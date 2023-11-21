В партии «Справедливая Россия — За правду» считают, что слухи о лишении мандата Дмитрия Кузнецова распускают свои же

В Сети появился слух о скором лишении мандата за прогулы соратника Прилепина — справедливоросса Дмитрия Кузнецова. Telegram-каналы намекают, что за провокациями против Кузнецова может стоять его однопартиец Валерий Гартунг. Кузнецов заявил Daily Storm, что посещает все думские мероприятия. В свою очередь Гартунг подтвердил, что имел публичный конфликт с Кузнецовым. Однако утверждает, что им уже удалось кулуарно помириться.





«Не могу вспомнить ни одного рабочего пленарного дня, чтобы я не появился в зале заседаний кроме как по причине болезни. Но болею я редко. Может, если только один-два дня где-нибудь на территории СВО задержался или раньше уехал в прошлом году, — сказал Daily Storm Кузнецов. — Партийными склоками мне не надо заниматься: о таких делах надо спрашивать у тех, кто инициирует эти вбросы».





Источник в партии «Справедливая Россия — За правду», близкий к Прилепину, подтвердил Daily Storm, что никаких оснований для лишения Кузнецова мандата нет.





«Это не более чем провокации со стороны некоторых партийцев, недовольных его активной поддержкой и участием в СВО», — сказал собеседник издания.





Незадолго до появления новости о возможном уходе Кузнецова из Госдумы у него случился публичный конфликт с другим депутатом «СРЗП» — Валерием Гартунгом. На фоне спора о способах борьбы с дефицитом рабочих рук в России Кузнецов и Гартунг обменялись колкостями в своих Telegram-каналах.





В разговоре с Daily Storm Валерий Гартунг опроверг слухи о своем участии в информационной атаке на коллегу. По мнению эсера, за ней могут стоять недоброжелатели партии.





«Ваши источники сказали, что это недоброжелатели партии. Думаю, именно так все и есть. Не знаю, для чего его [Кузнецова] хотят лишить мандата. Скорее всего, хотят просто смуту посеять. Лишить мандата не так просто, а вот смуту посеять одним слухом — вполне можно. Есть такой прием политтехнологический: в разных ситуациях подмешать свою новость, которая органично выглядит, и люди начинают эти сплетни обсуждать», — поделился мнением Гартунг.





Он также объяснил, что встретился с Кузнецовым лично и уже уладил конфликт с ним, но о подробностях предпочел умолчать.





«С Кузнецовым я несколько минут назад общался. У нас все нормально с ним. Было недопонимание, но мы эту проблему обсудили лично и решили. К чему пришли — секрет. Мы нашли решение непублично», — рассказал депутат.





Член фракции «СРЗП» Дмитрий Кузнецов был избран в Госдуму по региональному списку партии в 2021 году. В парламенте он занял место своего товарища и сопредседателя партии Захара Прилепина.