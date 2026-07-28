Закупка размещений, свои ЛОМы вместо заказных блогеров и ИИ-маскоты. Как думские партии агитируют в соцсетях перед выборами?

Партия даже пыталась освоить Пикабу, как активную площадку с живыми дискуссиями. Однако официальный аккаунт партии там быстро забанили из-за жестких правил касаемо обсуждения политики. Пришлось полностью отказаться от работы в домовых чатах — практика показала, что это только раздражает современного избирателя. В 2021 году Daily Storm рассказывал про партийную сетку групп в TikTok, посвященных мемам с Жириновским. Однако сейчас она канула в Лету, признались в пресс-службе ЛДПР. Но от вирусных видео и мемов с вождем либерал-демократы не отказались.





В работе с отдельными целевыми аудиториями в ЛДПР выделяют пенсионеров и предпенсионеров. В партии это объяснили статистическими данными, по которым за последние годы растет интернет-активность людей старшего поколения.





«Все-таки большая часть людей, которые приходят на участок, это люди старшего возраста, нам надо в эту аудиторию идти. Причем они не только потребляют контент, но и сами производят его, становясь блогерами, популярность которых растет. Уровень доверия к их контенту достаточно высокий. Стратегию работы в данном направлении активно донастраиваем», — объяснила замруководителя ЦА партии.





ЛДПР используют таргетированную рекламу. Причем либерал-демократы делают это официально. По словам Кавшар, они используют так называемый «белый таргет», проводя все расчеты по подобному пиару через избирательный счет, как полноценную рекламу.





«Именно «белый таргет» стал для партии ключевым инструментом точечной работы с отдельными сегментами целевой аудитории. В избирательных кампаниях последних лет — как на федеральном, так и на региональном уровне — мы настраивали легальную таргетированную рекламу под конкретные группы избирателей, проводя все расходы через избирательный счет. Это позволяет оставаться в полностью прозрачном правовом поле и одновременно доносить позицию партии именно до тех, кому она близка, — будь то молодая аудитория или старшее поколение в регионах», — заявила Кавшар.





По ее словам, в партии оценивают результаты не только по стандартным KPI — охваты, просмотры и вовлеченность.





«Не менее важны собственные социологические исследования, которые показывают, как меняется отношение граждан к партии. Именно динамика этого отношения, а не цифры в отчетах, дает понять, работает ли стратегия на самом деле», — отметила Кавшар.





Искусственный интеллект в партии Слуцкого используют уже давно в фото- и видеоконтенте, но он запрещен при написании постов. По словам замруководителя ЦА, у ЛДПР есть спецпрограмма, которая проверяет все тексты региональных отделений и актива на генерацию ИИ. С нейросетями активно работает молодежка ЛДПР, чьи креативы часто собирают много просмотров.





«Они подхватывают тренды. Но мы тоже понимаем, что все эти танцы и приколы — это, конечно, хорошо, это фоновая кампания. Но все-таки мы должны протаскивать историю с позицией партии, с чем она работает, что она предлагает. С ребятами тоже по этому поводу встречались и их на это ориентировали», — сказала Кавшар.

Новые люди — лайфстайл-блоги без фото в купальниках

В пресс-службе «бирюзовой» партии пообещали Daily Storm вести агитацию на всех доступных платформах, в частности в Instagram, поскольку им пользуются 10 миллионов россиян, несмотря на блокировки. В отличие от других партий, «Новые люди» намерены задействовать ИИ в нестандартных для политики задачах.

«Нейросети могут помочь, например, в создании музыки. Кроме того, мы будем использовать цифровые решения на базе ИИ для помощи нашим наблюдателям», — сообщили в пресс-службе НЛ.

В грядущей кампании новолюды сделают ставку на блогеров. Тикток-хаус, который был в партии в 2021 году, давно в прошлом. Несколько лет назад был создан комитет по работе с инфлюэнсерами под руководством Марии Марьясовой. В федеральный комитет входят 300 блогеров, из которых около 80 человек являются членами партии. По словам Марьясовой, все они не намерены баллотироваться на выборах в Госдуму, пришли в проект сами и на безвозмездной основе, поскольку просто хотят стать частью профильного сообщества.