меня. Можно по морде получить. Люди так не живут, это все деликатнее гораздо. Поэтому разговор о том, ведем мы переговоры или не ведем, — это не так устроено.
— Ничто не мешает взять его в партию просто в качестве члена. Но до сих пор такого предложения не было, я так понимаю?
— Он большой человек. Таким людям нужно дать интересный вызов. Не знаю, что вы имеете в виду под «просто членом».
— Просто вручить партбилет.
— Мы не в советское время живем. Я надеюсь, что, например, ЛДПР позвала Бута не просто стать членом, а что-то сделать. Поэтому нужно дать человеку интересный вызов. Вон Борис Юрьевич (Титов — председатель Партии Роста. — Примеч. Daily Storm) набрал «просто членов» — и что? Никто не прошел.
— Как раз по поводу Бориса Титова, ранее в ваших партиях подтверждали, что вели переговоры о слиянии. Сейчас появились подвижки в этом вопросе?
— У Бориса Титова полгода назад закончился срок на посту омбудсмена. При этом надо отдать ему должное, что он за 10 лет многое сделал и продолжает лямку тянуть, потому что никто не сменил его на этой позиции. Сейчас ему просто не до этого. Зачем нам его дергать: «Борис Юрьевич, как дела?» Мы и так идем своим ходом. При этом есть в Партии Роста много интересных людей, включая самого Бориса Юрьевича. Если они решат, что им это нужно, мы по-прежнему готовы к любым переговорам и объединению. Потому что там есть много людей, которым интересна политика, интересно расти.
Мы открыты, с симпатией относимся к ним и к Партии дела, Партии прямой демократии. Ребята умные, интересные, повестка интересная, мы их повестку не тырим. Есть и в «Яблоке» интересные люди. Не исключаю какие-то альянсы, кооперации. Но года два назад наши переговоры с Партией Роста были на равных. А сейчас видно, кто прошел в Госдуму и кто не прошел. И выборы в 2023 году что-то покажут. То, что мы друг другу не мешаем, — это хорошо. То, что как-то кооперируемся, — да. Жизнь — это не «объединились — не объединились». Есть много других форм кооперации.
— Кто вместо Олега Захарова будет новым руководителем аппарата партии? Будет ли кто-то менять временно исполняющего обязанности Айрата Ахметзянова?
— Конечно, будет. В течение месяца, я надеюсь, будет известно. Интересный человек. Ждем, когда его отпустят с предыдущей работы.
— Экс-политтехнологи «НЛ» Алексей Чадаев и Сергей Малахов сейчас работают над предвыборной кампанией ЛДПР. Кто из политтехнологов сейчас будет работать на вас?
— Главным технологом компании в 2021 году был Юрий Воротников. Но, к сожалению, умер за две недели до выборов, и кампанией руководил Владислав Даванков как глава исполкома. У нас есть люди с политтехнологическим опытом. У нас свой сильный исполком, на его базе сделаем штаб. Была кампания губернаторская в Екатеринбурге. Кто был политтехнолог? Не было! Рейтинг был 12%, набрали 7%. Идея, что нужны технологи, очень перегрета самими технологами.
— А Евгений Минченко, к примеру?
— Минченко — очень интересный политический советник и технолог. Мы с ним сотрудничали зимой 2020-2021 года плодотворно. Сейчас общаемся.
— Никак не работает сейчас с партией?
— Да, не работает. Но при этом он один из умнейших людей с огромным международным опытом. Если будут хитрые задачи, интересно будет и дальше посотрудничать. Если бы были задачи под Чадаева с Малаховым, мы бы и их привлекли. Это хорошие результативные люди.
Перед конференцией «Новых людей» Алексей Нечаев сообщил, что зампред ГД Владислав Даванков не смог прийти, потому что поскользнулся и повредил ногу. Позже в беседе с журналистами Нечаев упомянул, что один из предварительных кандидатов в мэры вчера поскользнулся.
— По поводу выборов мэра — вы сейчас не можете точно назвать ни одной кандидатуры, кроме Владислава Даванкова, которого вы упомянули на конференции?
— Я назвал «коллегу, который сломал ногу». Вы вычислили, кто это! Есть еще две кандидатуры качественных. Люди сказали: «Дайте нам дозреть». Чего публичить, когда еще не все готово?
— Это кто-то из старой гвардии, кто стоял у истоков партии, или из молодых представителей?
— У нас есть муниципальные депутаты, партийные активисты. Разные люди. Но все они предприниматели в том или ином виде. Не исключаю, что в этой тройке кто-то появится. Это открытый разговор в московском отделении. Бывает такое, что за неделю до конференции может человек появиться. Просто ему сложно будет. Потому что нужна повестка, команда.
Не исключаю, что будут не три кандидата рассматриваться. Или кто-то в процессе скажет коллеге: «Я подумал, ваша программа интереснее», — и кому-то уступит. Идет процесс, осталось полтора месяца, к концу апреля мы определимся. Хотели определиться действительно к марту, просто люди не успевают.