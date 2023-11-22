Разработчик Конституции России раскритиковал предложение Бастрыкина о закреплении государственной идеологии в Основном законе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию положение о государственной идеологии и целях российского общества. Сейчас принципы Основного закона запрещают официальную идеологию, и член рабочей группы по подготовке проекта Конституции в 1990-1993 годах Игорь Безруков в беседе с Daily Storm предупредил, что после введения этой статьи могут пострадать основы государственного строя России.





«Это положение совершенно не инкорпорируется в нашу Конституцию, к ее задачам, целям и содержанию преамбулы; в близкий мне раздел о судебных органах, раздел о правах человека, о невозможности господства определенной идеологии», — заявил Безруков.





Юрист добавил, что если ввести статью о государственной идеологии, придется изменять всю структуру государства, полностью менять ветви власти, так как при нынешней Конституции они работают на принципах демократического государства.





«Ныне действующая Конституция исходила из того, что каждый будет заниматься своим делом», — отметил Безруков. Следственный комитет, по его словам, не уполномочен заниматься Основным законом страны — соответственно, предложение главы СКР неуместно.





Также юрист подчеркнул, что настоящая Конституция уже несет в себе идеологические установки: «Идеология Конституцией уже предусмотрена — предполагается страна, где каждый думает что хочет, говорит что хочет, делает что хочет. Лишь бы при этом не нарушал такие же права другого человека, — сказал Безруков — Не надо никакой идеологии, идеология уже есть — гражданское общество, демократическое общество, социальное государство, светское государство», — заключил Безруков. Он надеется, что все это останется на уровне разговоров.





Александр Бастрыкин возглавляет Следственный комитет с 2011 года. Ранее он предлагал исключить из Конституции положения, согласно которым международное право составляет неотъемлемую часть правовой системы РФ, дополнить российское уголовно-процессуальное законодательство нормами, необходимыми для расследования международных преступлений, и создать международный трибунал по расследованию международных преступлений, совершаемых на юго-востоке Украины.