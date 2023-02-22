Сын погибшего экс-главы ДНР Захарченко будет баллотироваться в Народный совет от КПРФ

— Да, планирую выдвигаться в Народный совет ДНР. Обсуждал этот вопрос с КПРФ. Но из-за недостатка законодательной базы и процесса перехода мне пока трудно сказать, как это будет происходить.





— Чем вы сейчас занимаетесь в целом? Где работаете?





— Сейчас работаю в «Боевом братстве» (Всероссийская общественная организация ветеранов. — Примеч. Daily Storm), по крайней мере работал. Подумываю заняться политической карьерой. С компартией за несколько дней уже успел поработать. Недавно принимали гуманитарный груз от КПРФ для жителей Донбасса, помогал всем, чем мог.





— Планируете ли пойти добровольцем на передовую, как это уже сделали многие ваши коллеги из КПРФ?





— Я еще с 2014 года думаю над этим решением. Когда-то мы с отцом разговаривали на этот счет, я обсуждал с ним возможность пойти в добровольцы. Но в один момент принял решение для себя, что хочу позаботиться о своей семье, если отца не станет. Отец тогда согласился с моим мнением, и я тогда не пошел добровольцем.





Сейчас, с началом новой стадии военных действий на Юго-Востоке, естественно, по-новому это желание появилось. Но я тут мечусь — то ли пойти на фронт воевать, то ли заняться политической карьерой, встать на ноги и начать помогать людям в решении их проблем. А таких проблем много: с водоснабжением, постоянными обстрелами, нехваткой жилья. Люди приезжают с освобожденных территорий, которые все на свете потеряли, имущество и жилье.





— К какому из вариантов больше лежит сердце?





— К обоим. Потому что понимаю, что война идет сейчас, но послевоенное восстановление и житейские проблемы обычных людей я считаю не менее важными. С военнослужащими вопросы решает Министерство обороны, Российская Федерация, в частности. А с проблемами мирного населения, к сожалению, не справляется сейчас административный аппарат, как бы того ни хотелось. Потому что идет активная фаза войны, не хватает кадров. В Российской Федерации очень большой кадровый голод, а у нас тут он еще больше. Некому решать проблемы, стоящие на повестке у мирного населения.





— Есть разные мнения по поводу гибели вашего отца. По вашему мнению, кто именно стоял за организацией теракта, унесшего его жизнь?





— Хороший вопрос. Я, к сожалению, результатов расследования не видел. С одной стороны, мне просто не хотелось их видеть, чтобы не вспоминать снова эти события, потому что я непосредственно оказался их свидетелем воочию. По новой ворошить прошлое мне не хотелось. Но я больше склоняюсь к той версии, что постарались украинские либо западные спецслужбы. Потому что работа проведена была очень тщательная, тут много вопросов возникает к нашей службе безопасности, которая в тот момент расслабилась.





Понятное дело, что даже если это не украинская сторона, то скорее всего, западная, потому что на Украине знамя Александра Владимировича Захарченко как главной фигуры этого противостояния между Западом и Востоком, очень мешало большинству политиков на Украине и на Западе в частности.





— Как вы считаете, войскам РФ следует остановиться после освобождения территории четырех новых регионов или пойти дальше до Киева? Или, может, даже взять под контроль всю территорию Украины?





— Учитывая те факты истерии Украины, которые наблюдаются на протяжении этих девяти лет — а с началом СВО они еще больше начали развиваться, — мое мнение таково: Российская армия должна двигаться дальше и не останавливаться на освобожденных территориях.





Была такая крылатая фраза в одной короткометражке под названием «Атака мертвецов» про оборону крепости Осовец. Там прозвучала такая фраза: «Когда идешь через ад, главное не останавливаться». Эта фраза описывает факт, что если война неизбежна, ее нельзя останавливать на половине пути.





Иначе будет такая ситуация, как с Израилем, когда они со всеми воевали, конфликты заморозили, и в итоге они периодически снова разгораются — то ракеты друг в друга посылают, то еще что-то. Такие же примеры можно привести с Кореей, где просто один народ разделили пополам, ни вашим ни нашим. Одни ненавидят тех, эти ненавидят этих. То же самое и про Индию и Пакистан, конфликтов таких много.





Учитывая, что сейчас на Украине развивается откровенный национализм, граничащий с фашизмом, если заморозить этот конфликт, он разгорится через несколько лет с новой силой. А этого бы не хотелось, конечно. По крайней мере мне, как жителю Донецкой народной республики, не хотелось бы, чтоб на нашей памяти и наших детей разгорелась война. Но это мое мнение. А какие решения примут по этому конфликту — к сожалению или к счастью, не нам решать.