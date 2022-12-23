Кремль не будет бороться с «раисом». Политологи прокомментировали законопроект о переименовании главы Татарстана

Госсовет Татарстана принял решение о переименовании главы республики в «раиса». Политологи убеждены, что новый закон не вызовет неодобрения у Кремля. Слово «раис» соответствует федеральному законодательству, а также филологически ловко подобрано. В переводе с арабского «раис» означает «глава», однако в странах Ближнего Востока так называют президентов, например сирийского лидера Башара Асада.





По мнению замдиректора Центра политических технологий Алексея Макаркина, федеральный центр не станет воспринимать инициативу с переименованием главы Татарстана как политическую фронду.





«Думаю, федеральный центр не будет вдаваться в эти филологические подробности. Раз титул не противоречит закону, то центр не будет заниматься борьбой с «раисом». Тем более что Татарстан, помимо прочего, — экономически значимый регион РФ», — убежден Макаркин.





По его мнению, важно учесть многозначность слова «раис». Именно потому его и выбрали в качестве наименования главы Татарстана.





«Поэтому и пошли на такой филологический шаг, потому что раис — это не президент. Фактически это перевод слова «глава» (на арабский язык. — Примеч. Daily Storm). Другое дело, что в арабских странах раисом называют президента. Например, раисом называют Башара Асада», — уточнил эксперт.





Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также уверен, что не нужно рассматривать это явление как форму демарша против федеральных властей.





«В Якутии главу республики называют также Ил Дархан. И что? В Башкирии местный парламент называется Курултай, — привел примеры из российской действительности Минченко. — Я считаю это абсолютно нормально — принять второе название, которое не дублирует название руководителя государства».





Политолог добавил, что федеральный центр не отругает, а наоборот только похвалит руководство Татарстана за выполнение требования законодательства. Напомним, что принятый год назад закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» под авторством Клишаса — Крашенинникова закрепил, что президентом может именоваться только глава государства.





«Это не конфликт. Нет никакого конфликта Москвы и Казани. Было принято федеральное законодательство. В регионе это требование об отмене названия «президент» вызвало недовольство какой-то части населения и региональных элит. Поэтому нашли компромиссное название, которое формально выполняет требования федерального законодательства», — объяснил глава «Минченко консалтинг».

23 декабря Госсовет Республики Татарстан рассмотрел поправки в местную конституцию. Изменения коснулись наименования должности высшего должностного лица региона. Теперь он будет именоваться «глава — раис Республики Татарстан».





Действующий руководитель региона Рустам Минниханов в выступлении подчеркнул важность рассматриваемого вопроса. Несмотря на материальную поддержку федерального центра, по мнению Минниханова, у Татарстана есть право высказывать свою позицию. Однако в условиях спецоперации на Украине россиянам не следует воспринимать это как попытку восстания против Кремля.





«Вы видите, как мировое сообщество хочет расколоть Россию. Мы обсуждаем свой вопрос о названии, а люди будут это воспринимать: «Вот Татарстан восстал, значит у Путина не все нормально, Россия на кусочки разобьется». Этого тоже допустить нельзя. Если мы этого не будем понимать, это будет очень плохо», — обратился к депутатам глава республики.





В итоге законопроект о переименовании высшего должностного лица региона был принят в первом и втором чтении большинством голосов. Лишь два депутата проголосовали против изменений.