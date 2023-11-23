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Депутат Госдумы Завальный удивился, почему пенсионеры попросили подарить им еду на Новый год, а не iPhone 15 Pro
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Парламентарий уверен, что общественники из «Круга надежд» пиарятся, а власти и так помогают всем нуждающимся Коллаж: Daily Storm
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Депутат Госдумы Завальный удивился, почему пенсионеры попросили подарить им еду на Новый год, а не iPhone 15 Pro

Парламентарий уверен, что общественники из «Круга надежд» пиарятся, а власти и так помогают всем нуждающимся

Коллаж: Daily Storm

В Сургуте общественная организация «Круг надежд» организовала акцию, когда письма одиноких пенсионеров развешиваются на «Елке желаний» и каждый может, сорвав открытку, исполнить мечту пожилого человека. В этом году пожилые люди попросили мясные изделия, сладости или стандартные продуктовые наборы. Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный назвал «чушью собачьей» акцию «Круга надежд» и отметил, что волонтеры провокаторы.


«Если эти активисты ищут работу для власти, то зря этим занимаются. Самое простое, что можно сделать, — пожелания собрать, на елку повесить. А потом — платите люди добрые, ищите деньги. Бюджетные деньги — это не просто взял и заплатил кому хочешь. Нет статьи расходов «покупка мяса пенсионерам или еще кому-то», — сказал Daily Storm депутат.


Он заметил, что у властей Сургута и так есть списки нуждающихся. Завальный также удивился, что простые люди попросили еду, а не дорогие гаджеты: «Это интересно, что мясо. Я думал, там 90% все будут просить iPhone, желательно 15 Pro».


«Зачем эта елка для нуждающихся? Я не знаю, это пиар-акция какая-то или провокация. Не более того. Есть конкретные пенсионеры, фонды благотворительные — пожалуйста», — продолжил депутат.


Завальный отметил, что волонтеры намеренно проводят свои акции таким образом, чтобы выставить чиновников и власти в целом бессердечными негодяями.


«Вообще, мы [волонтеры] тут проведем акцию, а потом мэр города ищи деньги, чтобы мяса купить. Он не сможет этого сделать — он плохой! А они [общественники] хорошие! Профанация какая-то. Если взялись — пусть до конца. И денег соберут, и пенсионерам повезут [подарки]. Надо до конца доводить, а не искать работу другим. Хотят — пусть найдут этих пенсионеров, купят им чего-нибудь, соберут. А не «Елку надежд» повесили и потом в бюджет обратились: «Заплатите деньги и купите мяса». Чушь собачья!»


Говоря о том, что работники администрации Сургута имеют возможность помочь одиноким пенсионерам, сорвав открытку с «Елки желаний», Завальный призвал «не считать деньги в чужих карманах».


«Чужую беду руками разведу. Легко деньги считать чужие! Кто-то заработал — ему легко, а вот мне тяжело. Он зарабатывает больше, чем я... Какие доходы — такие и расходы! Не надо в чужой карман заглядывать. В свой погляди. И если считаешь, что у тебя излишки появились, — просто на улице подойди к прохожему, который плохо одет, и вот ему деньги дай. А рассуждения, что чиновники много зарабатывают и пусть они поделятся с народом, — гнилой популизм», — заключил парламентарий.


В свою очередь руководитель «Круга надежд» Надежда Сергаева заявила Daily Storm, что не согласна с мнением депутата, и подчеркнула, что администрация Сургута как раз каждый год активно участвует в акции. Это касается не только помощи пенсионерам, но и малообеспеченным и многодетным семьям. 


«Власти и открыточки исполняют, и вообще нашей деятельности содействуют. И информационную поддержку мне оказывают, помогают тиражировать акции и тем самым учить людей быть добрее», — отметила Сергаева.


Она добавила, что эта акция с «Елкой желаний» нашла отклик и у простых горожан и уже стала традиционной.

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#сургут #хмао #пенсионеры #госдума #подарки #новый год
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