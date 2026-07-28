Книга про СВО и нацизм, общественная работа и семья: Депутаты Вассерман и Вторыгина рассказали о планах после ухода из Госдумы

Депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Вторыгина сообщили, что не будут баллотироваться в Думу IX созыва. В комментарии Daily Storm парламентарии пояснили свое решение. Вассерман пояснил, что намерен заняться написанием книг (в том числе про СВО) и аналитических статей. Вторыгина же призналась, что хотела бы больше времени уделять родным.





«Занятость в Думе не оставляет времени на аналитическую работу»





Вассерман, который является одним из самых медийных депутатов Госдумы, заметил, что во время работы парламентарием у него не оставалось возможности на творчество и науку.





«Собираюсь в основном писать. Планов по этой части накопилось много. Потому что занятость в Думе почти не оставляет времени на аналитическую работу. Сейчас наконец-то собираюсь наверстывать упущенное. Я уже написал десятка полтора книг и две сейчас в черновиках. Все никак не мог их закончить из-за нехватки времени. А разные аналитические статьи я вообще-то пишу с 1991 года», — сообщил Вассерман Daily Storm.





Он уточнил, что одна из его новых книг будет наполнена рассказами о российской истории, которые уже написаны, но подлежат сильному редактированию.





«Другая же книга будет о нынешней версии европейского нацизма. Тема ликвидации террористической организации Украина, естественно, тоже в этой книге будет очень серьезно затронута. Поскольку именно Украина использована Западом по сути как эксперимент по легитимизации нового нацизма, то есть по приданию ему вида законности. Так что и тема причин проведения СВО будет в книге упомянута», — рассказал депутат-телеэрудит.





Он назвал интересным свой опыт депутатства. «Доволен ли я собой? Кое-что из намеченного мной получилось, кое-что — нет. Но это нормально для коллективной работы. В целом я не пожалел о том, что посвятил пять лет Госдуме. Это было интересно и довольно много удалось сделать», — заключил парламентарий.





При этом Вассерман («Справедливая Россия») ранее признавался журналистам, что не нашел спонсоров для своей предвыборной кампании в Москве. Но, как отмечал депутат, из политики полностью он не уйдет, так как занимается ею «в разных статусах уже 35 лет».





«Пришла пора давать дорогу молодым»





Зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина заявила Daily Storm, что хотела бы немного отдохнуть и уделить время семье. Политик при этом напомнила, что у нее за плечами — законотворческая деятельность в V, VI, VII и VIII созывах Думы.





«Я не буду баллотироваться. Приняла такое решение для себя. Я уже четыре созыва депутат. Хватит. Пускай молодежь идет работает. Пришла пора давать дорогу молодым», — считает Вторыгина.





По словам политика, у нее много всяких проектов: «Работы хватает. Но вначале надо отдохнуть хотя бы один месяц. А то я все годы без отпусков работала. Сейча хоть чуть-чуть отдохну».





Вспоминая свою работу в нижней палате парламента, Вторыгина выразила мнение, что лично ей не стыдно за свой труд и перед избирателями: «Я честно работала. Очень много для своей родной Архангельской области старалась сделать. Думаю, что люди это оценивают. Потому что многие говорили, что расстроены моим уходом из Госдумы. Хотели, чтобы я еще хотя бы созыв отработала. Но я решила — все, хватит. Но желание трудиться есть. Общественные всякие вопросы в регионе буду решать».





Выборы в Госдуму девятого созыва состоятся 18–20 сентября. Также пройдут выборы региональных глав, членов заксобраний и кампании муниципального уровня. Всего участвовать в думских выборах будут 11 партий. Предыдущие выборы нижней палаты проводились с 17 по 19 сентября 2021 года.