Коммунисты петербургского закса не могут изгнать из фракции депутата Бориса Зверева, подыгрывающего единороссам

«Было бы странно, если бы у фракций в Заксобрании были антагонизмы. Этого не может быть, потому что мы все служим одному делу — городу с великим названием Санкт-Петербург, — объяснил депутат. — Я всегда голосую в соответствии с собственными убеждениями. Просто они не всегда совпадают с указаниями, которые получает руководство фракции. Но я-то здесь при чем? Меня для чего избирали? Чтобы я представлял интересы избирателей. Я так и голосую, и что тут странного?»





Парламентарий уверен, что прекратить с ним сотрудничество коммунисты не имеют права. Как отмечает Зверев, согласно Конституции, федеральным и региональным законам он обязан работать во фракции.





«Когда мне сказали, что в КПРФ приняли политическое решение меня исключить, я сказал, что буду продолжать работать. Кстати, и у Конституционного суда есть решения подобных ситуаций. Не помню фамилий, но в глубинной России в схожих ситуациях Конституционный суд постановил, что это были неправильные решения (об исключении из фракции — Примеч. Daily Storm)», — разъяснил Зверев.





Депутат напомнил, что КПРФ сама пригласила его поучаствовать в выборах. Зверева выдвинули по партийному списку за две недели до конца избирательной кампании.





Парламентарий также отметил, что за него голосовали избиратели, а позиция партии по социальным вопросам его вполне устраивает. Ввиду этих причин Зверев не хочет покидать фракцию КПРФ и даже не мыслит о том, чтобы променять ее на «Единую Россию».





«Я не буду и даже не имею права этого делать. Если бы я избирался как самовыдвиженец — это одно. Но я не имею права выйти из фракции. Фракция — это объединение депутатов. Раз меня туда определили, то я там буду работать и стараться принести как можно больше пользы. Я по-прежнему хожу на все заседания фракции, активно там участвую и говорю все, что считаю нужным», — гордо заявил петербургский политик.





Зверев добавил, что даже официально уведомил о своем решении руководителя фракции КПРФ, зарегистрировав и направив тому письмо через службу Заксобрания. Глава фракции коммунистов в заксе Роман Кононенко подтвердил Daily Storm, что действительно получил это письмо.





«Зверев прислал на депутатском бланке и зарегистрировал официальное обращение на мое имя. В нем говорится: «Я не могу выполнить ваше решение и хочу работать во фракции», — пересказал Кононенко.





Лидер местных коммунистов рассказал, что со Зверевым еще до его исключения не раз пытались решить недопонимания мирно, но к результатам эти попытки не привели.





«Пытались взывать к какой-то совести, вести разъяснительную работу. Мы многое, конечно, видели и понимали, но к каждому человеку хочется подходить с оптимистической гипотезой. Практически на все у него был ответ — он считает, что так лучше для Санкт-Петербурга, для жителей, для страны. Он все время так говорил», — посетовал член КПРФ.





Сложившуюся ситуацию Кононенко воспринимает с долей иронии.





«У Зверева позиция очень интересная и забавная. Он утверждает, что никуда из фракции не уйдет и будет насильно против нашей воли в ней работать. Попытки его как-то убедить, что насильно мил не будешь и мы не хотим его видеть в одной фракции с нами, его абсолютно не переубеждают», — разводит руками руководитель фракции.





Кононенко также подчеркнул, что со времен избрания депутатом от КПРФ Борис Зверев так и не подал заявление на вступление в партию.