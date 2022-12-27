Коммунисты петербургского закса не могут изгнать из фракции депутата Бориса Зверева, подыгрывающего единороссам

Санкт-Петербургское городское отделение КПРФ заявило об исключении депутата Бориса Зверева из фракции Заксобрания за «подыгрывание партии власти». Однако сам Зверев уверен, что по закону его невозможно исключить, поэтому продолжает ходить на все фракционные мероприятия. Поддержку «Единой России» по ряду вопросов депутат объяснил велениями собственных убеждений. Однако в КПРФ со Зверевым уже попрощались и пытаются донести ему, что «насильно мил не будешь».
27 декабря представители Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ заявили, что депутат Борис Зверев неоднократно шел вразрез с решениями, принятыми партией. Например, на должность председателя закса он поддержал кандидатуру не от КПРФ, а от «Единой России».
Парламентарий также не стал голосовать за кандидатуру коммунистов на должность местного уполномоченного по правам человека и дважды поддерживал проекты бюджета города, предложенные правящей партией. В связи с этим КПРФ решила прекратить сотрудничество с депутатом.
Сам Борис Зверев заявил Daily Storm, что не расценивает «Единую Россию» как политического противника.
«Было бы странно, если бы у фракций в Заксобрании были антагонизмы. Этого не может быть, потому что мы все служим одному делу — городу с великим названием Санкт-Петербург, — объяснил депутат. — Я всегда голосую в соответствии с собственными убеждениями. Просто они не всегда совпадают с указаниями, которые получает руководство фракции. Но я-то здесь при чем? Меня для чего избирали? Чтобы я представлял интересы избирателей. Я так и голосую, и что тут странного?»
Парламентарий уверен, что прекратить с ним сотрудничество коммунисты не имеют права. Как отмечает Зверев, согласно Конституции, федеральным и региональным законам он обязан работать во фракции.
«Когда мне сказали, что в КПРФ приняли политическое решение меня исключить, я сказал, что буду продолжать работать. Кстати, и у Конституционного суда есть решения подобных ситуаций. Не помню фамилий, но в глубинной России в схожих ситуациях Конституционный суд постановил, что это были неправильные решения (об исключении из фракции — Примеч. Daily Storm)», — разъяснил Зверев.
Депутат напомнил, что КПРФ сама пригласила его поучаствовать в выборах. Зверева выдвинули по партийному списку за две недели до конца избирательной кампании.
Парламентарий также отметил, что за него голосовали избиратели, а позиция партии по социальным вопросам его вполне устраивает. Ввиду этих причин Зверев не хочет покидать фракцию КПРФ и даже не мыслит о том, чтобы променять ее на «Единую Россию».
«Я не буду и даже не имею права этого делать. Если бы я избирался как самовыдвиженец — это одно. Но я не имею права выйти из фракции. Фракция — это объединение депутатов. Раз меня туда определили, то я там буду работать и стараться принести как можно больше пользы. Я по-прежнему хожу на все заседания фракции, активно там участвую и говорю все, что считаю нужным», — гордо заявил петербургский политик.
Зверев добавил, что даже официально уведомил о своем решении руководителя фракции КПРФ, зарегистрировав и направив тому письмо через службу Заксобрания. Глава фракции коммунистов в заксе Роман Кононенко подтвердил Daily Storm, что действительно получил это письмо.
«Зверев прислал на депутатском бланке и зарегистрировал официальное обращение на мое имя. В нем говорится: «Я не могу выполнить ваше решение и хочу работать во фракции», — пересказал Кононенко.
Лидер местных коммунистов рассказал, что со Зверевым еще до его исключения не раз пытались решить недопонимания мирно, но к результатам эти попытки не привели.
«Пытались взывать к какой-то совести, вести разъяснительную работу. Мы многое, конечно, видели и понимали, но к каждому человеку хочется подходить с оптимистической гипотезой. Практически на все у него был ответ — он считает, что так лучше для Санкт-Петербурга, для жителей, для страны. Он все время так говорил», — посетовал член КПРФ.
Сложившуюся ситуацию Кононенко воспринимает с долей иронии.
«У Зверева позиция очень интересная и забавная. Он утверждает, что никуда из фракции не уйдет и будет насильно против нашей воли в ней работать. Попытки его как-то убедить, что насильно мил не будешь и мы не хотим его видеть в одной фракции с нами, его абсолютно не переубеждают», — разводит руками руководитель фракции.
Кононенко также подчеркнул, что со времен избрания депутатом от КПРФ Борис Зверев так и не подал заявление на вступление в партию.